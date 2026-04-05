Hơn 3.000 người dân TP.HCM tham gia đại lễ cầu siêu, cầu an tiết thanh minh

Đỗ Trường
05/04/2026 19:14 GMT+7

Đại lễ cầu siêu, cầu an 2026 được tổ chức tại Hoa viên nghĩa trang Bình Dương, nơi an táng của hàng ngàn người đã khuất, trong đó có các Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Chiều tối 5.4, nhân dịp bước vào tiết thanh minh 2026, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM phối hợp với Hoa viên nghĩa trang Bình Dương (phường Chánh Phú Hòa, TP.HCM) tổ chức đại lễ cầu siêu, cầu an với sự tham dự của hơn 3.000 người dân ở TP.HCM.

Tại lễ cầu siêu, cầu an 2026, các hòa thượng, đại đức, tu sĩ đã cùng tụng kinh, niệm Phật, cầu cho linh hồn những người đã khuất được siêu sanh nơi cực lạc; quốc gia, dân tộc được bình an.

Các chư tôn chủ trì đại lễ dâng hương tưởng niệm tại lễ đàn

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM cũng thuyết giảng cho các tăng ni, phật tử, người dân… về ý nghĩa của ngày tiết thanh minh; truyền thống, đạo hiếu đối với ông bà, cha mẹ, với những người đã hy sinh, cống hiến cho đồng bào, cho Tổ quốc.

Hàng ngàn người dân tham gia đại lễ cầu siêu

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo quan niệm truyền thống của người Việt Nam, tiết thanh minh là tiết khí thứ 5 trong 24 tiết khí của năm, thường bắt đầu từ ngày 4 hoặc ngày 5.4 (năm 2026 tiết thanh minh bắt đầu từ ngày 5.4, tức 18.2 âm lịch) và kết thúc khoảng ngày 20 hoặc 21.4. Trong tiết thanh minh thường có khí trời quang đãng, mát mẻ, cây cỏ sinh sôi, nảy lộc.

Tiết thanh minh cũng là dịp người dân tảo mộ, kính nhớ những người đã khuất

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ông Nguyễn Văn Thiền, Chủ tịch HĐQT Công ty CP nước - môi trường Bình Dương (chủ đầu tư Hoa viên nghĩa trang Bình Dương) cho biết việc phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức đại lễ cầu siêu, cầu an nhân dịp tiết thanh minh và lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức thường niên trong suốt 17 năm qua.

Các chư tôn niệm kinh cầu siêu, cầu an

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

"Lễ là dịp để mỗi người lắng lòng hướng về cội nguồn, gìn giữ đạo lý, hiếu nghĩa với ông bà, cha mẹ. Đồng thời cũng là dịp để thân nhân những người đã khuất đang được an táng tại Hoa viên nghĩa trang Bình Dương dâng trọn lòng thành, cầu nguyện cho người đã khuất được siêu thoát, người hiện tiền (người đang sống - PV) được bình an" - ông Nguyễn Văn Thiền chia sẻ.

Khu tưởng niệm Mẹ Việt Nam anh hùng trong Hoa viên nghĩa trang Bình Dương

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Hoa viên nghĩa trang Bình Dương được đầu tư xây dựng từ năm 2006, diện tích trên 300 ha, được thiết kế như một công viên tâm linh hiện đại, có các công trình như Đài hóa thân Hoàn vũ, Vĩnh hằng môn, Vĩnh hằng đài…

Trong Hoa viên có các khu mộ gia tộc, mộ Công giáo, mộ Phật giáo, mộ hỏa táng và đặc biệt là khu tưởng niệm Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng liệt sĩ, khu dành cho cán bộ cao cấp và người có công với cách mạng.

