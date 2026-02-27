Người dân mua vàng, cổ phiếu... ngày vía Thần tài

Giá vàng bất ngờ giảm

Sáng ngày vía Thần tài, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng mở cửa từ rất sớm, từ 6 - 6 giờ 30 để phục vụ nhu cầu mua vàng cầu may đầu năm. Tại Trung tâm vàng bạc đá quý Next PNJ Hai Bà Trưng (TP.HCM), chị Thanh Mai vừa mua một miếng vàng hình chú ngựa 1 chỉ với chữ Lộc và vui vẻ cho hay chị tin rằng "rước ngựa lộc phát nguyên năm". Không chỉ mua được loại vàng đúng ý, chị còn có thể thong thả dạo quanh các quầy xem những sản phẩm khác khi khách không quá đông. Tương tự chị Mai, nhiều khách hàng khác cũng cảm thấy bất ngờ khi dễ dàng mua được vàng trong ngày vía Thần tài.

Nhiều người mua vàng ngày vía Thần tài để cầu mong may mắn, tài lộc Ảnh: Nhật Thịnh

Mặc dù vẫn đông khách nhưng nhìn chung tại TP.HCM, thị trường vàng trong ngày vía Thần tài năm nay đã hạ nhiệt đáng kể so với các năm trước khi không còn cảnh chen lấn, đông nghẹt. Khoảng 7 giờ tại Công ty SJC, khách hàng ngồi chờ đến lượt khá trật tự, lượng người ra vào liên tục nhưng không xảy ra tình trạng quá tải. Tương tự, tại các hệ thống cửa hàng kinh doanh của Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), khách ra vào từng đợt, có những thời điểm một số cửa hàng tại TP.HCM khá vắng khách, nhất là buổi trưa khi mưa như trút.

Nguồn cung vàng trên thị trường dịp này cũng khá phong phú, từ vàng miếng SJC, vàng nhẫn đến những sản phẩm ngày Thần tài như hình ông Thần tài, con ngựa, thỏi vàng… Điều này giúp khách hàng chọn được những sản phẩm có khối lượng nhỏ, theo đúng ý. Dù vậy, có thời điểm một số cửa hàng PNJ khu vực TP.HCM "cháy hàng" vàng nhẫn loại 1 chỉ và sản phẩm vàng mini loại 0,3 chỉ. Công ty SJC từ chỗ bán cho mỗi khách hàng 2 miếng vàng Thần tài vào buổi sáng thì đến chiều giảm xuống bán 1 miếng (loại 1 chỉ).

Một nét lạ trong ngày vía Thần tài năm nay là bên cạnh khách mua vàng, cũng có một số khách bán vàng "lấy lộc" gửi tiết kiệm. Chiều 26.2, một vài khách đến Công ty SJC trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP.HCM bán 1 - 2 lượng vàng miếng SJC với giá 182 triệu đồng/lượng. Lực bán chốt lời vàng trong ngày vía Thần tài xuất hiện mạnh hơn vào chiều 26.2 khiến giá vàng giảm mạnh. Ngay từ khi mở cửa thị trường ngày vía Thần tài, giá vàng đã giảm so với trước đó dù giá trên thị trường thế giới tăng nhẹ. Trong ngày, các đơn vị kinh doanh liên tục điều chỉnh giá theo xu hướng đi xuống. Công ty SJC đã có 7 lần điều chỉnh giá vàng miếng - đây là ngày Thần tài có số lần điều chỉnh giá nhiều nhất từ nhiều năm trở lại đây. So với đầu ngày, giá vàng miếng SJC đến cuối ngày giảm 1 - 1,5 triệu đồng/lượng khi mua vào còn 181 triệu đồng/lượng, bán ra 184 triệu đồng. Giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng giảm, mất từ 500.000 đồng đến 1,3 triệu đồng mỗi lượng như Công ty Phú Quý giảm 1,3 triệu đồng mỗi lượng, mua vào còn 180,5 triệu đồng, bán ra 183,5 triệu đồng. Công ty SJC giảm 1 triệu đồng, mua vào còn 181 triệu đồng, bán ra 184 triệu đồng… Với sự sụt giảm nhanh của giá vàng, những người mua vào sáng 26.2 thì chiều đã lỗ từ 4 - 4,5 triệu đồng mỗi lượng khi cộng thêm chênh lệch giá mua và bán 3 triệu đồng.

Người mua vàng ngày vía Thần tài năm nay đều mua được đúng loại mong muốn Ảnh: T.Xuân

Mua cổ phiếu, gửi tiết kiệm lấy may mắn

Không chỉ mua vàng, năm nay nhiều người cũng chọn những cách khác nhau để lấy hên, cầu mong cho một năm may mắn sung túc nhân dịp vía Thần tài. Chẳng hạn, chị Mai Khanh (P.Bàn Cờ, TP.HCM) kể sáng qua, chị vào app của Ngân hàng Vietcombank gửi tiết kiệm. Chị chọn gửi tiết kiệm kỳ hạn 10 tháng với lãi suất 6%/năm. "Đây là năm đầu tiên mình chọn gửi tiết kiệm đúng ngày vía Thần tài, hy vọng một năm may mắn. Hơn nữa Vietcombank cũng có chương trình lì xì lãi suất khai xuân lộc phát cộng thêm 0,2% nên gửi tiết kiệm dịp này có lãi suất khá hơn", chị Mai Khanh chia sẻ.

Tương tự, chị Kim Yến (P.Tân Hưng, TP.HCM) cho hay sau khi gom hết tiền thưởng cuối năm và để đến sáng hôm qua, đúng ngày vía Thần tài, trên đường đi làm chị vào một phòng giao dịch của Ngân hàng Bản Việt (BVBank) để gửi tiết kiệm đầu năm. Chị mở sổ tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng với lãi suất 7,2%/năm và còn được cấp 5 mã số dự thưởng để tham gia chương trình quay số trúng thưởng. Giải thưởng sẽ là các sổ tiết kiệm trị giá từ 1 triệu đồng đến 100 triệu đồng, và theo chị thì "biết đâu mình lại may mắn trúng thưởng".

Một số nhà đầu tư chứng khoán cũng chọn giao dịch dịp này. Chị Thanh Hà (TP.HCM) cho hay hôm qua chị đã mua 20.000 cổ phiếu BVB trị giá 270 triệu đồng cũng với chút tâm lý lấy hên đầu năm. Số tiền này có từ việc chị đã bán nhiều cổ phiếu khác trước đó vài tháng nhưng cũng chưa giao dịch nên chọn luôn dịp vía Thần tài để cầu may mắn. Cùng tâm trạng, một nhà đầu tư khác khoe khi cổ phiếu FPT giảm xuống dưới 90.000 đồng/cổ phiếu trong ngày 25.2 (mùng 9 tháng giêng) anh cũng mua một ít xem như mở màn giao dịch đầu xuân. "Hên quá, mua một ít mà hôm qua cổ phiếu đã tăng. Vẫn biết mua cổ phiếu thì có thể tăng hay giảm nhưng cứ xem như may mắn, có chút lộc đầu năm rồi thì cả năm mọi việc suôn sẻ", anh hồ hởi cho hay.

Với nhiều người khác, mua vé số cho bản thân hay lì xì bạn bè, người thân dịp đầu năm mới hoặc vía Thần tài cũng là cách mang lại may mắn. Trưa qua, Hoàng Anh, một nhân viên văn phòng tại TP.HCM, đăng lên trang cá nhân hình ảnh một chiếc phong bao lì xì màu đỏ với 2 tờ vé số ngày 26.2 với dòng chữ "Chiều nay mà có 2 tỉ là ngon luôn". Hoàng Anh chia sẻ thêm nhân ngày vía Thần tài, trưởng phòng của cô phát lì xì cho mọi người trong phòng với mỗi người 2 tờ vé số. Ai cũng vui râm ran và đang kỳ vọng sẽ có niềm vui bất ngờ. Trước đó một ngày, anh Quang (ngụ khu vực Thủ Đức cũ, TP.HCM) cũng chia sẻ niềm vui mới trúng số đầu năm nên chắc chắn cả năm nay sẽ gặp nhiều may mắn. Anh Quang mua 10 tờ vé số trong ngày 25.2 và cuối ngày thì trúng 3 số cuối cả 10 tờ, nhận về 2 triệu đồng. Anh còn tiết lộ ngay mùng 1 tết đã trúng 2 tờ vé số với giải 100.000 đồng/tờ… "Chỉ dịp đầu năm hay đến gần ngày vía Thần tài thì mới mua cho vui, xem như cầu may mắn cho cả năm. Tôi thấy mua cái gì cũng được, mua vàng, bạc hay vé số vừa đủ theo khả năng hay sở thích của mình cũng đủ để mình thấy lạc quan bắt đầu năm mới", anh Quang chia sẻ.