Ngày vía Thần tài: Heo đất 'phủ sóng' khắp nơi, người trẻ mua để 'đựng' ước mơ

Bày bán heo đất khắp nơi

Những ngày đầu năm, dọc các tuyến đường ở TP.HCM, không khó để bắt gặp những sạp nhỏ bày bán đủ loại heo đất: heo sứ tròn vo, heo nhựa trong suốt, heo vẽ hình thần tài, heo in chữ "tiết kiệm 2026", thậm chí cả những mẫu cách điệu theo linh vật ngựa năm nay.

Với nhiều người trẻ, mua heo đất đầu năm không chỉ là hành động tài chính, mà còn mang tính biểu tượng. Đỗ Ngọc Thảo (27 tuổi, làm việc tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Bình Dương Canary) cho biết năm nào cũng mua heo đất mới vào mùng 10 tháng giêng, ngày vía Thần tài.

"Gia đình tôi có truyền thống mua vàng ngày vía Thần tài. Tôi thì chưa đủ tiền mua vàng, nên chọn mua heo đất, coi như đây là cách giữ lộc cho cả năm", Thảo nói.

Thảo cũng đặt mục tiêu mỗi tuần bỏ vào ít nhất 200.000 đồng. Đến khi cuối năm sẽ đập heo đất và lo tết. "Cảm giác đập heo rất đã, giống như mình nhìn thấy thành quả của sự kiên trì suốt một năm", Thảo chia sẻ.

Heo đất được bày bán khắp các tuyến đường ở TP.HCM ẢNH: THANH NAM

Giữa nhịp sống số hóa, chỉ cần vài thao tác trên điện thoại là có thể chuyển khoản, gửi tiết kiệm online, hình ảnh heo đất "đổ bộ" khắp nơi, vật dụng tưởng như chỉ dành cho trẻ nhỏ, khiến nhiều người bất ngờ. Ghi nhận của PV cho thấy rất nhiều khách tìm mua heo đất đầu năm, trong đó không ít là người trẻ.

Khi được hỏi: "Sao lại tìm về một cách tiết kiệm truyền thống như vậy?", Đỗ Minh Anh (27 tuổi, ngụ ở DT753B, P.An Phú, TP.HCM; trước là P.An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) nói: "Thời đại bây giờ, chuyển khoản nhanh lắm. Có khi vừa lướt mạng thấy món hàng giảm giá là bấm mua ngay. Tiền trong tài khoản nhìn thì nhiều con số, nhưng thực tế lại không thấy gì. Tôi muốn có một thứ hữu hình để tự nhắc mình phải kỷ luật hơn nên mua heo đất", Minh Anh chia sẻ.

Minh Anh cho biết năm ngoái từng đặt mục tiêu tiết kiệm 50 triệu đồng/năm, nhưng đến cuối năm chỉ còn lại… 8 triệu đồng trong tài khoản. Lý do là các khoản chi "vụn vặt": cà phê, mua sắm online, đặt đồ ăn, du lịch ngắn ngày.

"Tôi nghĩ bỏ tiền vào heo đất sẽ giúp bản thân cân nhắc hơn. Khi phải rút tiền mặt, cầm tiền, bỏ vào heo đất, mình sẽ ý thức rõ hơn giá trị của từng tờ tiền", Anh nói thêm.

Phụ huynh đưa con nhỏ đi mua heo đất ẢNH: THANH NAM

Minh Anh không phải trường hợp cá biệt. Theo chị Nguyễn Hà Vân, chủ cửa hàng gốm sứ nhỏ trên đường Võ Văn Ngân (P.Linh Xuân, TP.HCM; trước là P.Linh Xuân, TP.Thủ Đức, TP.HCM), lượng khách trẻ mua heo đất khá nhiều. "Có ngày tôi bán cả trăm heo đất", chị Vân kể.

Mua heo đất để bỏ tiền tiết kiệm ẢNH: THANH NAM

Anh Lê Văn Thành, chủ một tiệm bán heo đất trên đường Đại lộ Độc lập (P.Dĩ An, TP.HCM; trước là P.Dĩ An, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương), cho rằng heo đất vốn là biểu tượng của sự sung túc, và hình ảnh con heo tròn trịa gắn với no đủ, sinh sôi. "Việc bỏ tiền vào heo đất đầu năm vì thế mang ý nghĩa "gieo hạt" cho tài lộc", anh Thành nói.

Nguyễn Văn Hữu (24 tuổi, ngụ ở chung cư Opal Garden (P.Hiệp Bình, TP.HCM; trước đây là P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết lương mỗi tháng 9 triệu đồng, nhưng số tiền này thường "bốc hơi" trước ngày 25 hằng tháng.

"Tôi tải đủ loại app quản lý chi tiêu nhưng rồi cũng lười nhập dữ liệu. Năm nay tôi quyết định mua heo đất, mỗi ngày bỏ vào 20.000 đồng. Số tiền nhỏ thôi nhưng tôi tin sau một năm đập heo đất ra cũng được một khoản lớn", Hữu nói.

Heo đất đủ mẫu mã ẢNH: THANH NAM

"Đựng" cả ước mơ vào heo đất

Điều thú vị là nhiều người trẻ cho biết không chỉ bỏ tiền vào heo đất mà họ "đựng" cả… ước mơ.

Lê Thị Hoàng Anh (32 tuổi), đang ở chung cư Ehome 3 (P.An Lạc, TP.HCM; trước đây là P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP.HCM), cho biết có 3 con heo đất, và trên mỗi con dán một tờ giấy nhỏ: "Du lịch Nhật Bản", "Quỹ cưới", "Đầu tư". "Nhìn vậy cho có mục tiêu. Mỗi lần bỏ tiền vào, tôi tự hỏi mình đang tiến gần ước mơ nào", chị Anh nói.

Chị Anh cũng kể từng thử đầu tư chứng khoán nhưng lỗ do thiếu kinh nghiệm. Sau vài cú "vấp", chị quyết định quay lại với phương pháp tiết kiệm truyền thống trước khi nghĩ đến đầu tư.

"Tôi nghĩ muốn đầu tư thì phải có nền tảng tài chính vững. Heo đất giúp tôi thực hiện mục tiêu đó", chị Anh chia sẻ.

Cũng theo chị Anh, hành động viết mục tiêu lên heo đất là một cách "hiện thực hóa mong muốn". "Khi mục tiêu được cụ thể hóa bằng chữ viết và gắn với một vật thể thì bản thân sẽ ghi nhớ mạnh hơn, và điều này tạo động lực duy trì việc tiết kiệm", chị Anh cho hay.

Người trẻ chọn mua heo đất ẢNH: THANH NAM

Anh Nguyễn Văn Trọng (32 tuổi, ngụ ở 16 Bình Đường 2, P.Dĩ An, TP.HCM; trước là P.An Bình, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) nói rằng heo đất không thể thay thế hoàn toàn các công cụ tài chính hiện đại. "Tôi vẫn dùng ngân hàng số, ví điện tử. Nhưng tôi vẫn mua heo đất. Vì giống như lời nhắc đầu năm là cần phải sống có kế hoạch hơn, tiết kiệm hơn", anh Trọng nói và cho biết thêm: "Nhà tôi có 3 heo đất. Một con để tiết kiệm mua xe, một con để dành làm vốn và con tôi một heo đất"".

Theo chuyên gia tài chính cá nhân Đỗ Bửu Đấu, Công ty kế toán Alpha (P.Sài Gòn, TP.HCM; trước là P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM), việc sử dụng heo đất thực chất là một hình thức tách tiền khỏi hệ thống chi tiêu tức thời.

"Khi tiền nằm trong tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử, rào cản tiêu dùng rất thấp, vì chỉ cần một cú chạm. Còn khi chuyển tiền mặt vào heo đất, người dùng phải trải qua nhiều bước hơn nếu muốn lấy lại, phải đập hoặc cạy ra. Chính rào cản đó tạo ra kỷ luật. Và heo đất có thể sẽ giúp người trẻ suy nghĩ kỹ trước khi chi tiêu", ông Đấu phân tích.

Niềm vui của trẻ em khi được mua heo đất ẢNH: THANH NAM

Chọn mua heo đất ẢNH: THANH NAM