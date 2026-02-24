Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Cặp song sinh mang bình tiền tiết kiệm đi mua xe, chị chủ đếm toát mồ hôi

Hoa Nữ
Hoa Nữ
24/02/2026 09:15 GMT+7

Dễ thương vô cùng với cặp song sinh học lớp 1, đầu năm mang heo đất có một không hai toàn tờ 5.000 đồng đi "chốt đơn" xe đạp mơ ước. Chị chủ cũng muốn "dở khóc dở cười" với ca đếm tiền bán xe khó đỡ này.

Chỉ để dành tờ tiền… xé được để mua xe đạp

Cặp song sinh Trần Hoàng Thiên Phú và Trần Hoàng Thiên Ân (học sinh lớp 1 Trường tiểu học Trần Phú, xã Thăng Trường, TP.Đà Nẵng; trước đây là xã Bình Sa, H.Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) sau hơn 1 năm xin tiền mẹ để dành toàn tờ 5.000 đồng, mùng 7 tết đã quyết định mang bình tiền tiết kiệm gần 3 triệu đồng đi "chốt đơn" 2 chiếc xe đạp mơ ước.

- Ảnh 1.

Hai anh em sinh đôi Thiên Phú và Thiên Ân mang bình tiền tiết kiệm đi "chốt đơn" 2 chiếc xe đạp đầu năm mới

ẢNH: TRẦN HOÀNG CHINH

Điều rất đặc biệt là con heo đất có một không hai và những tờ tiền tiết kiệm của cặp song sinh đáng yêu này. Mặc dù đã được ba mẹ mua cho heo đất, nhưng 2 anh em vẫn thích để tiền tiết kiệm vào bình nhựa trong suốt (loại bình đựng nước). Chị Trần Thị Thanh Phương (mẹ của 2 em) cho biết vì sợ cho tiền vào trong heo đất sẽ không nhìn thấy số tiền, từ đó dễ mất, nên 2 anh em quyết định bỏ vào bình nhựa trong suốt để có thể đếm được mỗi ngày. Không những thế, cặp song sinh còn mang bình tiền để trước vị trí có gắn camera trong nhà để yên tâm.

Nhìn những tờ tiền giấy được xếp ngay ngắn trong bình nhựa vô cùng dễ thương, ai cũng không khỏi tò mò về lý do vì sao chỉ toàn tờ tiền trị giá 5.000 đồng. Với cặp song sinh đáng yêu này thì không gọi đây là tiền giấy mà là tờ tiền xé được (tức có thể xé rách). Mỗi ngày, sau khi mẹ bán bánh mì xong, 2 anh em lại chạy ra xin mẹ mỗi đứa một tờ tiền "xé được" rồi mang bỏ vào bình tiết kiệm.

"Tiền xé được là tiền mà con nít mới có thể dùng, tiền không xé được là dành cho người lớn", Thiên Phú dí dỏm nói.

- Ảnh 2.

- Ảnh 3.

Chị chủ bán xe đếm tiền của 2 anh em mệt nghỉ

ẢNH: TRẦN HOÀNG CHINH

Ở vùng quê, mỗi ngày con nhỏ đi học thường phụ huynh chỉ cho 2.000 đồng, nhiều nhất là 5.000 đồng để mua quà bánh ăn vặt giờ ra chơi. Chính vì thế, trong tâm thức của 2 anh em, các loại tiền giấy trị giá 1.000 đồng, 2.000 đồng và 5.000 đồng là dành cho con nít.

Với những suy nghĩ dễ thương đó, Thiên Phú và Thiên Ân mỗi ngày chỉ xin mẹ mỗi đứa một tờ tiền "xé được" bỏ vào bình tiết kiệm để dành mua xe đạp mơ ước.

Theo chị Phương, lúc đầu 2 đứa cũng xin tờ 1.000 đồng hoặc 2.000 đồng, nhưng sau nghĩ lại thấy khó đếm nên quyết định chuyển sang 5.000 đồng.

Cứ như thế, sau hơn một năm (có ngày có ngày không; ngày nào mẹ bán bánh mì mới xin tiền) 2 anh em đã để dành được gần 3 triệu đồng tờ tiền 5.000 đồng.

- Ảnh 4.

Hai anh em Thiên Phú, Thiên Ân trao tiền "chốt đơn" xe đạp với cô chủ. Một kỷ niệm đẹp với cả người mua và người bán

ẢNH: TRẦN HOÀNG CHINH

Đếm tiền bán xe muốn… xỉu

Vì cứ mơ ước về chiếc xe đạp, nên sau khi đã đầy bình tiền tiết kiệm, 2 anh em giục ba mẹ dẫn đi mua. Sau ngày đi học đầu tiên của năm mới Bính Ngọ, ba mẹ đã đưa 2 anh em đi "chốt đơn" 2 chiếc xe đạp trị giá 2,6 triệu đồng.

Với 2,6 triệu đồng tờ tiền 5.000 đồng, chị chủ bán xe cũng không biết nên khóc hay cười khi đếm tiền.

Sau khi bán xe cho cặp song sinh, chị chủ liền đăng trên trang cá nhân Facebook của mình về trường hợp chưa từng gặp trước đây: "Vợ chồng vị khách đến mua hai chiếc xe đạp cho cặp sinh đôi. Với số tiền 2,8 triệu đồng, đưa cái ống heo của hai con cho tôi, bảo chị đếm đi, không biết khóc hay cười đây cả nhà. Mặc dù ông bố bà mẹ này có tiền chẵn nhưng muốn giữ kỷ niệm cho cặp song sinh. Tôi nhớ lại ngày xưa mẹ tôi dặn có lép mới có chắc nghe con. Vừa yêu hai cháu, vừa nhớ lời mẹ dặn, tôi cặm cụi mon men từng hạt lép, đếm xong xỉu luôn. Cùng lúc ngồi đếm, hai vị khách khác vào mua xe cũng đứng chờ tôi đếm xong rồi mới bán cho họ được. Cảm ơn 2 vị khách yêu thương và ủng hộ hiệu buôn mình nhiều nhé. Cuối cùng gọi cô chủ ơi, chụp hình với hai cháu làm kỷ niệm!"

- Ảnh 5.

Chị chủ đăng trên trang Facebook cá nhân về tình huống vừa vui, vừa nhiều kỷ niệm ngày đầu năm

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chị Phương kể lúc đầu khi 2 đứa nhỏ ôm bình tiền vào tiệm, chị chủ tưởng là ôm đi chơi nên con đùa: "Cho cô đồng nhé". Đến khi "chốt đơn" được 2 chiếc xe đạp trị giá 2,6 triệu đồng và đưa bình tiền hơn 2,8 triệu đồng toàn tờ 5.000 đồng để mua, chị chủ mới hết hồn và hỏi đi hỏi lại: "Thật hả?" như vẫn không dám tin.

"Mình phải nói với chị chủ là 2 đứa cứ xin mỗi bữa 5.000 đồng, dành lâu lắm rồi mới được để đi mua xe. Lúc này vì thương 2 đứa, chị chủ cặm cụi ngồi đếm tiền. Đếm được một lúc, chị chủ lại nói "xếp giúp cho chị chứ chị ngất rồi". Ai cũng cười ngất ngưởng với tình huống này", chị Phương kể.

- Ảnh 6.

Hai anh em Thiên Phú, Thiên Ân đã có được chiếc xe mơ ước sau hơn 1 năm để tiền tiết kiệm

ẢNH: TRẦN HOÀNG CHINH

Anh Trần Hoàng Chinh (cha của 2 em) cho biết sau khi mua xe về nhà, chị chủ bán xe gọi điện xin hình chụp với 2 con và lúc đếm tiền để gửi cho bạn, vì chị chủ cho biết kể lại tình huống này nhưng bạn không tin.

Có lẽ đây vừa là ca khó đỡ, vừa là tình huống hài hước và vui nhất những ngày đầu năm mới, cũng là kỷ niệm đẹp trong sự nghiệp bán xe của chị chủ.

Mua được xe, hai anh em Thiên Phú, Thiên Ân hí hửng nói: "Con rất vui" và cho biết vẫn sẽ tiếp tục xin mẹ bỏ tiết kiệm tiền "xé được" đến khi… cưới vợ. Cả nhà cười ngất ngưởng với sự đáng yêu của cặp song sinh.

Khám phá thêm chủ đề

