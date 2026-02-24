Những khởi đầu nhỏ cho giấc mơ lớn

Từ những chiếc ống hút tre đến giấc mơ tiêu dùng xanh

Nguyễn Hoàng An Khương (28 tuổi), người sáng lập The Greenmart Vietnam để phát triển các sản phẩm thân thiện môi trường như: ống hút, bàn chải, cốc tre…, là một trong những người trẻ như thế. Nhìn những sản phẩm sống xanh của Khương được nhiều người biết đến hôm nay, ít ai nghĩ rằng những ngày đầu Khương gần như làm mọi việc một mình. Không văn phòng hoành tráng, không đội ngũ đông đảo, Khương bắt đầu từ những đơn hàng online nhỏ, những buổi tối tự đóng gói sản phẩm và dán từng chiếc nhãn.

Những ngày đầu, công việc của Khương gắn với những chi tiết rất nhỏ. "Việc nhỏ nhất mình phải tự tay làm mỗi ngày chính là kiểm tra tỉ mỉ từng sản phẩm trước khi đóng gói, từ việc cầm từng chiếc ống hút tre xem có vết nứt không, đến việc tự tay dán từng chiếc nhãn giấy cho ngay ngắn", Khương nhớ lại.

Những ngày đầu khởi nghiệp, Khương bắt đầu từ những đơn hàng online nhỏ lẻ ẢNH: NVCC

Từ những đơn hàng nhỏ, Khương dần có thêm khách hàng. Điều khiến anh chàng tin rằng mình đang đi đúng hướng không phải là doanh thu, mà là phản hồi của người dùng. "Khi thấy thầy cô, bạn bè không chỉ mua ủng hộ một lần mà còn quay lại nhắn tin: "Cái ống hút dùng thích lắm, cảm giác uống nước cũng sạch hơn", mình nhận ra đây không phải là một trào lưu nhất thời, mà là nhu cầu thật", Khương chia sẻ.

Khương kể có những giai đoạn việc kinh doanh chững lại, hàng tồn kho nhiều hơn số đơn đi. Nhưng thay vì bỏ cuộc, Khương chọn cách chậm lại để rà soát từng khâu, từ chất lượng sản phẩm đến cách tiếp cận khách hàng. Chính trong những khoảng lặng ấy, Khương có thời gian nghĩ nhiều hơn về con đường dài mà mình đang theo đuổi.

"Với mình, "dám nghĩ lớn" không phải là mơ mộng về những con số tiền tỉ, mà là dám tin rằng mô hình của mình có thể thay đổi thói quen tiêu dùng của cộng đồng", Khương chia sẻ. Mục tiêu mà Khương hướng tới là góp phần tạo ra một lối sống bền vững hơn, nơi người trẻ có thể dễ dàng tiếp cận và lựa chọn những sản phẩm thân thiện với môi trường trong sinh hoạt hằng ngày.

Hùng bắt đầu dự án giáo dục bằng AI từ những dòng code đầu tiên ở dưới gầm cầu thang ẢNH: NVCC

Khương gọi triết lý làm việc của mình là "nghĩ lớn, làm nhỏ". "Nói cách khác, "nghĩ lớn" là mục tiêu, còn "làm nhỏ" là con đường. Nếu chỉ nghĩ lớn mà không làm tốt những việc nhỏ mỗi ngày, thì cái "lớn" đó chỉ là ảo tưởng", Khương nói. Greenmart vì thế được xây dựng từng bước, từ những khách hàng đầu tiên, từ những đơn hàng lẻ, rồi dần mở rộng cộng đồng người dùng.

Bắt đầu từ những dòng code dưới gầm cầu thang…

Nếu câu chuyện của Khương bắt đầu từ những sản phẩm rất cụ thể trong đời sống hằng ngày, thì hành trình của Bùi Mạnh Hùng (26 tuổi), người sáng lập nền tảng giáo dục Aiducation, lại đi từ một bài toán giáo dục. Aiducation là một nền tảng sử dụng công nghệ AI tiên tiến, được thiết kế để nâng cao chất lượng giáo dục và hỗ trợ cả giáo viên lẫn học sinh một cách hiệu quả.

Hùng kể, ý tưởng về Aiducation đến từ một vấn đề trong giáo dục hiện đại: "Lý do cốt lõi khiến mình làm Aiducation là bởi một học sinh được học 1 kèm 1 sẽ có kết quả tốt hơn rất nhiều, nhưng không phải gia đình nào cũng đủ điều kiện thuê gia sư riêng". Từ đó, Hùng nghĩ đến việc dùng AI để thu hẹp khoảng cách giữa nhu cầu và khả năng tiếp cận của số đông.

Khác với hình dung của nhiều người, phiên bản đầu tiên của Aiducation không ra đời trong một phòng lab hiện đại. "Mọi thứ bắt đầu từ những dòng code đầu tiên mình viết dưới gầm cầu thang tại trường đại học, ban đầu chỉ để bản thân và người thân dùng thử", Hùng nhớ lại. Sản phẩm khi ấy còn rất sơ khai, nhưng chính những thử nghiệm nhỏ đó giúp Hùng và cộng sự dần hiểu rõ hơn về những gì người học thực sự cần.

Hùng cho rằng Aiducation không chỉ được xây dựng bằng công nghệ, mà bằng việc lắng nghe người dùng. "Từ một nền tảng sơ khai, đến tháng 10.2025 Aiducation đã có 60.000 người dùng. Với mình, nền tảng không được xây trong phòng lab, mà từ nhu cầu thực tế của cả một cộng đồng giáo dục", Hùng nói và cho biết thêm: "Bước đi nhỏ nhưng ý nghĩa nhất có lẽ là lúc chúng mình mang sản phẩm vừa hoàn thiện đi gõ cửa các trường học chỉ để lắng nghe phản hồi thật nhất".

Với Hùng, "nghĩ lớn" trong giáo dục không phải là những khẩu hiệu xa vời. Mục tiêu của Aiducation là để mỗi học sinh, dù ở thành phố hay vùng sâu, vùng xa đều có cơ hội tiếp cận một phương pháp học phù hợp với năng lực và nhịp độ của mình.

Xa hơn, Hùng hình dung về một hệ sinh thái giáo dục mở. "Tầm nhìn xa nhất mà mình theo đuổi là xây dựng một "hệ sinh thái giáo dục không biên giới", nơi mỗi đứa trẻ đều có một "gia sư AI riêng" hiểu điểm mạnh, điểm yếu và đồng hành cùng các em", Hùng nói.



