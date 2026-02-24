Á hậu sinh viên hòa bình và ý chí không bỏ cuộc trước khó khăn

Nguyễn Thị Kim Châu kể cơ duyên đến với cuộc thi sắc đẹp khá bất ngờ. Lúc đó, chị trưởng CLB Đại sứ Văn Hiến đã động viên và khuyến khích cô đăng ký tham gia. "Ban đầu mình cũng đắn đo, nhưng sau đó mình nhận ra bản thân muốn thử sức và bước ra khỏi vùng an toàn. Mình nghĩ rằng nếu không thử, ta sẽ không bao giờ biết mình có thể làm được đến đâu", Châu nói.

Trước khi bước vào cuộc thi, cô gái đã quen với nhịp sống tự lập. Châu từng làm mẫu ảnh, PG, quay TVC… Những công việc không hào nhoáng như người ta thường nghĩ, nhưng giúp cô tiếp xúc môi trường chuyên nghiệp, rèn sự chỉn chu và kỷ luật. "Những trải nghiệm đó giúp mình biết cách chăm sóc bản thân tốt hơn, học cách làm đẹp, giữ hình ảnh và đặc biệt là tự tin hơn trước ống kính cũng như trước đám đông. Mình dần hiểu rằng ngoại hình quan trọng, nhưng thần thái và sự tự tin mới là điều quyết định", Châu chia sẻ.

Kim Châu sở hữu nhan sắc sắc sảo nhưng không kém phần ngọt ngào ẢNH: NVCC

Nhắc về chuyện đi làm thêm trước đây, Châu nói khó khăn không nằm ở việc "làm nhiều", mà ở những rủi ro rất đỗi đời thường. "Mình thấy cũng không khó khăn gì nhiều, vì kiếm tiền không dễ. Mình chỉ sợ do thời tiết rồi xe cộ mà thôi. Mình thấy việc chạy xe đường xa khá nguy hiểm, chưa kể cần phải di chuyển nhiều, nhiều hôm trời mưa ướt hết người luôn", cô cho hay.

Châu kể có những hôm, cô từ Q.Bình Tân cũ (TP.HCM) chạy xe máy đến Aeon Bình Dương từ sáng sớm vì 7 giờ 30 đến 8 giờ phải có mặt. Sau đó, 22 giờ Châu mới tan ca, rồi tiếp tục chạy xe về nhà. Nhịp di chuyển dày đặc, nhưng Châu không hề nản chí, vì mỗi khoản thu nhập đều được quy cho học phí, chi phí sinh hoạt, hay đỡ đần gia đình một phần.

Bên cạnh việc chăm chỉ, chịu khó, cô gái này còn ý chí phấn đấu, không bỏ cuộc trước mọi khó khăn. "Lúc trước khi thi hoa hậu, mình từng rất tự ti vì ăn nói chưa khéo, chưa đủ lưu loát. Thế nhưng mình chọn cách đối diện thay vì né tránh. Mình tập nói nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn và tự nhắc bản thân phải cố gắng mỗi ngày", Châu nói.

Kim Châu từng trải qua nhiều công việc để trang trải cuộc sống trước khi trở thành á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu sinh viên hòa bình VN ẢNH: NVCC

Nhìn lại hành trình từ những công việc nhỏ đến khi đạt danh hiệu, Châu rút ra bài học về sự chuẩn bị. "Những công việc nhỏ bé hôm nay có thể chính là nền tảng cho những cơ hội lớn sau này. Khi cơ hội đến, mình phải đủ sẵn sàng để nắm bắt. Mình nhìn thấy giá trị của sự tích lũy kỹ năng và luôn học hỏi từng ngày", Châu cho hay.

Nói về dự định năm 2026, Châu cho biết mục tiêu của cô là tiếp tục rèn sự tự tin, dám thử thách bản thân nhiều hơn và không ngừng hoàn thiện mỗi ngày. "Mình mong bản thân sẽ trở thành phiên bản tốt nhất, không chỉ về hình ảnh mà còn về tri thức và giá trị bên trong", cô gái học ngành tài chính - ngân hàng chia sẻ.