Thiền viện Trúc Lâm phương Nam trở thành 'phim trường ảnh tết' hút giới trẻ miền Tây

Đông đảo bạn trẻ miền Tây đến tìm ảnh đẹp

Những ngày này, Thiền viện Trúc Lâm phương Nam (P.An Bình, TP.Cần Thơ - trước đây là xã Mỹ Khánh, H.Phong Điền, TP.Cần Thơ) trở thành điểm hẹn của nhiều người. Đặc biệt, những ngày cuối tuần có rất đông bạn trẻ đến chụp ảnh đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với cổ phục rực rỡ màu sắc, làm cho thiền viện quy mô và đẹp bậc nhất miền Tây thêm phần ấn tượng.

Thiền viện Trúc Lâm phương Nam thu hút nhiều bạn trẻ miền Tây đến chụp ảnh mỗi dịp tết đến xuân về

ẢNH: THANH DUY

Chánh điện Thiền viện Trúc Lâm phương Nam trầm mặc, nhuốm màu thời gian ẢNH: THANH DUY

Thiền viện Trúc Lâm phương Nam gồm 25 hạng mục công trình, như: cổng tam quan, tháp trống, tháp chuông, chánh điện, pháp đường, nhà tăng, trai đường, chùa một cột… Quang cảnh tổng thể độc đáo với những nét kiến trúc văn hóa thuần Việt của thời Lý - Trần. Kết cấu mái lợp ngói truyền thống, cột gỗ lim, tường xây gạch, lối đi lát gạch tàu toát lên vẻ trang nhã, cổ kính.

Với tổng diện tích hơn 3,8 ha, khuôn viên thiền viện rộng rãi, thoáng mát, nhiều tiểu cảnh sinh động. Điểm gây sốt hàng đầu là Hồ thủy tạ Di Lặc và Hồ thủy tạ Quan Âm. Giữa những hồ này là ngôi tháp có chiếc cầu đỏ xinh xinh bắc ngang, mặt nước phủ đầy bèo xanh và liễu rủ cành trông như phim cổ trang.

Tháp trống trong khuôn viên thiền viện ẢNH: THANH DUY

Nhiều tiểu cảnh như trong phim cổ trang ẢNH: THANH DUY

Thiền viện Trúc Lâm phương Nam có những cây cổ thụ, hoa kiểng hài hòa với các công trình kiến trúc mang vẻ trầm mặc, nhuốm màu thời gian . Lúc này, thiền viện còn trang trí thêm nhiều tiểu cảnh tái hiện không khí tết xưa với những gian nhà lá, lồng đèn, thư pháp, cây trái... Vì vậy, dù không phải mới ra mắt nhưng nơi này luôn thu hút những người thích chụp ảnh mỗi dịp tết đến xuân về.

Nhiều góc chụp gợi lên nét "cung đình" ẢNH: THANH DUY

Các bạn trẻ mê ly những kiến trúc cổ kính của thiền viện ẢNH: THANH DUY

Rực rỡ trang phục truyền thống

Tuy đông người đến chụp hình nhưng có thể thấy điểm chung của những "mẫu ảnh" là chọn trang phục truyền thống với những đường nét, hoa văn mang bản sắc văn hóa dân tộc. Không chỉ có mỗi chiếc áo dài quốc dân, các nam thanh nữ tú còn phá cách với áo bà ba, trang phục cung đình, áo tứ thân với đủ kiểu cổ điển và cách điệu, hiện đại. Phụ kiện đi kèm thì rất phong phú và đa dạng, nào là các loại hoa, quạt, khăn, nón quai thao, khăn đóng. Màu sắc rực rỡ của các trang phục làm cho không khí những ngày cận tết thêm vui tươi, rộn ràng.

Những hàng cột, khung cửa điêu khắc hoa văn đẹp mắt ẢNH: THANH DUY

Những ngày này đông đảo bạn trẻ đến thiền viện chụp ảnh tết ẢNH: THANH DUY

Trong chiếc áo trắng kiểu cung đình xưa, chị Nguyễn Thùy Trang (32 tuổi, P.An Bình, TP.Cần Thơ), cho biết Tết Nguyên đán là một nét đẹp văn hóa, phong tục lâu đời của dân tộc. Vì vậy, những trang phục truyền thống luôn là ưu tiên số 1 cho bộ ảnh tết.

"Mặc dù tôi đã tranh thủ đi từ sáng sớm nhưng khi đến thiền viện thì đã có nhiều người đến trước rồi. Mỗi lúc mỗi đông hơn nên có lúc phải chờ tới lượt mới được vào chụp chỗ đẹp. Tuy mất thời gian một chút nhưng thấy xứng đáng, vì bối cảnh ở đây rất hoành tráng, lên hình hết chỗ chê", chị Trang chia sẻ.

Trong khi đó, Nguyễn Trọng Phước (21 tuổi, sinh viên ĐH Cần Thơ) cho biết khi thực hiện bộ ảnh tết tại thiền viện thì rất ý nghĩa. "Tôi thích mê những góc chụp lấy phông nền là những tòa tháp cao, những góc mái ngói cong vút độc đáo. Bối cảnh đẹp nên tôi đã rủ các bạn cùng đi chụp ảnh trước khi mỗi người về quê ăn tết. Ngoài chụp hình, tôi còn cùng mọi người vào dâng hương để cầu mong những điều tốt đẹp cho một năm mới sắp sang", anh Phước nói.

Hồ thủy tạ Di Lặc nên thơ với những cây liễu rủ bóng dưới làn nước phủ đầy bèo xanh ẢNH: THANH DUY

Nhiều khu vực các bạn trẻ phải chờ tới lượt chụp ảnh vì đông người ẢNH: THANH DUY

Không gian bên trong thiền viện rộng rãi, thoáng mát, giúp các bạn trẻ thoải mái sáng tạo nghệ thuật ẢNH: THANH DUY

Đi kèm với "mẫu ảnh" là những ê kíp hùng hậu, gồm người hỗ trợ ánh sáng, thợ trang điểm, thợ chụp hình. Với mọi người, Thiền viện Trúc Lâm phương Nam như một "phim trường ảnh tết" hấp dẫn không thể bỏ qua ở miền Tây. Nhiều nhóm chụp ảnh tạo nên sự đông đúc nhưng không ồn ào, vì mọi người biết rõ đây là nơi thờ tự nên "đi nhẹ nói khẽ" và tôn trọng các nội quy.

Đặng Văn Phi (24 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) cho biết, bắt đầu từ tháng Chạp, lượng khách đặt lịch chụp hình tăng thấy rõ. Đa số khách chọn địa điểm chụp là các đình, chùa kết hợp với trang phục truyền thống. Thời điểm này, công việc của Phi bước vào cao điểm, một ngày có thể nhận 3 - 5 show, mỗi show có giá từ 500.000 đến 600.000 đồng.

"Cận tết thì công việc của tôi sẽ chạy đua với thời gian nên cũng có lúc cảm thấy stress và áp lực. Cái khó của công việc là làm sao nghĩ ra nhiều bối cảnh để khách có nhiều bộ ảnh ấn tượng, vì ảnh tết thì nghiêng về chụp với phong cảnh nhiều hơn. Vẻ đẹp của Thiền viện Trúc Lâm phương Nam đã mang đến cho tôi nhiều ý tưởng, cảm hứng để thỏa trí sáng tạo nghệ thuật của mình", Phi chia sẻ.