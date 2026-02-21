Xa quê hương, bạn trẻ đón tết thế nào?

Nỗi nhớ nhà trong những cái tết xa quê

Đang sống và làm việc tại tỉnh Aichi (Nhật Bản) nên Võ Lâm Nhật (25 tuổi, quê Quảng Nam cũ) đã có ba cái tết xa nhà. Với Nhật, mỗi lần tết đến là một cảm giác rất khó gọi tên. “Những ngày tết không được về Việt Nam sum họp cùng gia đình mình nghĩ không chỉ riêng bản thân mà bất cứ người con nào đang đi làm ở phương xa thì ai cũng bồi hồi và thấy lòng trống trải. Nhất là khi lướt mạng xã hội thấy mọi người đăng những khoảnh khắc sum vầy với gia đình, nghe những bài nhạc xuân mà muốn bỏ hết mọi thứ để bay ngay về quê”, Nhật tâm sự.

Xa quê, điều khiến anh buồn nhất là cảm giác mình đang bỏ lỡ những khoảnh khắc thân thuộc. “Đó là những bữa cơm tất niên, những bao lì xì, những câu chúc tết ông bà, khoảnh khắc họp mặt tất cả mọi người trong gia đình đầu năm”, Nhật nói.

Nhớ lại năm đầu tiên đón tết ở Nhật Bản, nỗi nhớ nhà trong Nhật gần như vỡ òa. “Đêm giao thừa mình đã khóc vì nhớ nhà, không dám lướt mạng xã hội vì sợ nhìn thấy cảnh tết ở quê”, Nhật nói. Nhưng rồi thời gian trôi qua, Nhật dần quen với nhịp sống nơi đất khách. Nhật Bản không ăn tết âm lịch như Việt Nam nên Nhật vẫn đi làm bình thường, sự bận rộn phần nào giúp anh chàng vơi bớt nỗi nhớ.

Khang (áo đen ở giữa) cùng bạn bè người Việt đón năm mới tại trường ẢNH: NVCC

Không chỉ Nhật, Võ Hoàng Nhật Khang (22 tuổi), nghiên cứu sinh tại ĐH Trí tuệ nhân tạo Mohamed bin Zayed (UAE), cũng trải qua cái tết xa nhà đầu tiên với nhiều cảm xúc lẫn lộn. “Mình nhớ mùi bếp ngày tết, tiếng tivi ở nhà bật mấy chương trình quen thuộc, cảm giác sáng mùng 1 mở cửa ra là nghe tiếng nhạc tết rộn rã trong xóm”, Khang chia sẻ.

Theo Khang, tết xa nhà khiến anh chàng nhận ra ý nghĩa sâu sắc hơn của đoàn viên. “Tết xa nhà khiến mình trân trọng tết hơn và cũng nhắc mình cố gắng để những mùa tết sau có thể ‘đi xa để rồi quay về’ một cách ý nghĩa nhất”, Khang nói.

Tái hiện không khí tết quê nhà ở nơi xứ người

Dù không thể về quê, nhiều bạn trẻ vẫn tìm cách giữ hồn tết bằng những kết nối cộng đồng và phong tục quen thuộc. Với Nhật, may mắn lớn nhất là nơi anh sống có đông người Việt. “Ngày tết âm lịch ở bên này không được nghỉ nên thường những anh em làm cùng công ty hoặc thân thiết sẽ tranh thủ buổi tối hoặc ngày cuối tuần để cùng tổ chức những bữa tiệc nhỏ, mọi người ngồi lại ăn uống, hát hò cùng nhau cho đỡ nhớ gia đình những ngày tết”, Nhật cho biết.

Những món ăn đặc trưng của quê hương của Nhất và bạn bè trong ngày tết ở Nhật Bản ẢNH: NVCC

Ở UAE, Khang cũng có cách riêng để mang tết Việt đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Dịp cận tết, trường Khang tổ chức ngày hội giao lưu văn hóa quốc tế. Khang cùng bạn bè chuẩn bị bún bò, trang trí cây mai, bày bánh chưng và một góc nhỏ tái hiện tết Việt. “Bạn bè các nước xếp hàng thử món ăn, hỏi han về tết, về ý nghĩa bánh chưng… tự nhiên thấy tết không còn xa nữa, mà như đang hiện hữu ngay trong khuôn viên trường”, Khang kể.

Bên cạnh đó, theo Khang, cộng đồng người Việt tại đây cũng rủ nhau làm bữa tiệc tự nấu để khép lại năm cũ. “Dù không thể đầy đủ như ở nhà, nhưng chỉ cần ngồi lại với nhau, nói chuyện bằng tiếng Việt, chúc nhau vài câu đầu năm là đã thấy ấm áp rồi”, Khang nói.

Trong thời khắc giao thừa, Khang cho biết việc đầu tiên anh làm là gọi video về gia đình đúng lúc Việt Nam bước sang năm mới. “Có nhà đang bày mâm cúng, có nhà đang ngồi quây quần xem pháo hoa. Mình với mọi người nói đủ thứ chuyện của một năm vừa qua, rồi chúc nhau vài câu đầu năm”, chàng trai chia sẻ.

Nhất (ở giữa) cùng bạn bè ở Nhật Bản gặp mặt nhân dịp tết ẢNH: NVCC

Cũng đón tết xa quê tại tỉnh Aichi (Nhật Bản), Nguyễn Đình Nhất (26 tuổi) cho biết cảm xúc những ngày này luôn xen lẫn giữa nôn nao và nhớ nhà. “Tết không được về Việt Nam sum họp cùng gia đình, mình có chút nôn nao, nhớ nhà nhưng vì tương lai nên cũng cố gắng thêm vài năm nữa rồi về làm gần nhà”, Nhất nói.

Tại nơi anh sống, cộng đồng người Việt thường tổ chức tất niên vào cuối tuần trước tết âm lịch. Mọi người cùng nấu các món quen thuộc như thịt kho trứng, bánh chưng để chia sẻ với nhau hương vị quê hương. “Năm đầu tiên qua Nhật Bản rất nhớ nhà, nhưng lâu dần cũng quen. Vào những ngày đầu năm mới mình thường gọi về nhà để nói chuyện và gửi những lời chúc mừng”, Nhất chia sẻ.