Ngày tết, vì sao nhiều người trẻ vẫn đi làm?

Ở lại thành phố làm tết, sau tết nghỉ bù

Dịp tết năm nay, Nguyễn Ngọc Anh (25 tuổi), quê Lâm Đồng, ngụ tại đường Bạch Đằng, P.Tân Sơn Hòa, TP.HCM (trước đây là Q.Tân Bình), quyết định không về quê mà ở lại thành phố tìm việc làm thời vụ. Đây cũng là lần đầu tiên cô đón tết xa gia đình.

Ngọc Anh cho biết việc làm thêm dịp tết giúp cô có thêm thu nhập để trang trải chi phí học văn bằng 2. “Mình xin làm theo giờ, ngày tết có phụ cấp tăng ca nên thu nhập cao hơn bình thường, lại còn được lì xì. Mấy ngày này làm một ca bằng gần hai, ba ngày thường nên mình cố gắng”, Ngọc Anh nói.

Ở lại thành phố những ngày đầu năm, Ngọc Anh thừa nhận cảm giác cô đơn là điều khó tránh. “Ba mẹ ban đầu không đồng ý, nói tết phải về nhà, nhưng mình thuyết phục vì muốn tự lo cho bản thân và cũng muốn trải nghiệm thử tết ở thành phố. Tuy cũng buồn lắm, nhưng nghĩ tới tiền học sắp đóng là mình lại có động lực”, cô nàng chia sẻ.

Nhiều bạn trẻ chọn đi làm dịp tết ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Ngọc Anh cho biết may mắn là môi trường làm việc dịp tết khá vui vẻ: “Chỗ mình làm có chuẩn bị đồ ăn, nước uống cho nhân viên, rồi lì xì đầu năm. Mọi người cũng vui vẻ nên đỡ buồn. Sau tết, mình sẽ về quê vài ngày để bù lại thời gian cho gia đình”.

Tương tự, Đỗ Phúc An (27 tuổi), đang làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), năm nay cũng không thể về quê đón tết. Gia đình An đã về quê ở Nam Định cũ từ 24 tháng chạp, còn anh ở lại đi làm theo lịch.

“Mình cũng muốn về quê đón tết, nhưng công việc ở sân bay thì tết lại càng bận. Mấy ngày cao điểm, chuyến bay dày đặc, nhân viên phải làm việc liên tục nên không thể xin nghỉ”, An nói.

An cho biết những ngày đầu năm ở thành phố khá trống trải. “Sáng mùng 1 gọi video về thấy cả nhà đang chúc tết mà mình đang đi làm, cảm giác rất khó tả. Dù vậy, mình xem đó là trách nhiệm nghề nghiệp, làm ngành này thì dịp tết xác định phục vụ người khác về quê đoàn tụ. Sau tết mình sẽ sắp xếp để xin nghỉ bù”, An chia sẻ.

Đi làm ngày tết tiền công cao gấp ba

Nhiều bạn trẻ cũng chọn đi làm xuyên tết vì mức tiền công hấp dẫn. Nguyễn Thị Yến Nhi (20 tuổi), đang làm việc tại một sân golf ở xã Thăng An, TP.Đà Nẵng (trước đây là xã Bình Minh, tỉnh Quảng Nam), cho biết cô đi làm hầu hết các ngày tết, chỉ nghỉ mùng 3.

“Dịp tết ai cũng muốn ở nhà, mình cũng vậy, nhưng công việc dịch vụ thì phải phục vụ khách chơi xuân. Tiền công ngày tết gấp ba bình thường nên mình cũng cố gắng đi làm đủ ca”, Nhi chia sẻ.

Đi làm ngày tết tiền công cao gấp 3 lần ẢNH: THÀO PHƯƠNG

Theo Nhi, không khí làm việc ngày tết không khác nhiều ngày thường. “Khách vẫn chơi golf, mình vẫn làm việc như bình thường, không có thời gian cảm nhận tết nhiều”, Nhi nói.

Tại các quán cà phê mở cửa xuyên tết, nhiều học sinh, sinh viên cũng tranh thủ đăng ký ca làm để kiếm thêm thu nhập. Nguyễn Thanh Tùng (17 tuổi), nhân viên phục vụ tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Hiền, xã Thăng Bình, TP.Đà Nẵng (trước đây là TT.Hà Lam, Quảng Nam), cho biết mức tiền công ngày tết cao hơn hẳn ngày thường.

“Bình thường tụi em được trả khoảng 15.000–16.000 đồng/giờ, nhưng ngày tết thì nhân ba. Em tranh thủ đăng ký nhiều ca để có tiền tiêu và phụ gia đình”, Tùng nói.

Theo Tùng, quán những ngày đầu năm rất đông khách. “Mùng 1, mùng 2 khách đi chơi, gặp mặt nhiều nên quán gần như kín chỗ. Có lúc chạy bàn không kịp, khá mệt nhưng có tiền. Hơn nữa, tụi em được đăng ký làm theo ca nên vẫn có thời gian để đi chơi tết”, Tùng nói.