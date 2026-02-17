Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Sau giao thừa cả nhà cùng nhau đi du lịch

Thái Phúc
Thái Phúc
17/02/2026 15:25 GMT+7

Tết là dịp để đoàn viên, có người chọn ở nhà quây quần, có người lại chọn đón xuân theo kiểu cả nhà cùng nhau đi du lịch. Với những người trẻ, dù đón tết ở đâu, chỉ cần được cùng những người thân của mình, cùng nhau tái tạo lại năng lượng sau một năm làm việc, học tập... đó sẽ là một cái tết trọn vẹn.

Ở nhà ăn cơm tết đoàn viên 

Nguyễn Minh Tuấn (26 tuổi), ngụ đường Phan Đình Phùng, P.Ngã Bảy, TP.Cần Thơ, cho biết suốt một năm làm việc xa quê ở tại TP.HCM, Tuấn chỉ mong chờ mấy ngày tết để được về nhà. “Có năm mình bận rộn, nhiều khi gọi về nhà cũng vội vàng, qua loa. Tết là lúc cả nhà ngồi ăn cơm, nói chuyện, đi thăm họ hàng. Với mình, đó mới là kỳ nghỉ đúng nghĩa”, Tuấn nói.

Tuấn cho biết thêm vào những ngày cận tết, anh đã chủ động xin nghỉ phép sớm để về quê phụ ba mẹ dọn dẹp nhà cửa. Tuấn cho biết cảm giác cùng mẹ ra chợ mua hoa, cùng ba lau lại bàn thờ tổ tiên mới là tết đúng nghĩa. "Có thể bạn bè mình chọn dịp tết để xê dịch nhiều nơi, nhưng mình nghĩ nếu không về nhà tụ họp thì gia đình mình sẽ không thể đoàn viên ngày tết”, Tuấn nói. 

- Ảnh 1.

Tết là dịp để gia đình đoàn viên, sum họp bên nhau

ẢNH: THÁI PHÚC

Cùng quan điểm, Bùi Nguyễn Khánh Vy, sinh viên Trường ĐH Cần Thơ, cho rằng tết không chỉ là dịp để nghỉ ngơi mà còn là đợt để cả nhà cùng sum vầy. Vy kể năm rồi cô từng có suy nghĩ đi du lịch cùng nhóm bạn nhưng cuối cùng vẫn chọn về nhà ở TP.Cần Thơ.

- Ảnh 2.

Khánh Vy cho biết dù có bận rộn thế nào thì tết cũng sẽ về nhà sum họp với gia đình

ẢNH: THÁI PHÚC

“Ba mẹ không có ép mình phải ở nhà mấy ngày tết, nhưng mình biết ba mẹ luôn mong mình về. Nên mình quyết định tết sẽ ở nhà. Sáng mùng 1 cùng cả nhà chụp hình, chúc tết, đơn giản nhưng ấm cúng. Bao nhiêu chuyến đi trong năm mình đã đi không đắn đo rồi, thì tết về nhà sao lại phải suy nghĩ”, Vy kể.

Đi du lịch mùa tết để tái tạo năng lượng 

Tuy nhiên không phải người trẻ nào cũng chọn ở nhà. Với Nguyễn Vân Anh (25 tuổi), kỹ sư công nghệ thông tin, ngụ đường Hùng Vương, P.Đại Thành, TP.Cần Thơ, cho biết tết là dịp hiếm hoi để được nghỉ ngơi nên anh quyết định dành thời gian để thư giãn và đi đâu đó. “Cả năm mình làm việc không có kỳ nghỉ dài. Nếu tết chỉ quanh quẩn tiếp khách nhậu nhẹt thì rất mệt. Nên vừa cúng giao thừa xong, cả gia đình mình đã đóng cửa, cùng nhau đón tết ở một địa danh mới”, Vân Anh nói.

Vân Anh cho biết năm nay anh đã cùng ba mẹ đặt tour du lịch Đà Lạt 4 ngày 3 đêm. “Đi cùng ba mẹ mình vẫn có thể ăn cơm đoàn viên, vẫn vui vẻ và có thể tạo được sự mới mẻ trong mỗi dịp tết”, Vân Anh chia sẻ hào hứng.

Nguyễn Phương Linh (25 tuổi), làm công việc tự do, ngụ đường Nguyễn Huệ. P.Ngã Bảy, TP.Cần Thơ cho biết sẽ cùng chồng thăm hai bên nội ngoại vào ngày mùng 1 và mùng 2 sau đó cả hai sẽ đi du lịch Phú Quốc.

“Tết đối với mình không phải là ở nhà suốt cả ngày. Mình muốn vừa giữ được truyền thống vừa tạo kỷ niệm cho hai vợ chồng. Đi chơi đầu năm cũng là một cách nạp năng lượng cho cả năm”, Linh nói.

- Ảnh 4.

Nhiều bạn trẻ chọn cách du xuân ở một địa điểm mới thay vì đoàn viên ở nhà

ẢNH MINH HỌA: THÁI PHÚC

Theo Linh, người trẻ có xu hướng ưu tiên trải nghiệm cá nhân nhiều hơn. “Trước đây mọi người nghĩ tết là phải về nhà. Còn bây giờ mình có thể chọn cả hai, vừa đi chơi nhưng vẫn có thể đoàn viên cùng gia đình”, Linh nói.


