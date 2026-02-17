Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Đi chùa sáng mùng 1 tết, bạn trẻ cầu mong điều gì cho năm mới?

Thảo Phương
Thảo Phương
17/02/2026 11:00 GMT+7

Sáng mùng 1 tết, nhiều bạn trẻ chọn đến chùa xuất hành đầu năm, gửi gắm mong ước cho một năm mới. Năm Bính Ngọ, họ cầu mong điều gì?

7 giờ sáng mùng 1 tết, ghi nhận tại chùa Diệu Giác (xã Thăng Điền, TP.Đà Nẵng, trước đây là H.Thăng Bình, Quảng Nam), sân chùa đã rộn ràng tiếng chào hỏi, ai nấy đều tươi cười gửi lời chúc mừng năm mới nhau. Nhiều bạn trẻ diện áo dài truyền thống, trang phục chỉnh tề đến lễ Phật, xin lộc rồi chụp ảnh kỷ niệm đầu năm. 

- Ảnh 1.

Nhiều bạn trẻ có thói quen đi chùa vào sáng mùng 1 tết

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Dưới một tán cây cảnh trưng bày trong chùa, các phong bao lì xì đỏ được treo khéo léo, để người dân đến có thể tự tay chọn lấy một bao mang về. Bên trong là những lá xăm với nội dung khác nhau, tượng trưng cho lộc đầu năm.

Sau lễ Phật, nhiều người trẻ ngồi lại ghế đá, trò chuyện, tận hưởng bầu không khí yên bình của buổi sáng đầu năm. Võ Thị Cẩm Ly, sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ Huế, cho biết năm nào cũng đi chùa vào sáng mùng 1. “Mình thích cảm giác bắt đầu năm mới ở nơi tĩnh lặng. Đi chùa giống như làm mới tinh thần, bỏ lại chuyện chưa vui của năm cũ. Năm mới, mình chỉ cầu mong gia đình bình an, nhiều sức khỏe”, Ly nói.

- Ảnh 2.

Bạn trẻ "hái" lộc trong ngày đầu năm mới

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

- Ảnh 3.

Chậu cây cảnh treo đầy lộc

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Nhiều gia đình trẻ cũng chọn đến chùa cùng nhau như một nghi thức mở đầu năm mới. Chị Võ My My (31 tuổi), ngụ xã Thăng Điền, hiện làm việc tại TP.HCM, cùng chồng và con đến chùa cầu may, xin lộc. Sau nhiều năm đón tết ở nhà chồng, năm nay chị được về quê nhà đón tết nên càng háo hức giữ gìn thói quen đi chùa đầu năm.

Trong bộ áo dài rực rỡ, chị My và gia đình nhỏ đi dạo quanh sân chùa, chụp ảnh bên những chậu hoa. Chị chia sẻ: “Sáng đầu năm đến chùa thấy lòng mình bình yên hơn. Năm mới mình mong công việc thuận lợi, mọi người đều bình an và có nhiều sức khỏe”.

- Ảnh 4.

Gia đình chị My My rạng rỡ trong sáng mùng 1 tết

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Giữa không gian thanh tịnh của ngày đầu năm, mỗi người trẻ mang theo một mong ước riêng. Võ Thị Kim Châu, sinh viên Trường ĐH Khoa học Huế, chia sẻ mong ước giản dị: “Năm mới mình cầu mong việc học tập thuận lợi, thi cử suôn sẻ để sớm ra trường đúng hạn”.

- Ảnh 5.

Hoài Linh đến chùa ngày đầu năm để cầu may mắn và đặt ra mục tiêu trong năm mới

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Không ít bạn trẻ xem khoảnh khắc đầu năm ở chùa là dịp tự đặt mục tiêu cho bản thân, nhắc nhở mình về những dự định sắp tới. Phan Thị Hoài Linh (25 tuổi), nhân viên spa làm việc tại TP.Đà Nẵng, chia sẻ: “Năm nào mình cũng giữ thói quen đi chùa cùng mẹ vào sáng mùng 1 tết. Năm nay, mình cầu việc làm ăn thuận lợi, có thật nhiều tiền. Đi chùa đầu năm giống như lời hứa, đặt ra một mục tiêu với chính mình”. Với Linh, năm mới không chỉ là những mong ước mà còn là động lực để cố gắng nhiều hơn.

- Ảnh 6.

Nhiều năm nay, Kim Tiền luôn giữ thói quen đi chùa "hái" lộc trong sáng đầu năm

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Cầm trên tay bao lì xì vừa “hái” được, Nguyễn Thị Kim Tiền (24 tuổi), nhân viên văn phòng tại TP.HCM, cho hay: “Mình đến chùa từ lúc 7 giờ sáng. Tranh thủ đi sớm để được “hái” lộc. Đầu năm mình chỉ cầu gia đình bình an, ba mẹ khỏe mạnh. Mình cũng tự nhắc bản thân sống chậm lại, dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Với mình, đi chùa đầu năm không phải xin điều gì lớn lao, mà là để thấy lòng nhẹ nhàng và biết mình cần cố gắng điều gì trong năm mới”, Tiền chia sẻ.

Xem thêm bình luận