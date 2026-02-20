Mang mùa xuân đến với trẻ mồ côi

Thấu hiểu những khó khăn và mong muốn sẻ chia với các trẻ em mồ côi, tối 19.2, trong đêm giao lưu văn nghệ, dân vũ, hô hát bài chòi gây quỹ tiếp sức đến trường cho trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn do Chi hội Phụ nữ thôn Châu Khê, xã Thăng Trường, TP. Đà Nẵng (trước đây là xã Bình Sa, H.Thăng Bình, Quảng Nam) tổ chức, Đoàn cơ sở Báo Thanh Niên phối hợp với các nhà hảo tâm (anh Võ Ngọc Trí, quê gốc Thăng Bình, hiện sinh sống ở TP.HCM và cô Cao Thị Ly, ở TP.HCM) đã trực tiếp trao các suất quà bằng tiền mặt (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho trẻ em mồ côi của thôn Châu Khê.

Đại diện Đoàn cơ sở Báo Thanh Niên và đại diện Hội Phụ nữ xã, Chi hội phụ nữ thôn Châu Khê, xã Thăng Trường, TP. Đà Nẵng trao quà cho các em trẻ mồ côi

ẢNH: C.P

Ở mảnh đất cát trắng Bình Sa, đời sống của người dân quanh năm chỉ phụ thuộc vào từng vụ hoa màu; người dân nơi đây suốt ngày chỉ biết bán mặt cho đất bán lưng cho trời nhưng thu nhập chẳng được bao nhiêu, mà nói như người quê chân chất là "lấy công làm lời". Năm vừa rồi, những trận bão lũ hoành hành khiến đa phần người dân ở đây đều rơi vào cảnh… mất trắng.

Đối với những đứa trẻ mồ côi cha hoặc mẹ, khổ càng thêm khổ. Chặng đường học tập của các em cũng sẽ bấp bênh hơn theo từng vụ mùa hoa màu thất bát.

Dù đã học lớp 9, nhưng Châu Văn Lưu, học sinh Trường THCS Chu Văn An, vẫn còn khá rụt rè. Trò chuyện cùng Lưu bên cánh gà trước khi lên sân khấu nhận các suất quà đầu năm mới, em cho biết đã mất ba từ lúc còn rất nhỏ. Cũng chính vì thế, dường như em không nhớ rõ những ký ức về ba, nhưng nhìn thấy bạn bè có gia đình trọn vẹn, em không khỏi chạnh lòng. Suốt bao năm qua, một mình mẹ làm lụm vất vả để nuôi Lưu ăn học. Với Lưu, những suất quà được nhận ngay dịp đầu năm mới như thế này khiến em rất vui mừng, vì em sẽ có thêm một khoản phụ mẹ lo chuyện học hành sau tết trở lại trường.

Cũng mồ côi cha giống như Lưu, nên dù chỉ mới học lớp 6 nhưng cậu học trò Nguyễn Văn Tuấn đã biết làm rất nhiều việc nhà để phụ mẹ. Mẹ đi làm, em ở nhà sau khi đi học về thì phụ quét nhà, rửa chén, lo vài công việc nhẹ để mẹ bớt vất vả.

ẢNH: C.P

"Năm con học lớp 4 thì ba bệnh nặng và mất. Từ đó một mình mẹ làm nuôi con ăn học. Nhận được học bổng và quà ngày tết như thế này con rất vui", Tuấn chia sẻ và cho biết sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ sự quan tâm của mọi người dành cho mình.

Bà Hà Thị Nhân, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Châu Khê, trân trọng cảm ơn tình cảm của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm đã đóng góp hỗ trợ vào quỹ giúp đỡ trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, xin ghi nhận và cảm ơn Đoàn cơ sở Báo Thanh Niên và anh Võ Ngọc Trí (quê gốc Thăng Bình, hiện sinh sống ở TP.HCM) và cô Cao Thị Ly, ở TP.HCM đã hỗ trợ, trao các suất quà giúp đỡ trẻ em mồ côi trong thôn có một cái tết đầm ấm.

"Đây là hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái với một ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm chia sẻ phần nào những khó khăn, bất hạnh của các trẻ mồ côi trên địa bàn thôn nhà. Tình cảm và sự quan tâm của quý vị sẽ là nguồn động lực lớn lao trong những ngày đầu năm mới không chỉ dành cho các trẻ em mồ côi có điều kiện vươn lên trong học tập, mà còn giúp công tác Hội và phong trào phụ nữ của thôn ngày càng phát triển; các hoạt động tương thân tương ái trong cộng đồng ngày càng được lan tỏa; mang mùa xuân đến với tất cả mọi người, mọi nhà", bà Hà Thị Nhân chia sẻ.

Tối mùng 3 tết, sau những suất quà được trao tận tay đến các trẻ em mồ côi, tiếng hô hát bài chòi thân thương lại vang lên ở vùng quê xứ Quảng. Những tấm lòng vàng sau mỗi tấm vé bài chòi sẽ được góp vào quỹ giúp đỡ trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, các em lại có thêm hành trang để vững bước; chặng đường phía trước của các trẻ mồ côi nhờ thế cũng bớt gập ghềnh hơn.