Mua cây mai sau tết, cẩn thận kẻo bị lừa

Những cây mai sau tết có giá rẻ

Trong những ngày Tết Nguyên đán, trên các hội cây cảnh, nhóm trồng mai, có nhiều bài đăng với nội dung: "Chơi mai tết xong, bán lại giá rẻ", "Cần thanh lý gấp mai tết do không có chỗ để", "Cây mai đẹp, dáng chuẩn, bao sống, ai chốt cọc trước thì ưu tiên"…

Tuy nhiên, phía sau những lời rao hấp dẫn ấy là câu chuyện bị lừa đảo. Có người mua chuyển khoản đặt cọc xong thì bị chặn liên lạc. Có người đến nơi mà người rao bán đưa địa chỉ thì phát hiện địa chỉ không tồn tại. Thậm chí có trường hợp một cây mai được đăng bán trên nhiều nhóm với nhiều tài khoản khác nhau.

Nhiều bài đăng bán cây mai sau dịp tết ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bùi Tự Lập (29 tuổi, xã Đông Sơn, Quảng Ngãi; trước là xã Bình Thanh, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) kể lại trải nghiệm trong những ngày tết. Lập cho biết đã là thành viên của một nhóm cộng đồng gồm các thành viên thích trồng cây.

"Mùng 2 tết, có bài đăng ảnh cây mai dáng đẹp, hoa nở nhiều, kèm lời rao: "Em mua 1,2 triệu đồng. Qua tết em pass lại 500.000 đồng. Ai lấy về trồng không ạ?". Vì bản thân rất thích trồng mai nên tôi liên hệ hỏi mua. Tài khoản người đăng nói cần đặt cọc 50%, là 250.000 đồng. Tôi chuyển khoản thành công, và vài phút sau đó đã bị chặn tài khoản", Lập kể.

Tài khoản Sơn cũng kể câu chuyện trên Facebook, rằng anh cũng thấy bài đăng "mai xả tết" với giá rẻ nên đã mua. Và "cái kết" là sau khi thương lượng giá, chuyển khoản đặt cọc đã bị chặn luôn. "Đặt cọc phát họ chặn luôn", tài khoản này cho hay.

Trên Threads, thành viên Song Anh (tên thật Lê Phú Anh, 33 tuổi, ngụ ở 68 Đại lộ Bình Dương, P.Bình Hòa, TP.HCM; trước là P.Vĩnh Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương), phản ánh: "Thấy bài đăng bán lại một cây mai dáng trực, gốc to, thân lắc đẹp… với giá 8 triệu đồng, rẻ hơn thị trường khoảng 40- 50% nên tôi nhắn tin hỏi mua. Người bán nói nhà ở H.Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương cũ), bận đi công tác nên không tiện cho xem liền. Nếu thật sự muốn mua thì chuyển cọc 2 triệu đồng để giữ cây, chiều về sẽ gửi địa chỉ cụ thể. Tin vào hình ảnh cây mai xanh tốt, nụ còn nhiều, kèm theo những bình luận "đã inbox" (nhắn tin riêng), "xin địa chỉ", "cho mình đặt cọc", tôi chuyển khoản ngay trong buổi sáng. Nhưng chỉ 10 phút sau, tài khoản người bán không còn phản hồi. Khi tôi vào lại bài đăng thì đã không tìm thấy, cả tài khoản lẫn bài viết đều biến mất".

"Tôi biết mình bị lừa nhưng đành chịu, vì số tiền không quá lớn. Tuy nhiên, cảm giác bực và tiếc thì rất khó tả", anh nói.

Trên nhiều nhóm trồng mai, không ít thành viên cũng cảnh báo lẫn nhau, coi chừng với chiêu lừa mang tên bán lại cây mai sau tết.

Chuyên gia lưu ý cẩn thận với những bài đăng bán cây mai giá rẻ kẻo dính bẫy lừa ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nhận diện chiêu trò lừa đảo

Theo anh Đỗ Thành Đình (34 tuổi, thành viên diễn đàn chongluadao.vn), hình thức lừa đảo đặt cọc qua mạng không mới, nhưng được "biến tấu" linh hoạt theo từng mùa vụ. Và với cây mai sau tết, có thể nhận diện qua một số dấu hiệu.

"Một là giá quá rẻ so với thị trường. Một cây mai dáng đẹp, gốc lớn, đã được chăm sóc bài bản khó có thể bán với giá "rẻ bất ngờ" chỉ vì "không có chỗ để". Người trồng mai thường đầu tư công sức, thời gian, chi phí phân bón, uốn tỉa… nên hiếm khi bán lỗ sâu như vậy. Hai là ảnh quá đẹp, quá "chuyên nghiệp". Hình ảnh sắc nét như ảnh quảng cáo, nền sạch sẽ, ánh sáng hoàn hảo, nhưng lại không có thêm ảnh cận cảnh gốc, rễ, vết cắt… là dấu hiệu đáng nghi. Khi yêu cầu gửi thêm ảnh theo góc chụp cụ thể, người bán thường trì hoãn hoặc gửi ảnh không liên quan. Ba là thông tin mập mờ, địa chỉ thay đổi. Khi được hỏi cụ thể về địa chỉ, nhiều tài khoản trả lời chung chung: "gần ngã tư…", "ở ngoại thành", "nhà riêng"…. Thậm chí, cùng một tài khoản nhưng khi trao đổi riêng lại cung cấp địa chỉ khác với bài đăng", anh Đình phân tích.

Cũng theo anh Đình: "Cần cẩn thận với hành động thúc ép đặt cọc gấp. Chiêu trò quen thuộc là tạo áp lực: "Có người trả giá cao hơn", "Nếu anh chị không cọc thì em bán cho người khác", "Chỉ giữ cây trong 30 phút". Sự vội vàng khiến người mua mất cảnh giác. Ngoài ra, chú ý các tài khoản mới lập, ít tương tác thật. Nhiều tài khoản chỉ vừa tạo vài tháng, không có hoạt động cá nhân rõ ràng, bạn bè ít, ảnh đại diện chung chung. Các bình luận "xin giá", "inbox"… có thể là tài khoản ảo nhằm tạo niềm tin…".

Anh Đình cho rằng tâm lý "mua được giá hời" sau tết là yếu tố chính khiến nhiều người sập bẫy lừa. So với thời điểm trước tết, khi giá cây mai có thể tăng cao, thì sau tết, nhiều người tin rằng người bán sẽ "xả hàng" để thu hồi vốn. "Ngoài ra, giao dịch online ngày càng phổ biến khiến việc chuyển khoản, đặt cọc trở thành thói quen. Chỉ cần vài thao tác trên điện thoại là hoàn tất, không cần gặp mặt", anh Đình nói.

Để không mất tiền oan, anh Đình lưu ý: "Không chuyển khoản đặt cọc khi chưa xác minh rõ ràng. Ưu tiên giao dịch trực tiếp, xem cây tận nơi. Nếu bắt buộc đặt cọc, nên đến địa chỉ cụ thể, xác thực người bán trước khi chuyển tiền. Yêu cầu chụp ảnh, quay video theo yêu cầu riêng. Ví dụ đề nghị người bán quay video cận cảnh gốc cây, đọc tên người mua trong clip hoặc cầm một tờ giấy ghi ngày giờ hiện tại. Đây là cách kiểm tra hình ảnh có phải lấy trên mạng hay không. Cũng nên tìm kiếm hình ảnh ngược (reverse image), chỉ cần tải ảnh cây mai về và dùng công cụ tìm kiếm hình ảnh, có thể phát hiện nếu bức ảnh đã xuất hiện ở nhiều nơi khác nhau. Đồng thời tham khảo ý kiến người có kinh nghiệm. Trong các nhóm trồng mai, nên hỏi ý kiến thành viên lâu năm, nhờ họ nhận định về giá, dáng cây, khả năng "hàng thật hay ảo". Không vì rẻ mà bỏ qua nguyên tắc an toàn…".