Giới trẻ

Đưa mai bonsai lên livestream, cô gái Cần Thơ kiếm tiền triệu mỗi ngày

Duy Tân
Duy Tân
10/02/2026 08:00 GMT+7

Từ những cây mai nhỏ, Cao Thị Thùy Trang (ngụ P.Thới An Đông, TP.Cần Thơ) đã tạo nên mai bonsai độc đáo.

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Trang cùng nhân công tất bật cắt tỉa tán, chỉnh dáng, dưỡng nụ cho mai bonsai để kịp cung ứng ra thị trường. Giữa khu vườn rộng khoảng 2.500 m², hơn 2.000 gốc mai lớn nhỏ được chăm sóc tỉ mỉ, sắp xếp ngay ngắn theo từng dòng, từng dáng. Giá mỗi chậu dao động từ vài trăm ngàn đồng đến hơn 60 triệu đồng tùy tuổi cây, dáng thế và độ hoàn thiện của bộ đế.

Đưa mai bonsai lên livestream, cô gái Cần Thơ kiếm tiền triệu mỗi ngày - Ảnh 1.

Trang chăm sóc từng cây mai để kịp bán tết

ẢNH: Duy Tân

Trang cho biết vườn mai hiện có nhiều giống được thị trường ưa chuộng như: siêu bông Bình Lợi, giảo Như Ý, giảo cam Thiên Lộc, giảo Hoàn Kim. Điểm chung của các giống này là nhiều nụ, bông to, cánh dày, hoa từ 2 - 3 lớp, màu sắc tươi và tên gọi mang ý nghĩa phong thủy nên được người chơi mai săn tìm mỗi dịp tết.

Khác với mai trồng tự nhiên, mai ghép bonsai đòi hỏi kỹ thuật cao và thời gian chăm sóc dài hơi. "Để có một cây mai đẹp, quan trọng nhất là giai đoạn cây con. Người làm phải theo sát từng ngày, chăm thân, cành và bộ rễ. Muốn bộ đế đẹp thì phải quấn định hình quanh gốc, kết hợp nuôi rễ nổi và uốn chi theo phác thảo ban đầu", Trang chia sẻ.

Thông thường sau 2 - 3 năm, cây mới vào được thế bonsai hoàn chỉnh. Với những cây có bộ đế lớn, tuổi đời hơn 10 năm, giá bán có thể lên hơn 60 triệu đồng/chậu. Đến nay, nhiều cây mai trong vườn đã có khách đặt mua từ sớm. Do đặc thù mai ghép, khâu đóng gói được chị Trang thực hiện rất kỹ và chắc chắn để bảo vệ mối ghép trong quá trình vận chuyển xa. Bắt nhịp xu hướng mới, Trang chủ yếu bán hàng online thông qua sàn thương mại điện tử và livestream trên TikTok, YouTube.

Đưa mai bonsai lên livestream, cô gái Cần Thơ kiếm tiền triệu mỗi ngày - Ảnh 2.

Từ những gốc mai nhỏ bé, xù xì, qua sáng tạo của Trang, từng dáng thế bonsai dần thành hình, tạo nên giá trị thẩm mỹ lẫn kinh tế

ẢNH: Duy Tân

Theo Trang, nghề trồng và kinh doanh mai đối mặt không ít rủi ro, nhất là trong bối cảnh thời tiết ngày càng thất thường. Người trồng phải nắm rõ đặc tính từng cây, điều chỉnh nước tưới, phân bón, chế độ chăm sóc để mai bung hoa đúng dịp tết.

"Mai ghép cực hơn mai nguyên thủy rất nhiều, từ lúc mua phôi về trồng, ghép bo, tạo hình, rồi ghép cơi 1, chỉnh dáng nhiều lần. Tính từ khi ghép đến lúc đưa ra thị trường phải chỉnh hình 3 - 4 lần mới hoàn thiện", Trang nói.

Thời điểm cận tết, mỗi ngày Trang quay và đăng 2 clip và livestream liên tục từ 20 giờ đến 2 giờ sáng hôm sau. Dù vất vả, nhưng lượng người xem và đơn hàng tăng gấp 2 - 3 lần so với ngày thường, bán hơn 50 chậu mai các loại, giá dao động từ vài trăm ngàn đồng đến hàng chục triệu đồng. Nhờ đó, Trang có thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Anh Nguyễn Văn Hòa (30 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) cho biết anh quyết định mua một chậu siêu bông Bình Lợi dáng trực sau khi theo dõi livestream của Trang. "Xem trực tiếp giúp tôi thấy rõ dáng cây, bộ đế và số lượng nụ. Người bán tư vấn kỹ, cây giao đúng như giới thiệu nên tôi rất yên tâm", anh Hòa chia sẻ.

Đưa mai bonsai lên livestream, cô gái Cần Thơ kiếm tiền triệu mỗi ngày - Ảnh 3.

Những cây mai được chuẩn bị đóng thùng gỗ gửi giao khách khắp các tỉnh, thành cả nước

ẢNH: Duy Tân

Trong khi đó, chị Lê Thị Kim Phượng (ngụ tỉnh An Giang) cho hay đây là năm thứ hai chị đặt mua mai tại vườn để chưng tết và làm quà biếu. "Mai ghép nhưng mối ghép chắc, cây khỏe, nụ nhiều. Dù mua online nhưng được đóng thùng gỗ cẩn thận, khi nhận cây vẫn nguyên vẹn", chị Phượng nói.

So với năm trước, Trang cho biết sức mua và giá bán năm nay giảm nhẹ, một phần do ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt khiến người dân thắt chặt chi tiêu. Dẫu vậy, với niềm đam mê và sự kiên trì, chị Trang vẫn tin rằng những chậu mai bonsai được chăm chút từ gốc rễ đến dáng thế sẽ tiếp tục mang sắc xuân đến nhiều gia đình, đồng thời khẳng định giá trị của nghề trồng hoa kiểng trong đời sống hiện đại.

Khám phá thêm chủ đề

