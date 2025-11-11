Không còn là gia vị, củ gừng lên đời thành bonsai siêu sang chảnh

Từ củ gừng đến trào lưu bonsai mini gây sốt

Chị Võ Thị Quyên (31 tuổi, ngụ tại TP.HCM), kể: “Mình mua gừng về nấu ăn, để lâu, thấy gừng nảy mầm nên trồng thử, không ngờ lại đúng lúc "bắt trend". Mình trồng vài ba lọ nhỏ xinh ở công ty và ở nhà, cây lên tươi tốt, đôi lúc tỉa lá tỉa cành để hấp hải sản, sau đó lại mọc ra tiếp”.

Những chậu gừng bonsai của chị Quyên ẢNH: CHỊ QUYÊN CUNG CẤP

Theo chị Quyên, trồng gừng bonsai không chỉ đẹp mắt mà còn mang nhiều lợi ích. “Mùa hanh khô, thời tiết thay đổi thất thường, có cây gừng bonsai trong nhà vừa tỏa hương thơm dễ chịu, tốt cho hệ hô hấp, vừa có ý nghĩa phong thủy. Theo mình tìm hiểu, củ gừng tượng trưng cho dương khí mạnh mẽ, giúp xua đuổi tà khí, kích hoạt tài lộc và sức khỏe”, chị chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở ý nghĩa phong thủy, trồng gừng bonsai còn có nhiều cách sáng tạo khác nhau. Theo chị Quyên, người chơi có thể chọn ba kiểu trồng phổ biến là trồng đất, thủy sinh và trồng sỏi.

“Trồng thủy sinh thì đơn giản, chỉ cần để củ gừng chạm vào nước, thi thoảng thay nước là được. Trồng đất thì cây phát triển nhanh, củ mẩy và mầm lên mạnh hơn. Còn trồng sỏi thì trang trí đẹp mắt, phù hợp đặt ở bàn làm việc hay phòng khách. Điểm chung là nên chọn củ gừng già, có nhiều mắt để cây dễ nảy mầm và tạo hình dáng bonsai tự nhiên”, chị Quyên cho biết.

Từ những chậu cây nhỏ, gừng bonsai dần trở thành thú vui mới, mang lại cảm giác thư giãn, đồng thời giúp thanh lọc không khí. “Gừng là nguyên liệu quen thuộc, nhà nào cũng có nên ai cũng có thể trồng được. Mình nghĩ đây là thú vui vừa đơn giản, tốt cho sức khỏe, lại mang ý nghĩa phong thủy tượng trưng cho sự nảy mầm và phát triển”, chị Quyên chia sẻ.

Niềm vui từ loại củ quen thuộc

Không riêng chị Quyên, nhiều bạn trẻ khác cũng nhanh chóng bắt trend. Chị Đặng Xuân Thủy (30 tuổi, ngụ tại TP.HCM), cho biết vốn thích trồng cây thủy sinh nên khi thấy mạng xã hội rộ lên trào lưu gừng bonsai, chị lập tức thử trồng theo.

Chị Thủy cũng "bắt trend" trồng gừng bonsai ẢNH: CHỊ THỦY CUNG CẤP

“Sau khi trồng khoảng một tuần, các mầm bắt đầu nhú lên, nhưng để cây đẹp thì cũng phải mất tầm một tháng. Mình chọn trồng kiểu thủy sinh vì sạch sẽ và nhìn bắt mắt”, chị chia sẻ.

Chị Thủy cũng cẩn thận mô tả cách làm: “Mình dùng chậu có giá đỡ, lót một ít bông gòn phía dưới, rót nước ngập đến bông gòn rồi đặt gừng lên. Nên chọn củ to, nhiều mắt, mỗi ngày phun sương nhẹ để giữ ẩm cho gừng dễ lên mầm”.

Với chị Thủy, việc nhìn thấy những mầm non lớn dần mỗi ngày mang lại cảm giác thư giãn và niềm vui nhỏ sau giờ làm việc. “Ngắm một chậu gừng bonsai với những mầm xanh cũng khiến tinh thần mình thoải mái hơn. Có lẽ vì thế mà trend này hot như vậy”, chị nói.

Với Linh, trồng gừng bonsai mang lại cho cô nàng niềm vui ẢNH: LINH CUNG CẤP

Không chỉ trong nhà riêng, trào lưu này còn được nhiều người áp dụng cho không gian làm việc. Nguyễn Thị Mỹ Linh (25 tuổi), chủ tiệm Lyn Spa ở xã Thăng Bình, TP.Đà Nẵng (trước đây là TT.Hà Lam, H.Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), cho biết mới thử trồng gừng bonsai được khoảng gần 1 tháng nay.

“Ở spa mình vốn đã chưng mâm chanh, sả, gừng. Khi thấy trend gừng bonsai nổi lên, mình mới để ý thấy củ gừng nảy mầm, mọc rễ và ra lá rất đẹp nên lấy trồng thử. Hơn nữa, gừng có mùi thơm dễ chịu, lại tốt cho sức khỏe và phong thủy”, Linh chia sẻ.

Hiện chị Linh đang trồng theo kiểu thủy sinh, sắp tới dự định thử thêm cách trồng bằng đất để củ phát triển tốt hơn. “Những lúc rảnh rỗi ngồi ngắm cây, thấy mầm mọc lên mỗi ngày cũng vui và thú vị lắm”, Linh vui vẻ chia sẻ.