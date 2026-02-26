Bất chấp trời mưa, khách hàng ùn ùn đi mua vàng Thần tài từ sáng sớm

Hôm nay nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng mở cửa sớm, bắt đầu từ 6 - 6 giờ 30 sáng để phục vụ nhu cầu mua vàng Thần Tài cầu may đầu năm của người dân. Tại TP.HCM và Hà Nội sáng nay đều có mưa nhưng thời tiết không ngăn cản được nhu cầu săn vàng Thần Tài cầu may mắn của nhiều người.

Bất chấp trời mưa, từ sáng sớm đã xuất hiện cảnh dòng người xếp hàng chờ vào Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vàng cầu may mắn ẢNH: NGỌC THẮNG

Để đảm bảo trật tự và tránh ùn tắc trước cửa, những khách hàng đã lấy số thứ tự chủ động di chuyển vào các khu vực nhà bên cạnh trú mưa và chờ đến lượt

Tại TP.HCM cũng tương tự, đông khách đến Công ty SJC mua vàng mùng 10 Tết Nguyên đán từ sáng sớm ẢNH: T.X

Những vị khách đầu tiên trong ngày 26.2 của Công ty SJC

Trong khi đó, hệ thống cửa hàng của Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tại các khu vực như TP.HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ cũng ghi nhận đông khách đến mua vàng và trang sức ngay từ đầu giờ mở cửa. Diễn biến này phản ánh tâm lý quan tâm lớn của người dân trong ngày vía Thài tài đối với vàng.