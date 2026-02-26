Bất chấp trời mưa, khách hàng ùn ùn đi mua vàng Thần tài từ sáng sớm

Hôm nay nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng mở cửa sớm, bắt đầu từ 6 - 6 giờ 30 sáng để phục vụ nhu cầu mua vàng Thần Tài cầu may đầu năm của người dân. Tại TP.HCM và Hà Nội sáng nay đều có mưa nhưng thời tiết không ngăn cản được nhu cầu săn vàng Thần Tài cầu may mắn của nhiều người.
Trong khi đó, hệ thống cửa hàng của Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tại các khu vực như TP.HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ cũng ghi nhận đông khách đến mua vàng và trang sức ngay từ đầu giờ mở cửa. Diễn biến này phản ánh tâm lý quan tâm lớn của người dân trong ngày vía Thài tài đối với vàng.
Bình luận (0)