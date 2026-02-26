Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 26.2.2026: Bất ngờ giảm 300.000 đồng trong ngày vía Thần tài

An Yến
An Yến
26/02/2026 07:00 GMT+7

Giá vàng trong nước quay đầu giảm nhẹ khi mở cửa sớm ngày vía Thần tài (mùng 10 tết).

Sáng nay (26.2), nhằm mùng 10 tết hay còn gọi là ngày vía Thần tài, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mở cửa hoạt động từ 6 giờ 30 sáng. Theo đó, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết mua vào 182 triệu đồng/lượng và bán ra 185 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Chênh lệch giá mua bán vàng miếng tiếp tục được duy trì 3 triệu đồng một lượng.

Giá vàng hôm nay 26.2.2026: Bất ngờ giảm 300.000 đồng trong ngày vía Thần tài- Ảnh 1.

Giá vàng sáng 26.2, ngày vía Thần tài bất ngờ quay đầu giảm

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng giảm 300.000 đồng khi còn mua vào 181,5 triệu đồng và bán ra 184,5 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vàng nhẫn ở mức 181,8 triệu đồng, bán ra 184,8 triệu đồng, giảm 500.000 đồng; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giảm 400.000 đồng khi mua vàng nhẫn 181,8 triệu đồng và bán ra 184,8 triệu đồng. Riêng Công ty Phú Quý vẫn niêm yết mua vàng nhẫn 181,8 triệu đồng và bán ra 184,8 triệu đồng như cuối ngày hôm qua...

Giá vàng thế giới tiếp tục xoay quanh 5.172 USD/ounce, không thay đổi so với hôm qua. Kim loại quý đang giằng co khi nhà đầu tư vẫn muốn lựa chọn tài sản trú ẩn an toàn bởi lo lắng về bất ổn địa chính trị chưa dừng. Theo TTXVN, có hơn 1.400 doanh nghiệp khởi kiện đòi Mỹ hoàn tiền thuế quan. Hàng loạt tập đoàn lớn, dẫn đầu là L'Oreal (Pháp), Dyson (Anh) và Bausch + Lomb, vừa khởi kiện chính phủ Mỹ để đòi hoàn trả các khoản tiền thuế quan bị áp đặt dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump. Động thái pháp lý này diễn ra ngay sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ban hành phán quyết mang tính bước ngoặt, tuyên bố các mức thuế quan của chính phủ Mỹ là bất hợp pháp. 

Hồ sơ tòa án cho thấy, hơn 1.400 nhà nhập khẩu, bao gồm Costco và Goodyear, đã khởi kiện yêu cầu hoàn tiền thuế. Các luật sư thương mại dự đoán sẽ có thêm làn sóng kiện tụng khi doanh nghiệp tìm cách lấy lại hàng tỉ USD tiền thuế. Tuy nhiên, quá trình hoàn trả vẫn phải chờ tòa cấp dưới hướng dẫn và có thể kéo dài nhiều tháng hoặc nhiều năm. Nhiều nhà phân tích đã bày tỏ lo ngại về triển vọng kinh tế Mỹ dù các chính sách giảm thuế và nới lỏng quy định của chính quyền Trump có thể thúc đẩy tăng trưởng năm nay.

