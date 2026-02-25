Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 25.2.2026: Tăng trong ngày vía Ngọc Hoàng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
25/02/2026 08:46 GMT+7

Giá vàng trong nước tăng nhẹ trong ngày vía Ngọc Hoàng (mùng 9 Tết Nguyên đán).

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC 700.000 đồng mỗi lượng, mua vào ở mức 182,3 triệu đồng, bán ra 185,3 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng mỗi lượng vàng miếng SJC thêm 100.000 đồng, mua vào lên 182,1 triệu đồng, bán ra 184,6 triệu đồng. ACB tăng giá mua 200.000 đồng, lên 182,8 triệu đồng, bán ra tăng 700.000 đồng, lên 185,3 triệu đồng...

Giá vàng nhẫn 4 số 9 tăng 700.000 đồng/lượng, Công ty SJC mua vào 181,8 triệu đồng, bán ra 184,8 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 181,6 triệu đồng, bán ra 184,6 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay 25.2.2026: Tăng trong ngày vía Ngọc Hoàng - Ảnh 1.

Giá vàng trong nước tăng nhẹ trong ngày vía Ngọc Hoàng

ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng trong nước tăng nhẹ so với kim loại quý thế giới. Giá vàng thế giới tăng 43 USD mỗi ounce, lên 5.187 USD sau khi sụt giảm mạnh trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 24.2), mức thấp nhất xuống đến 5.094 USD/ounce. Các nhà đầu tư thực hiện hoạt động chốt lời sau khi vàng tăng mạnh, động thái này khiến kim loại quý không thể giữ được mức cao. 

Một đánh giá của Liên minh châu Âu (EU) cho thấy, chính sách thuế quan mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ làm tăng thuế đối với một số mặt hàng xuất khẩu của EU, bao gồm pho mát và một số sản phẩm nông nghiệp, vượt quá mức cho phép trong thỏa thuận thương mại của hai bên. Thuế quan toàn cầu 10% mới của ông Trump đã có hiệu lực từ 24.2, khởi đầu nỗ lực bảo vệ chương trình nghị sự thương mại của ông sau phán quyết của tòa án. Theo một quan chức chính quyền, Nhà Trắng đang soạn thảo một sắc lệnh chính thức để tăng mức thuế quan toàn cầu lên 15%. Vấn đề này vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn và có lợi cho các kim loại được coi là tài sản trú ẩn an toàn.

