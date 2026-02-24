Giá vàng hôm nay 24.2.2026: Đắt hơn thế giới gần 22 triệu đồng/lượng

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, Công ty Phú Quý mua vào vàng miếng ở 181,6 triệu đồng, bán ra 184,6 triệu đồng. ACB mua vào 182 triệu đồng, bán ra 184,6 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm giá mua vào 400.000 đồng, xuống 182,6 triệu đồng/lượng, trong khi bán ra giữ nguyên ở mức 184,6 triệu đồng… Tương tự, giá vàng nhẫn cũng không thay đổi so với trước đó. Công ty SJC mua vào 181,1 triệu đồng, bán ra 184,1 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 181,6 triệu đồng, bán ra 184,6 triệu đồng…

Vàng trong nước ít biến động trong ngày mùng 8 Tết Nguyên đán bất chấp giá thế giới giảm mạnh nên đang đắt hơn gần 21 - 22 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng miếng SJC đứng ở mức cao ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới sau khi tăng mạnh lên mức 5.230 USD mỗi ounce đã quay đầu giảm mạnh xuống 5.152 USD, mất 79 USD, tương đương 1,5%. Dù vậy, vàng thế giới đã tăng lên mức cao nhất trong ba tuần qua. Nguyên nhân là do lo ngại leo thang địa chính trị đang diễn ra giữa Mỹ - Iran, lộ trình nới lỏng lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cũng như nhu cầu tăng lên của thị trường khiến vàng tăng giá mạnh. Quỹ đầu tư vàng lớn thế giới SPDR đã thực hiện mua vào 7,72 tấn vàng, nâng lượng vàng nắm giữ lên 1.086,47 tấn.

Thế nhưng, việc Mỹ dừng thu thuế quan từ ngày 24.2 là thông tin sẽ không hỗ trợ vàng, khiến kim loại quý quay đầu giảm trước lực bán chốt lời từ nhà đầu tư. Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ vừa thông báo dừng thu các mức thuế áp đặt theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) từ 24.2. Thêm vào đó, thông tin Iran và Mỹ sẽ tham gia vòng đàm phán hạt nhân thứ ba vào ngày 26.3 tại Geneva (Thụy Sĩ) trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về nguy cơ xung đột quân sự.