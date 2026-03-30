Lịch âm hôm nay 30.3: Khi nào người Việt đón tiết Thanh minh?

Dương lịch hôm nay là ngày thứ hai mở đầu tuần mới, cũng là ngày thứ 89 trong năm 2026. Theo lịch âm hôm nay 30.3 là ngày 12 tháng 2, theo cách gọi can chi là ngày Quý Mão, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ. Tính từ hôm nay, khi nào tới tiết Thanh minh?

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thiên Tài. Quan niệm dân gian cho rằng đây là ngày đẹp, nên xuất hành khi "cầu tài thắng lợi, được người tốt giúp đỡ, mọi việc đều thuận".

Dưới góc độ tiết khí, người Việt vẫn đang trong những ngày của tiết Xuân phân, tiết khí thứ tư trong 24 tiết khí trong năm. 24 tiết khí trong năm gồm: Lập xuân, Vũ thủy, Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ, Lập hạ, Tiểu mãn, Mang chủng, Hạ chí, Tiểu thử, Đại thử, Lập thu, Xử thử, Bạch lộ, Thu phân, Hàn lộ, Sương giáng, Lập đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết, Đông chí, Tiểu hàn và Đại hàn.

Năm nay, Xuân phân đã bắt đầu vào ngày 20.3 và kết thúc vào ngày 4.4.2026. Như vậy, chỉ còn vài ngày nữa, vào ngày 5.4, người Việt sẽ chính thức đón tiết Thanh minh, tiết khí quan trọng trong văn hóa, tín ngưỡng của người Việt.

Tiết Thanh minh có ý nghĩa thế nào?

Tiết Thanh minh còn được dân gian gọi là Tết Thanh minh là một trong những dịp quan trọng tại nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Không chỉ gắn với vòng tuần hoàn của thời tiết, tiết Thanh minh còn mang đậm ý nghĩa văn hóa khi trở thành thời điểm để con cháu hướng về tổ tiên, chăm sóc phần mộ và gìn giữ truyền thống gia đình.

Hoạt động quan trọng và có ý nghĩa nhất trong dịp này là tảo mộ, hay còn gọi là viếng mộ. Đây là dịp để con cháu sửa sang, chăm sóc phần mộ tổ tiên, dọn dẹp cỏ dại, lau chùi bia mộ, thay hoa và thắp hương tưởng niệm.

Những hoạt động trong ngày Tết Thanh minh thể hiện lòng biết ơn, sự kính trọng đối với những người đã khuất, đồng thời tiếp nối truyền thống "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam từ bao đời nay.