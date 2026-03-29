Hôm nay 29.3 là ngày thứ 88 năm 2026, vì sao nhiều người quan tâm?

Cao An Biên
29/03/2026 05:00 GMT+7

Ngày 29.3 hôm nay đánh dấu năm 2026 đi qua 88 ngày. Ngày thứ 88 trong dương lịch đánh dấu một ngày đặc biệt được nhiều người quan tâm hằng năm, là ngày gì?

Dương lịch hôm nay là ngày chủ nhật cuối tuần, cũng là ngày thứ 88 trong năm 2026. Theo lịch âm, ngày 29.3 hôm nay là ngày 11 tháng 2, theo cách gọi can chi là ngày Nhâm Dần, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ.

Ngày 29.3 hôm nay là ngày thứ 88 năm 2026, có gì đặc biệt?

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thiên Đường. Quan niệm dân gian cho rằng đây là ngày đẹp khi "xuất hành tốt, quý nhân phù trợ, buôn bán may mắn, mọi việc đều như ý".

Dưới góc độ tiết khí, người Việt vẫn đang trải qua thời đoạn của tiết Xuân phân, tiết khí thứ 4 trong 24 tiết khí trong năm. Sau tiết khí này, người Việt sẽ đón tiết khí Thanh minh.

Ngày thứ 88 năm 2026 là ngày gì?

Tại Việt Nam, hôm nay kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng Đà Nẵng (29.3.1975 - 29.3.2026). Ngày 29.3.1975 đánh dấu một sự kiện lịch sử quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam: Giải phóng Đà Nẵng.

Đây là một trong những chiến thắng quan trọng, góp phần quyết định vào thắng lợi cuối cùng của Chiến dịch Hồ Chí Minh. Chiến dịch giải phóng Đà Nẵng diễn ra từ ngày 26.3 đến 29.3.1975 với khí thế tiến công mạnh mẽ, quân ta đã phối hợp chặt chẽ giữa các mũi tấn công trên bộ, trên biển và đường không, nhanh chóng đập tan sự kháng cự yếu ớt của địch.

Hôm nay kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng Đà Nẵng (29.3.1975 - 29.3.2026)

Hôm nay cũng là ngày Piano thế giới, theo nationaltoday.com. Ngày này được kỷ niệm vào ngày thứ 88 trong năm, trùng với số phím trên đàn piano và được nhiều người yêu âm nhạc nói chung và yêu thanh âm từ chiếc đàn piano nói riêng quan tâm.

Nils Frahm, nghệ sĩ piano và nhà soạn nhạc người Đức, người khởi xướng ngày Piano Thế giới năm vào năm 2015 với mục tiêu tạo ra một nền tảng cho các dự án liên quan đến piano để thúc đẩy sự phát triển của âm nhạc và chia sẻ niềm vui chơi piano.

Hôm nay là ngày Piano thế giới. Ngày này được kỷ niệm vào ngày thứ 88 trong năm, trùng với số phím trên đàn piano

Ngày Piano thế giới đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi, với sự tham gia của các nghệ sĩ piano, truyền thông, nhà tổ chức, nhà phân phối, kỹ thuật viên, những người đam mê piano cũng như bất kỳ ai có liên quan đến nhạc cụ này.

Tin liên quan

Hôm nay 22.3 là ngày gì theo âm lịch, dương lịch mà nhiều người quan tâm?

Hôm nay 22.3 là ngày gì theo âm lịch, dương lịch mà nhiều người quan tâm?

Ngày 22.3 hôm nay theo âm lịch, dương lịch có phải ngày lễ, kỷ niệm hay sự kiện gì ở Việt Nam và trên thế giới? Hãy cùng tìm hiểu.

Hôm nay 17.3 là ngày gì theo dương lịch, âm lịch mà nhiều người quan tâm?

Hôm nay 23.3 là ngày gì theo âm lịch, dương lịch mà nhiều người quan tâm?

Khám phá thêm chủ đề

ngày thứ 88 năm 2026 lịch Âm lịch âm hôm nay lịch vạn niên ngày 29/3 là ngày gì ngày giải phóng Đà Nẵng
