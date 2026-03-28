Đời sống Cộng đồng

Thứ bảy ngày 28.3 là ngày gì theo lịch vạn niên, lịch âm hôm nay?

Cao An Biên
28/03/2026 05:00 GMT+7

Nhiều người quan tâm, chia sẻ về ngày hôm nay. Vậy, ngày 28.3 là ngày gì theo lịch âm, lịch vạn niên?

Dương lịch hôm nay là ngày thứ bảy cuối tuần. Theo lịch âm, ngày 28.3 hôm nay là ngày mùng 10 tháng 2, theo cách gọi can chi là ngày Tân Sửu, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ.

Ngày 28.3 hôm nay là ngày gì?

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thiên Môn. Dân gian quan niệm đây là ngày tốt để khởi sự khi "xuất hành làm mọi việc đều vừa ý, cầu được ước thấy mọi việc đều thành đạt".

Người Việt vẫn tiếp tục trải qua tiết khí Xuân phân, khoảng thời gian đầu của mùa xuân thiên văn. Đây là tiết khí thứ tư trong 24 tiết khí trong năm có ý nghĩa quan trọng với nhiều người Việt.

Ngày 28.3 là ngày gì ở Việt Nam mà được nhiều người quan tâm?

Sở dĩ ngày hôm nay được nhiều người chia sẻ vì 28.3 đánh dấu kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống dân quân tự vệ Việt Nam (28.3.1935 - 28.3.2026). Lực lượng dân quân tự vệ đã viết nên những trang sử vẻ vang, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước.

Ngày 28.3 hằng năm đã trở thành dấu mốc thiêng liêng, ghi nhớ sự ra đời và phát triển của lực lượng dân quân tự vệ Việt Nam, một trong những lực lượng vũ trang quần chúng rộng khắp, trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Hôm nay kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống dân quân tự vệ Việt Nam (28.3.1935 - 28.3.2026)

Ngày 28.3 không chỉ là dịp tri ân những cống hiến của dân quân tự vệ Việt Nam mà còn nhắc nhở thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, tinh thần trách nhiệm và ý chí sẵn sàng bảo vệ quê hương, đất nước.

Tại các nước phương Tây, hôm nay là ngày lễ vui vẻ - ngày Đồ ăn xiên que. Đây là ngày để bạn vui vẻ với đồ ăn và tôn vinh những món ăn ngon và dễ ăn được xiên que, theo Timeanddate.com. Những món ăn vặt này thường là những miếng rau củ hoặc thịt được nướng, hấp hoặc chiên. Thức ăn xiên que có thể có vị mặn hoặc ngọt và có thể được dùng nóng hoặc lạnh.

Hôm nay 26.3 là ngày thành lập Đoàn, nhiều người Việt quan tâm chia sẻ

Hôm nay 26.3 là ngày thành lập Đoàn, nhiều người Việt quan tâm chia sẻ

Ngày 26.3 hôm nay kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2026). Theo lịch dương, lịch âm hôm nay có gì đặc biệt?

Hôm nay 23.3 là ngày gì theo âm lịch, dương lịch mà nhiều người quan tâm?

Hôm nay 27.3 là ngày gì theo lịch âm, lịch vạn niên mà nhiều người quan tâm?

