Hôm nay 27.3 là ngày gì theo lịch âm, lịch vạn niên mà nhiều người quan tâm?

Hôm nay là ngày thứ sáu trong tuần. Theo lịch âm hôm nay 27.3 là ngày mùng 9 tháng 2, theo cách gọi can chi là ngày Canh Tý, tháng Tân Mão. năm Bính Ngọ.

Ngày 27.3 hôm nay là ngày gì? ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thiên Đạo. Dân gian quan niệm đây là ngày xấu, không thích hợp để khởi sự, "xuất hành cầu tài nên tránh, dù được cũng rất tốn kém, thất lý mà thua".

Dưới góc độ tiết khí, người Việt đang trong khoảng thời gian của tiết Xuân phân, tiết khí thứ tư trong 24 tiết khí của năm. Theo dương lịch, ở Việt Nam và thế giới hôm nay có sự kiện, ngày kỷ niệm nào đặc biệt?

Ngày 27.3 là ngày Thể thao Việt Nam

Ngày Thể thao Việt Nam 27.3 được tổ chức hằng năm nhằm thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào rèn luyện thân thể và các hoạt động văn hóa thể thao lành mạnh. Cụ thể, ngày 27.3 hôm nay đánh dấu kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống ngành Thể dục Thể thao Việt Nam (27.3.1946 - 27.3.2026).

Ngày 29.1.1991, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 25/CT về việc lấy ngày 27.3 hằng năm làm ngày Thể thao Việt Nam. Ngày này bắt nguồn từ những sự kiện lịch sử buổi ban đầu của nền thể dục thể thao cách mạng.

Trên thế giới, ngày 27.3 hôm nay là ngày Sân khấu thế giới (World Theatre Day). Ngày Sân khấu thế giới được được viện Sân khấu quốc tế (ITI) công nhận vào năm 1961.

Theo nationaltoday.com, ngày này tôn vinh bản chất, vẻ đẹp và tầm quan trọng của nghệ thuật sân khấu, vai trò quan trọng của nó trong giải trí và tác động mang tính biểu tượng mà sân khấu mang lại cho cuộc sống.

Hôm nay là ngày Thể thao Việt Nam 27.3 ẢNH: ĐỘC LẬP

Timeanddate.com thông tin ngày 27.3 hôm nay ở một số nước phương Tây là ngày lễ vui vẻ - ngày Paella của Tây Ban Nha. Hãy kỷ niệm ngày lễ không chính thức này bằng cách nấu món cơm paella với nghệ tây.

Paella là một món cơm đặc trưng của Tây Ban Nha, được cho là có nguồn gốc từ vùng Valencia. Món ăn này thường được làm từ gạo, nhiều loại đậu và thịt. Nó được nêm gia vị bằng nghệ tây, ớt bột và các loại gia vị, thảo mộc khác.

Ít nhất có 2 phiên bản khác nhau của món ăn này. Paella hải sản thay thế đậu và thịt (thường là thịt gà, thịt thỏ hoặc ốc) bằng hải sản. Các loại hải sản thường được thêm vào paella hải sản là tôm hùm, trai và tôm. Mặt khác, paella thập cẩm bao gồm cả thịt và hải sản.