Văn hóa

Đặc sắc ấn phẩm triều Nguyễn tại Ngày sách và văn hóa đọc Huế 2026

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
21/04/2026 19:00 GMT+7

Ngày sách và văn hóa đọc lần thứ 5 chủ đề 'Sách – Tri thức – Khát vọng phát triển đất nước' ở thành phố Huế với nhiều sự kiện ý nghĩa, đặc biệt là ra mắt 2 ấn phẩm đồ sộ về nghiên cứu triều Nguyễn và bộ sưu tập thư tịch cổ nhiều giá trị.

Hôm nay 21.4, tại Thư viện thành phố Huế đã khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026, với dấu ấn đặc biệt là ra mắt 2 ấn phẩm đồ sộ về nghiên cứu triều Nguyễn và trưng bày triển lãm bộ sưu tập thư tịch cổ nhiều giá trị. 

Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 do Sở VH-TT chủ trì, phối hợp Sở GD-ĐT, Thành đoàn Huế, Viện Nghiên cứu phát triển cùng các đơn vị xuất bản – phát hành trên địa bàn thành phố tổ chức.  

Khách tham quan, tìm hiểu các ấn phẩm trưng bày tại Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 tại Huế

ẢNH: HUỲNH THÀNH ĐẠT

Nhiều hoạt động và sự kiện ý nghĩa tổ chức dịp này như phát động cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc và trưng bày tác phẩm của cuộc thi Thiết kế mô hình trưng bày tài liệu chủ đề "Sách với di sản Huế". 

Điểm nhấn đặc biệt của Ngày sách là ra mắt ấn phẩm "Tuyển tập những bài nghiên cứu về triều Nguyễn" thuộc Tủ sách Huế - một thiết chế tri thức có ý nghĩa trong việc lưu giữ, lan tỏa các giá trị đặc sắc của vùng đất cố đô.

Sản phẩm của học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế tham gia cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc

ẢNH: HUỲNH THÀNH ĐẠT

"Tuyển tập những bài nghiên cứu về triều Nguyễn" (2 tập, dày hơn 2.700 trang) là công trình đồ sộ về triều Nguyễn, tập hợp 165 công trình nghiên cứu tiêu biểu tuyển chọn từ Tạp chí Nghiên cứu và phát triển trong hơn 20 năm, từ 1991 - 2012.

Tuyển tập những bài nghiên cứu về triều Nguyễn (2 tập) thuộc Tủ sách Huế in và ấn hành ra mắt trong ngày sách tại Huế

ẢNH: HUỲNH THÀNH ĐẠT

Công trình nghiên cứu này góp phần làm rõ vai trò của triều Nguyễn trong lịch sử. Hơn 200 bản sách sẽ được trao tặng đến các thư viện, cơ sở đào tạo, nghiên cứu để lan tỏa đến cộng đồng và trưng bày, giới thiệu nhằm tái hiện hành trình phát triển, tôn vinh giá trị của sách và lan tỏa văn hóa đọc.

Các ấn phẩm do Tủ sách Huế ấn hành và các tài liệu viết về Huế được giới thiệu tại ngày sách

ẢNH: HUỲNH THÀNH ĐẠT

Bên cạnh các hoạt động cấp thành phố, UBND các xã, phường, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn cũng tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó chủ tịch UBND thành phố Huế, cho rằng sách là "nhịp cầu kết nối quá khứ - hiện tại – tương lai", giữ vai trò đặc biệt trong đời sống xã hội và tri thức. Việc phát triển văn hóa đọc sách cần được duy trì và lưu giữ để phát triển con người nói riêng và xã hội nói chung.

Ngày sách giới thiệu rất nhiều sách cổ thời Nguyễn 

Trước đó, ngày 18.4, hưởng ứng Festival Huế 2026 - lễ hội mùa hạ "Kinh thành tỏa sáng", hướng đến Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21.4), Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức triển lãm "Chuyện kể từ những trang cổ thư".

Các đại biểu nghe giới thiệu bộ sưu tập các thư tịch cổ thời Nguyễn được trưng bày tại triển lãm

ẢNH: CHUNG ĐẠT

Triển lãm lần đầu tiên giới thiệu đến công chúng bộ sưu tập thư tịch cổ triều Nguyễn được Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế sưu tầm và nhiều cá nhân yêu di sản hiến tặng. Trong đó, có nhiều ấn phẩm sách cổ thời Nguyễn như: Thơ văn ngự chế của các vua Nguyễn, Văn hóa nghệ thuật thời Nguyễn, Giáo dục khoa cử thời Nguyễn, Lịch sử chính trị triều Nguyễn, Văn bản hành chính triều Nguyễn… 

Đây là hệ thống tư liệu quan trọng khi nghiên cứu về triều đại quân chủ cuối cùng trong lịch sử phong kiến Việt Nam trong kho tàng thư tịch triều Nguyễn,; là di sản tư liệu đồ sộ, phản ánh toàn diện bức tranh về chính trị, xã hội, văn hóa nghệ thuật, giáo dục khoa cử, an ninh quốc phòng… thời Nguyễn. 

Sách ngự chế của các hoàng đế triều Nguyễn

ẢNH: CHUNG ĐẠT

Triển lãm "Chuyện kể từ những trang cổ thư" là lời tri ân những cá nhân hiến tặng hiện vật cho bảo tàng, khẳng định giá trị vô giá từ những con chữ mà cổ nhân để lại. Đây cũng là cơ hội để công chúng hiểu rõ hơn về tâm huyết và niềm tự hào của tiền nhân, từ đó tiếp tục gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời đại mới.

Một hiện vật trưng bày tại triển lãm

ẢNH: CHUNG ĐẠT

Ấn phẩm quý thời Nguyễn

ẢNH: CHUNG ĐẠT

Các ấn phẩm thư tịch cổ thời Nguyễn được sưu tầm, giới thiệu

ẢNH: CHUNG ĐẠT

Triển lãm "Chuyện kể từ những trang cổ thư" kéo dài đến ngày 24.4, tại Cơ Mật Viện (số 33 Tống Duy Tân, phường Phú Xuân, thành phố Huế). Cũng tại Cơ Mật Viện, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã phối hợp với gia đình tác giả giới thiệu cuốn sách "Nguyễn Đắc Xuân - Người cầm bút với Huế mình".

