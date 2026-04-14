Hơn 1.000 học sinh Quảng Trị hào hứng với Ngày sách và văn hóa đọc

Sáng nay 14.4, Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 2026, kết hợp phát động cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” tại Trường THPT Đồng Hới, thu hút hơn 1.000 học sinh tham gia.

Với chủ đề “Lan tỏa văn hóa đọc, kết nối tri thức và phát triển xã hội học tập”, chương trình mang đến không khí sôi nổi, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của sách, đồng thời khơi dậy niềm yêu thích đọc sách trong học sinh.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 2026 ẢNH: ĐÀO THỊ THANH XUÂN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị, cho biết hoạt động nhằm lan tỏa văn hóa đọc một cách sáng tạo, hiệu quả trong cộng đồng, đồng thời tạo động lực để cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc" diễn ra thành công.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức trưng bày hơn 1.200 đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực, như: hướng nghiệp, tham khảo, tạp chí… với nội dung phong phú, phù hợp lứa tuổi học sinh, giúp các em dễ dàng tiếp cận và lựa chọn.

Không khí hào hứng ngay từ khi bắt đầu với các hoạt động tìm hiểu, trả lời câu hỏi về sách. Nhiều học sinh tích cực tham gia, bày tỏ sự thích thú khi được khám phá thêm kiến thức và kỹ năng chọn sách phù hợp.

Em Đào Ngọc Bảo Trân (lớp 11A1) chia sẻ, chương trình giúp em hiểu rõ hơn về các loại sách và cách lựa chọn sách phù hợp với nhu cầu học tập.

Ông Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sách Alpha, trò chuyện cùng các em học sinh ẢNH: ĐÀO THỊ THANH XUÂN

Trong khi đó, ông Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sách Alpha, nhấn mạnh ngày hội không chỉ lan tỏa tinh thần đọc sách mà còn giúp học sinh tiếp cận kiến thức, kỹ năng một cách hiệu quả, từ đó nâng cao khả năng tự học và ứng dụng vào thực tiễn.

Ngoài ra, học sinh còn được tham quan khu trưng bày, đọc sách, giao lưu và tham gia các trò chơi đố vui, tạo nên không khí vừa học vừa chơi đầy hứng khởi.

Chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học, em Đào Thúy An (lớp 12I) cho biết, đã tìm được nhiều tài liệu hữu ích để ôn tập và định hướng nghề nghiệp sau khi tham gia chương trình.

Các em học sinh sôi nổi tham gia ngày hội ẢNH: ĐÀO THỊ THANH XUÂN

Theo thầy Hoàng Văn Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Đồng Hới, hoạt động không chỉ giúp học sinh tiếp cận tri thức mà còn định hướng cách lựa chọn sách phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả học tập.

Dịp này, Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị phối hợp Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trao tặng bằng khen và hơn 300 đầu sách cho các cá nhân, tổ chức có thành tích tiêu biểu trên địa bàn.