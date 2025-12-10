Nguyễn Nhật Ánh: Mỗi phụ huynh, thầy cô cũng nên là một đại sứ văn hóa đọc

Sáng 10.12, sự kiện ra mắt Tủ sách Thanh Niên nằm trong khuôn khổ các hoạt động hướng đến kỷ niệm 40 năm Báo Thanh Niên phát hành số báo đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2026) đã diễn ra tại Đường sách TP.HCM.

Là một trong những khách mời giao lưu tại sự kiện, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh bày tỏ niềm hào hứng, ủng hộ việc ra mắt Tủ sách Thanh Niên. Tác giả của Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh cho rằng việc tổng hợp những bài viết đặc sắc, những truyện ngắn hay trên báo… giúp thông tin không bị trôi tuột đi mà được lưu giữ, lan tỏa một cách mạnh mẽ hơn đến với nhiều người.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ủng hộ ý tưởng Tủ sách Thanh Niên Ảnh: Độc Lập

“Đây là điều rất cần thiết. Vấn đề tính nhân văn, truyền cảm hứng, kỹ năng sống, lòng nhân ái… đã được thể hiện rõ trong bộ sách lần này với sự đa dạng về đề tài. Để sức lan tỏa mạnh hơn, tôi nghĩ chúng ta có thể đưa tủ sách này vào trường học, thư viện vùng sâu vùng xa để bạn đọc ở nhiều địa phương, thậm chí với những hoàn cảnh khó khăn, có cơ hội tiếp cận với sách”, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ.

Đề xuất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Trong vai trò đại sứ văn hóa đọc của TP.HCM, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh mong muốn được truyền cảm hứng, lan tỏa sự yêu thích, say mê đọc sách đến với mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ. Tuy nhiên, ông cho rằng mỗi phụ huynh, mỗi thầy cô cũng nên là một đại sứ văn hóa đọc trong gia đình, trong trường học. Từ đó, niềm say mê đọc sách sẽ được lan tỏa mạnh mẽ hơn.

Tác giả Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh cho rằng việc phụ huynh rèn cho con em thói quen là điều đáng mừng Ảnh: Độc Lập

Ông nêu ví dụ: “Một bạn trẻ khi sống trong gia đình mà thấy bố mẹ, anh chị mình đọc sách thì đứa trẻ đó cũng được lan tỏa tinh thần đọc sách. Khi trong nhà có một tủ sách thì bất cứ khi nào đứa trẻ cần cũng có sách. Một cách không phải cố tình nhưng những bậc phụ huynh, những người làm anh chị nếu làm gương cho em thì đó là điều rất tốt”.

Cũng theo nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, trong thời gian qua, xu hướng này đang được thực hiện, tạo ra một tín hiệu tích cực. Tác giả Ngày xưa có một chuyện tình kể trong chuyến công tác ở Hà Nội cách đây vài ngày, ông nhận thấy nhiều bậc cha mẹ đưa con đến tham gia buổi giao lưu, ký tặng. “Những bậc phụ huynh ấy chia sẻ rằng muốn giúp cho con cảm nhận không khí và truyền cảm hứng đọc sách thông qua hoạt động này. Với tôi, đây là một xu hướng tốt”, nhà văn chia sẻ.

"Tôi trở thành nhà văn vì ngày nhỏ mê đọc sách, ao ước được viết những tác phẩm hay như vậy", Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ trong buổi giao lưu Ảnh: Độc Lập

Nói về việc duy trì thói quen và nâng cao văn hóa đọc trước thách thức của sự phát triển khoa học công nghệ, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho rằng với sự thay đổi của thời đại, thói quen của con người cũng có sự thay đổi. Nếu như trước đây, sách gần như là phương tiện nghệ thuật duy nhất để con người thông qua đó hiểu biết về thế giới thì ở hiện tại có nhiều loại hình nghệ thuật và mạng xã hội, nên thời gian các bạn trẻ dành cho sách càng ngày càng hạn hẹp đi. "Bản thân từng gia đình, từng người viết, từng người làm sách phải chấp nhận đương đầu với thách thức đó. Và tôi nghĩ việc mở thêm tủ sách để bạn đọc có nhiều cơ hội tiếp cận hơn”, ông chia sẻ quan điểm.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nói thêm, việc đọc sách mở ra biên độ tưởng tượng cho các bạn trẻ, điều mà nhiều loại hình nghệ thuật không làm được. Bên cạnh đó, ông cho rằng sách còn góp phần tác động vào yếu tố đạo đức của người đọc. “Mình đọc sách thấy nhân vật xấu là ghét, thấy nhân vật tốt thì mong có cái kết có hậu”, ông nói.

Theo đại sứ văn hóa đọc TP.HCM, thái độ yêu ghét đó giúp hun đúc giá trị đạo đức người đọc một cách vô hình và điều này rất có ích với trẻ em. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nhấn mạnh: “Đọc sách giúp mình làm giàu thêm vốn từ, ngôn ngữ, biết thêm cách diễn đạt; từ đó giúp mình thêm yêu tiếng Việt, yêu văn chương, yêu sáng tác và có thể một ngày nào đó sẽ trở thành nhà văn”.