Tưng bừng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam tại Đường sách Thủ Đức

Tối 18.4, tại Đường sách Thủ Đức (đường Hồ Thị Tư, P.Tăng Nhơn Phú, TP.HCM), Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 - năm 2026 đã khai mạc với nhiều chương trình hấp dẫn.

Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 - năm 2026 tại Đường sách Thủ Đức

Hội thi vẽ nón lá Sắc màu phụ nữ Việt Nam

Phát biểu khai mạc, bà Cao Thị Ngọc Châu - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND P.Tăng Nhơn Phú nhấn mạnh: "Sách là kho tàng tri thức quý báu, là người bạn đồng hành trong học tập và phát triển, góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân cách và xây dựng xã hội học tập trong thời đại chuyển đổi số. Vì vậy, tôi luôn mong muốn các cơ quan, đơn vị, trường học và nhân dân tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đa dạng hoạt động, xây dựng thói quen đọc sách trong mỗi gia đình, góp phần phát triển văn hóa đọc bền vững trong cộng đồng".

Thời gian qua P.Tăng Nhơn Phú đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của việc đọc sách và từng bước ứng dụng công nghệ trong phát triển văn hóa đọc, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: trưng bày, giới thiệu sách, xây dựng tủ sách cộng đồng, ứng dụng công nghệ thông tin… nhằm lan tỏa thói quen đọc sách.

Nhà báo Lê Hoàng – Ủy viên thường vụ Hội Xuất bản Việt Nam, Giám đốc Công ty Đường sách TP.HCM (thứ 4 từ phải sang) và các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 tại Đường sách Thủ Đức

Triển lãm Sài Gòn – TP.HCM trên đường phát triển tại Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Tại chương trình, các đại biểu đã tham quan nhiều hoạt động trong chuỗi hoạt động Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam, với các gian hàng trưng bày sách, tranh; triển lãm chủ đề Hào khí Lạc Hồng với không gian trưng bày gồm 8 tủ sách gồm nhiều đầu sách chọn lọc, được sắp xếp theo các cụm nội dung như: Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ, Đất nước gấm hoa, Đất nước ngàn năm, Chuyện xưa kể lại…; qua đó, tái hiện dòng chảy lịch sử hào hùng, tôn vinh những giá trị văn hóa – truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 - năm 2026 tại Đường sách Thủ Đức còn giới thiệu các tác phẩm của các em thiếu nhi đạt giải hội thi vẽ bìa sách, chủ đề Bìa sách em yêu; tranh thiếu nhi chọn lọc từ cuộc thi Nét vẽ xanh TP.HCM; các tác phẩm nón lá đạt giải hội thi vẽ nón lá Sắc màu phụ nữ Việt Nam…

Độc giả còn được giao lưu cùng diễn giả, tác giả - thạc sĩ Trịnh Xuân Khanh với chủ đề Sách – văn hóa đọc trong kỷ nguyên AI, mang đến nhiều góc nhìn mới mẻ, truyền cảm hứng về việc đọc sách trong thời đại công nghệ số.

Các tác phẩm tranh vẽ tại triển lãm

Dịp này, Công ty Đường sách TP.HCM phối hợp cùng Hội Nhiếp ảnh TP.HCM tổ chức triển lãm với 68 tác phẩm ảnh của các nghệ sĩ nhiếp ảnh, chủ đề Sài Gòn – TP.HCM trên đường phát triển (diễn ra từ 23.4 đến 8.5). Các tác phẩm là những lát cắt sống động, tái hiện một thành phố rực rỡ và đa sắc màu – từ nhịp sống mưu sinh đời thường của người dân đến những công trình kiến trúc độc đáo, không chỉ phản ánh sự chuyển mình mạnh mẽ của đô thị mà còn khắc họa rõ nét hình ảnh một TP.HCM năng động, văn minh, hiện đại và nghĩa tình trên hành trình phát triển cùng đất nước.



