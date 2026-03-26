Năm 2025, tổng doanh thu Đường sách TP.HCM đạt 62,45 tỉ đồng

Theo nội dung buổi họp, dù gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh thị trường xuất bản - phát hành tiếp tục chịu tác động từ sự thay đổi hành vi tiêu dùng và sự cạnh tranh ngày càng mạnh của các kênh bán sách trực tuyến nhưng tổng doanh thu của các đơn vị hoạt động tại Đường sách TP.HCM năm 2025 vẫn tăng 8,9% so với năm 2024, đạt 62,45 tỉ đồng.

Đường sách luôn sôi động với tổng cộng 423 hoạt động sự kiện (cao nhất trong 3 năm gần đây), cho thấy nỗ lực rất lớn cùng các đối tác trong việc tạo dựng một không gian văn hóa sống động.

Mặt khác, dù doanh thu tăng nhưng tổng số sách tiêu thụ chỉ đạt 672.243 bản, giảm 2% so với năm 2024, chưa kể số lượng tựa sách mới phát hành đạt 2.524 tựa, giảm 30,3% so với năm 2024. Điều này cho thấy cơ cấu kinh doanh tại Đường sách đang có sự chuyển dịch, trong đó tỷ trọng các dòng sách có giá trị cao tăng lên, đồng thời các gian hàng từng bước đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ, mở rộng sang các mặt hàng văn hóa, quà tặng, không gian cà phê sách và dịch vụ trải nghiệm, workshop…

Theo lãnh đạo Đường sách TP.HCM, trong bối cảnh sách có thể được mua ở bất kỳ đâu trên không gian mạng, giá trị bền vững của Đường sách không nằm ở cạnh tranh về giá, mà ở khả năng tạo dựng một môi trường văn hóa đọc giàu chiều sâu.

Trong năm 2026, Đường sách TP.HCM đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao chất lượng nội dung sách và hoạt động phát triển văn hóa đọc; Định hướng cho các hoạt động sự kiện và chương trình trọng điểm; Tăng cường hoạt động tương tác và trải nghiệm tại không gian vật lý để thu hút bạn đọc và đẩy mạnh chuyển đổi số, truyền thông…