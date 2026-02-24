Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ thu hút hơn 1 triệu lượt khách tham quan

Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ thu hút đông đảo người dân tham quan, trải nghiệm dịp đầu năm ẢNH: PHƯƠNG NAM

Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ với chủ đề Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình được tổ chức xuyên Tết Nguyên đán vừa qua tại 3 địa phương của TP.HCM là phường Sài Gòn, phường Bình Dương và phường Vũng Tàu. Sở VH-TT TP.HCM vừa báo cáo kết quả công tác tổ chức lễ hội với nhiều con số ấn tượng.

Sự kiện có quy mô hơn 13.600 m2, quy tụ 30 đơn vị tham gia cùng cùng kiến tạo nhiều không gian văn hóa, nghệ thuật đặc sắc thu hút bạn đọc. Một trong những hoạt động được quan tâm nhất tại lễ hội năm nay là lì xì đầu xuân. Gần 2.000 bản sách, báo, tạp chí đã được trao tặng đến người dân tại 3 khu vực như món quà lì xì tri thức đầy ý nghĩa, lan tỏa thông điệp chia sẻ, thói quen đọc sách trong cộng đồng.

Lượng khách tham quan lễ hội cũng được ghi nhận trên 1 triệu lượt khách tại phường Sài Gòn, khoảng 100.000 lượt khách tại phường Bình Dương và gần 15.000 lượt khách tại phường Vũng Tàu.

Lễ hội có hơn 80 hoạt động được tổ chức xuyên tết ẢNH: FAHASA

Sau 8 ngày hoạt động, Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ đạt tổng doanh thu gần 8,2 tỉ đồng với hơn 17.700 tựa sách, hơn 83.700 bản sách được bán ra. Một số tựa sách bán chạy được ghi nhận gồm: Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ (bản tiếng Anh); Tuổi thơ ở Đông Dương; Lịch sử Việt Nam bằng hình (bản tiếng Anh và tiếng Việt); Tư duy ngược, Tư duy mở… Doanh thu và sản lượng phát hành tập trung cao vào các ngày mùng 1, mùng 2 và mùng 3 tết; trong đó nhiều đơn vị đạt mức tăng trưởng tốt, cho thấy sức mua và nhu cầu văn hóa đọc dịp đầu năm rất tích cực.

Năm 2026 là năm thứ 16 của Lễ hội Đường sách Tết TP.HCM, Sở VH-TT TP.HCM đánh giá lễ hội đã không ngừng phát triển, mở rộng về quy mô, đa dạng về nội dung và thu hút sự quan tâm ngày càng lớn của người dân. Điểm mới nổi bật của lễ hội năm nay là mở rộng không gian tổ chức tại nhiều khu vực, góp phần lan tỏa văn hóa đọc đến đông đảo người dân sau sáp nhập địa giới hành chính; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ, kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống của sách tết với xu hướng đọc hiện đại, đáp ứng nhu cầu đa dạng của công chúng trong thời đại số.