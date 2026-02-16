Khai mạc Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ với chuỗi hoạt động đa dạng

Lãnh đạo cắt băng khai mạc Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 ẢNH: HOCHIMINHCITY.GOV

Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 với chủ đề Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình chính thức khai mạc tại TP.HCM vào chiều tối 15.2 (28 tháng chạp). Sự kiện có sự tham dự của ông Huỳnh Thành Đạt - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Dương Anh Đức - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó chủ tịch UBND TP.HCM cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành.

Phát biểu tại khai mạc, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM nhấn mạnh: trải qua 16 năm hình thành và phát triển, Lễ hội Đường sách tết là hành trình bền bỉ, tâm huyết của thành phố trong việc xây dựng, lan tỏa văn hóa đọc. "Từ quy mô ban đầu còn khiêm tốn, đến nay sự kiện đã trở thành điểm hẹn văn hóa tiêu biểu, giàu ý nghĩa của người dân và du khách mỗi dịp Tết đến, xuân về", ông đánh giá.

Theo ông Trần Thế Thuận, không chỉ dừng lại ở việc tổ chức lễ hội, TP.HCM luôn xác định triển văn hóa đọc là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng con người thành phố phát triển toàn diện. Nhiều mô hình, chương trình ý nghĩa đã được hình thành và lan tỏa như: Đường sách TP.HCM, Đại sứ văn hóa đọc, các không gian đọc cộng đồng, thư viện học đường, thư viện thông minh, xe buýt thư viện… từng bước đưa sách và tri thức đến gần hơn với người dân ở mọi lứa tuổi, mọi khu vực.

Ông cho biết thông qua lễ hội, TP.HCM mong muốn tiếp tục khơi dậy tình yêu sách, khuyến khích thói quen đọc, học tập suốt đời, qua đó góp phần xây dựng xã hội học tập, nâng cao đời sống tinh thần của người dân, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Ông Trần Thế Thuận phát biểu tại lễ khai mạc ẢNH: HOCHIMINHCITY.GOV

Sau lễ khai mạc, các đại biểu, khách mời tham quan nhiều không gian, trải nghiệm chuỗi hoạt động đa dạng tại sự kiện.

Chuỗi hoạt động hấp dẫn được tổ chức xuyên tết

Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 diễn ra từ ngày 15 đến 22.2.2026 (28 tháng chạp đến mùng 6 tết). Đây là sự kiện văn hóa đặc biệt quan trọng, đánh dấu mùa xuân đầu tiên sau khi thành phố kiện toàn bộ máy hành chính sáp nhập các địa phương. Lễ hội năm nay diễn ra đồng loạt tại 3 điểm nhấn văn hóa: đường Lê Lợi (phường Sài Gòn), Công viên Thành phố mới (phường Bình Dương) và Nhà Truyền thống Cách mạng (phường Vũng Tàu).

Phối cảnh Không gian văn hóa Hồ Chí Minh nằm trong khuôn viên lễ hội ẢNH: BTC

Lễ hội lần này có hơn 80 sự kiện và hoạt động được tổ chức xuyên tết, bao gồm 15 chương trình sân khấu trọng điểm, 20 chuyên đề triển lãm, hơn 30 workshop và hoạt động trải nghiệm tại gian hàng cùng khoảng 15 chương trình đặc trưng tại 2 Đường sách Nguyễn Văn Bình và Đường sách Thủ Đức. Nội dung không chỉ dừng lại ở trưng bày và giới thiệu sách mà còn mở rộng sang nghệ thuật chuyển thể, trình diễn di sản và ứng dụng công nghệ, tạo nên hành trình trải nghiệm đa dạng cho nhiều nhóm công chúng.

Tại phường Sài Gòn, trục đường Lê Lợi sẽ biến thành một hành trình trải nghiệm di sản và công nghệ sống động dành cho người dân, du khách. Điểm nhấn là không gian nghệ thuật Rừng tre kể chuyện bao phủ khu vực Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh. Nơi đây trưng bày Tủ sách Di sản Hồ Chí Minh với gần 70 tựa sách và triển lãm kỷ niệm 115 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước. Đặc biệt, khách tham quan sẽ được tiếp cận với công nghệ tương tác hiện đại như sa bàn thành phố sau sáp nhập ứng dụng thực tế ảo tăng cường (AR) và Tủ sách thông minh AI tích hợp ChatGPT để tìm kiếm và tư vấn sách theo nhu cầu cá nhân...

Tinh thần nhân văn của người dân thành phố được gửi gắm trọn vẹn qua khu vực ATM Sách nghĩa tình - nơi các nhà xuất bản và độc giả cùng chia sẻ tri thức thông qua hình thức tặng sách vào ngày đầu năm mới, như một phần "lì xì tri thức" may mắn. Lễ hội cũng dành riêng không gian lớn cho thiếu nhi với các hoạt động gấu bông kể chuyện, vườn STEM và các trò chơi dân gian tương tác, giúp các em hình thành thói quen đọc sách một cách tự nhiên và hứng khởi.

Khu vực triển lãm TP.HCM sau sáp nhập, một trong những điểm nổi bật của lễ hội năm nay ẢNH: BTC

Không chỉ tập trung ở trục đường Lê Lợi, không gian lễ hội tại phường Bình Dương và phường Vũng Tàu vẫn đảm bảo phục vụ đầy đủ các hạng mục như Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, hệ thống gian hàng của các nhà xuất bản uy tín, khu vực ATM Sách nghĩa tình và không gian Sách và Đời sống.

Tuy nhiên, để làm bật lên bản sắc riêng của từng địa phương sau sáp nhập, ban tổ chức đã tích hợp thêm những hoạt động đặc thù nhằm thu hút du khách tiếp tục khám phá những vành đai văn hóa mới của thành phố. Tại phường Bình Dương, Đường sách tết mang đậm hơi thở của một đô thị sáng tạo với khu trưng bày Công nghiệp Văn hóa, một điểm nhấn trải nghiệm mới lạ lần đầu xuất hiện trong khuôn khổ lễ hội. Trong khi đó, không gian tại phường Vũng Tàu lại dẫn dắt độc giả tìm hiểu sâu hơn về các thành tựu kinh tế biển và công tác đối ngoại biển, đảo của thành phố sau kiện toàn bộ máy hành chính.

