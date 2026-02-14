Hơn 80 hoạt động lan tỏa văn hóa đọc tổ chức xuyên tết

Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 mang đến nhiều hoạt động lan tỏa văn hóa đọc ẢNH: BTC

Lễ hội đường sách năm nay mang chủ đề Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình dự kiến khai mạc chiều 15.2 (tức 28 tháng chạp) tại giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ (TP.HCM). Sự kiện kéo dài đến tối 22.2 (tức mùng 6 tết) với tổng diện tích tổ chức 13.635 m2, tăng hơn 2.400 m2 so với năm trước.

Lần đầu tiên, lễ hội được triển khai đồng bộ tại 3 địa điểm: tuyến đường Lê Lợi (phường Sài Gòn), Công viên Thành phố mới (phường Bình Dương), Nhà Truyền thống cách mạng (phường Vũng Tàu). Việc mở rộng không gian nhằm phục vụ nhu cầu thụ hưởng văn hóa của người dân trên toàn địa bàn thành phố sau sáp nhập, đồng thời lan tỏa thông điệp của sách và văn hóa đọc rộng khắp hơn.

Trong khuôn khổ lễ hội, hơn 80 sự kiện và hoạt động được tổ chức xuyên suốt, bao gồm 15 chương trình sân khấu trọng điểm, 20 chuyên đề triển lãm, hơn 30 workshop và hoạt động trải nghiệm tại gian hàng cùng khoảng 15 chương trình đặc trưng tại 2 Đường sách Nguyễn Văn Bình và Đường sách Thủ Đức. Nội dung không chỉ dừng lại ở trưng bày và giới thiệu sách mà còn mở rộng sang nghệ thuật chuyển thể, trình diễn di sản và ứng dụng công nghệ, tạo nên hành trình trải nghiệm đa dạng cho nhiều nhóm công chúng.

Độc giả, khách tham quan có nhiều hoạt động trải nghiệm tại lễ hội ẢNH: BTC

Hội sách ở Lễ hội Đường sách tết sẽ quy tụ hơn 20 đơn vị xuất bản và phát hành hàng đầu, tạo nên một không gian tri thức đa dạng từ sách ngoại văn, văn học đến các chuyên đề về AI và chuyển đổi số. Không chỉ trưng bày sách, các gian hàng còn tổ chức hàng loạt hoạt động tương tác: tặng Ebook miễn phí, giao lưu, ký tặng sách với nhà văn Xuân Phượng, nhận sách có chữ ký của nhà thơ Nguyễn Phong Việt... Du khách có thể chiêm ngưỡng nghệ thuật đóng sách thủ công cao cấp và tham gia workshop làm tem di sản, làm thiệp, bookmark…

Ở các không gian mở rộng, lễ hội ghi dấu ấn địa phương rõ nét. Tại Vũng Tàu, chương trình trình diễn ánh sáng nghệ thuật Bạch Dinh - Sắc xuân mới diễn ra vào các đêm mùng 3, 4 và 5 tết, kết hợp âm nhạc và trình diễn áo dài. Tại Bình Dương, các triển lãm chuyên đề về lịch sử Đảng và hành trình phát triển vùng đất được giới thiệu thông qua hệ thống 128 khung ảnh tư liệu.

Với quy mô mở rộng và nội dung đa dạng, Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là điểm hẹn văn hóa đầu năm của TP.HCM, góp phần xây dựng cộng đồng yêu sách, thúc đẩy thói quen đọc và lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong xã hội.