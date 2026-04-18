Rộn ràng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam tại TP.HCM

Sáng 18.4 tại Đường sách TP.HCM, chào mừng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21.4.2026) và kỷ niệm 50 năm ngày thành lập phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2006), UBND TP.HCM cùng Sở VH - TT TP.HCM khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc lần 5, với chủ đề Tri thức thay đổi cuộc đời.

Tham dự có Phó vụ trưởng Vụ địa phương 3 (Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư) Phạm Thu Hường; Phó giám đốc Sở VH - TT TP.HCM Nguyễn Ngọc Hồi; Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Lê Văn Minh; Ủy viên thường vụ Hội Xuất bản VN, Giám đốc Công ty Đường sách TP.HCM Lê Hoàng; Phó bí thư thường trực Thành Đoàn Hồ Thị Ánh Tuyết...

Phó Giám đốc Sở VH - TT TP.HCM Nguyễn Ngọc Hồi phát biểu tại buổi lễ Ảnh: Q.TRÂN

Thực hiện nghi thức khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam tại TP.HCM Ảnh: Q.TRÂN

Sự kiện cũng mở đầu chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 18 - 25.4 trên địa bàn thành phố, hướng tới Ngày sách và bản quyền thế giới (21.4), tiếp tục khẳng định vai trò của sách trong đời sống xã hội ngày nay.

Lễ hội sách khuyến đọc tại khu chung cư

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó giám đốc Sở VH - TT TP.HCM nhấn mạnh: "Sách từ lâu đã được khẳng định là kho tàng tri thức vô giá của nhân loại, là kết tinh của trí tuệ, tâm hồn và khát vọng vươn tới những giá trị chân – thiện – mỹ. Đọc sách không chỉ giúp con người tiếp thu tri thức, mở rộng hiểu biết mà còn góp phần hình thành nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn và khơi dậy những khát vọng tốt đẹp trong cuộc sống".

Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Lê Văn Minh cho rằng: "Năm 2026 là năm đầu tiên Ngày sách và văn hóa đọc được tổ chức trong không gian TP.HCM mở rộng sau sáp nhập, với quy mô và phạm vi lớn hơn, cùng Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu chính thức về chung một nhà, với những dấu ấn riêng và mô hình riêng".

Đại sứ Văn hóa đọc Nguyễn Đình Tư và lãnh đạo Sở VH - TT TP.HCM cùng khách mời tham quan triển lãm Ảnh: Q.TRÂN

Phó giám đốc Sở VH - TT TP.HCM Nguyễn Ngọc Hồi trao thẻ thư viện miễn phí cho đại diện các học sinh đoạt giải cuộc thi Lớn lên cùng sách (bìa phải) Ảnh: VÕ MẠNH HẢO

Theo ban tổ chức, Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm nay với thông điệp Tri thức thay đổi cuộc đời tiếp tục khẳng định ý nghĩa sâu sắc của việc đọc sách trong mỗi cá nhân và toàn xã hội. Sự tham gia tích cực của các nhà xuất bản, đơn vị phát hành, doanh nghiệp công nghệ và đông đảo bạn đọc sẽ góp phần lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa văn hóa đọc, đưa sách đến gần hơn với mọi tầng lớp nhân dân.

Xây dựng và phát triển văn hóa đọc không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý, mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Đó chính là nền tảng để hình thành một thế hệ công dân có tri thức, có nhân cách, có khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng TP.HCM phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần 5 tại TP.HCM sẽ diễn ra với các hoạt động phong phú tại nhiều địa phương:

Khu vực P.Sài Gòn: Đường sách TP.HCM sẽ có triển lãm Không gian trưng bày, không gian Hồ Chí Minh (ứng dụng công nghệ thực tế ảo) và không gian tài liệu quý, hiếm tại Thư viện Khoa học Tổng hợp.

Khu vực phường Phú Lợi: Thư viện Bình Dương tổ chức Hội sách, triển lãm sách.

Khu vực phường Bà Rịa: Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức cuộc thi viết cảm nhận về sách Quyển sách tôi yêu; Tuần lễ đọc sách; giao lưu giới thiệu tác giả - tác phẩm, nói chuyện về sách; giới thiệu sách bằng video clip; các hoạt động ngoại khóa (trải nghiệm cùng sách, đọc sách viết cảm nhận, đọc sách trả lời câu hỏi, đọc sách giải ô chữ, đố vui về sách, quyển sách bí ẩn, thiết kế bìa sách, thiết kế bookmark)…

Đường sách TP.HCM rộn ràng sáng 18.4 Ảnh: QUỲNH TRÂN

Ngoài ra, còn có các hội thảo Hoàn thiện mô hình và cơ chế vận hành hệ thống Đường sách, Không gian sách thành phố: từ thực tiễn đến nền tảng lâu dài phát triển văn hóa đọc, Mô hình khuyến đọc - thương hiệu văn hóa đọc... dự kiến diễn ra tại Trung tâm Báo chí TP.HCM.

Dịp này cũng sẽ xây dựng Tủ sách cộng đồng chủ đề Huyền thoại Côn Đảo và Thư viện số tại Đặc khu Côn Đảo; giới thiệu mô hình Thư viện người và thực hiện hiện số đầu tiên tại Đường sách TP.HCM; thí điểm tổ chức Lễ hội sách khuyến đọc tại khu chung cư (chung cư Vista Vede, P.Cát Lái) với chủ đề Tuần đọc sách cộng đồng - mỗi người một cuốn sách; tổ chức Ngày sách và văn hóa đọc tại Trung tâm công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề thiếu niên TP.HCM và 5 trường học...