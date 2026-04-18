Ngày sách hút trẻ em, văn hóa đọc lên ngôi số

Mới mẻ, gần gũi rất nhiều hoạt động sôi động, giàu tính tương tác đã được tổ chức, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 2026, hứa hẹn văn hóa đọc đang có những chuyển động mới, đặc biệt trong nhóm độc giả trẻ.



Thực hiện chỉ đạo của Bộ VH-TT-DL, Thư viện Quốc gia Việt Nam phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở, gia đình và thư viện tổ chức Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 2026 với chủ đề "Mạch tri thức - Từ trang sách đến không gian số"

ẢNH: QUẢNG HÀ

"Mạch tri thức" bùng nổ, sách ngày càng hấp dẫn trong không gian số

Với chủ đề "Mạch tri thức - Từ trang sách đến không gian số", sự kiện không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu sách mà còn mở ra một hệ sinh thái trải nghiệm đa chiều, nơi việc đọc được kết nối với công nghệ, sáng tạo và tương tác cộng đồng. Ghi nhận tại không gian tổ chức, các khu trưng bày, giao lưu và trải nghiệm luôn trong tình trạng đông người, phần lớn là các em thanh thiếu nhi và học sinh, sinh viên.

Điểm nhấn của năm nay là cách tiếp cận mới theo 5 "mạch" nội dung gồm: mạch nguồn; mạch lan tỏa; mạch sáng tạo; mạch số; mạch kết nối và trải nghiệm. Cách tổ chức này giúp người tham gia không chỉ tiếp cận sách theo cách truyền thống mà còn hình dung rõ hơn hành trình phát triển của tri thức trong bối cảnh chuyển đổi số.

Nhiều hoạt động mang tính giáo dục - trải nghiệm được thiết kế riêng cho độc giả trẻ như kể chuyện bằng tiếng Anh, vẽ tranh về khoa học công nghệ, thiết kế "trạm sách" cộng đồng hay trực tiếp tham gia làm sách thủ công. Những hoạt động này khơi gợi được hứng thú đọc và giúp học sinh phát triển kỹ năng tư duy, sáng tạo và biểu đạt.

Từ tinh thần của chủ đề, nhiều hoạt động ý nghĩa và hấp dẫn đã được xây dựng hướng đến thế hệ độc giả trẻ cùng những trải nghiệm phong phú và đáng nhớ

AI "kể chuyện", văn hóa sách chuyển mình thời số

Đáng chú ý, sự xuất hiện của các ứng dụng công nghệ như chương trình "Cùng AI kể chuyện" cho thấy xu hướng kết hợp giữa sách và công nghệ đang ngày càng rõ nét. Thay vì thay thế việc đọc, công nghệ được xem như công cụ hỗ trợ, giúp nội dung sách trở nên sinh động, gần gũi hơn với thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, các diễn đàn, tọa đàm về thói quen đọc trong thời đại số cũng thu hút sự quan tâm. Nhiều ý kiến cho rằng, trong bối cảnh thông tin bùng nổ trên mạng xã hội, việc duy trì thói quen đọc sâu đang trở thành thách thức. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để định hình lại cách tiếp cận tri thức của người trẻ theo hướng chủ động và chọn lọc hơn.

Cuộc thi “Cùng AI kể chuyện” được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Lễ trao giải được tổ chức và phát trực tiếp qua fanpage của Thư viện Quốc gia Việt Nam vào ngày 18.4

ẢNH: BTC

Không khí sôi động còn lan tỏa tại các gian hàng sách với nhiều chương trình ưu đãi, giao lưu tác giả - bạn đọc, góp phần đưa sách đến gần hơn với công chúng. Hoạt động "Trạm đổi sách" hay các chương trình tặng sách cho vùng khó khăn cũng nhận được sự hưởng ứng tích cực, cho thấy tinh thần chia sẻ tri thức đang được lan rộng.

Sự tham gia đông đảo của giới trẻ tại Ngày sách và văn hóa đọc năm nay cho thấy một tín hiệu đáng chú ý: trong kỷ nguyên số, sách không mất đi vị trí mà đang chuyển mình để thích nghi. Việc đọc không còn bó hẹp trong không gian tĩnh lặng, mà đang trở thành một trải nghiệm mở - nơi tri thức được tiếp cận theo nhiều cách linh hoạt, phù hợp với nhịp sống hiện đại.