Giáo dục

Hội thi 'Lớn lên cùng sách' năm 2026 với sản phẩm sáng tạo đặc biệt

Bích Thanh
18/04/2026 17:06 GMT+7

Sáng 18.4, tại Đường sách TP.HCM, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức vòng chung kết Hội thi 'Lớn lên cùng sách' lần thứ 11 năm học 2025-2026. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21.4), tại TPHCM.

Năm nay, vòng chung kết Hội thi "Lớn lên cùng sách" cấp thành phố có sự tham dự của 308 học sinh. Trong đó bảng A (lớp 6, lớp 7) có 155 học sinh tham dự và bảng B (lớp 8, lớp 9) có 153 em.

Hội thi "Lớn lên cùng sách" gồm 2 hoạt động. Trong đó hoạt động 1, học sinh được trải nghiệm 16 trạm đọc và thực hiện các yêu cầu của mỗi trạm trong thời gian 55 phút. Theo đó, mỗi học sinh đóng vai là một "Đại sứ văn hóa đọc" với cuốn "Hộ chiếu đọc sách".

Học sinh tham gia các trạm trải nghiệm trong hội thi "Lớn lên cùng sách"

Các trạm được thiết kế theo nhiều nhóm kỹ năng, từ chọn sách theo mục đích, nhận diện thể loại đến ghi chép, cảm nhận và sáng tạo nội dung. Chẳng hạn, ở nhóm trạm lựa chọn và định hướng đọc yêu cầu học sinh xác định sách phù hợp mục đích như giải trí, rèn kỹ năng, phát triển bản thân hoặc theo chủ đề cụ thể.

Trạm sáng tạo đặt ra các thử thách như ghép tên sách thành thông điệp có ý nghĩa, chọn nhân vật trong sách để kết bạn. Trong khi đó, các trạm đọc hiểu và cảm nhận yêu cầu học sinh tìm trích dẫn, ghi lại suy nghĩ hoặc dự đoán nội dung sách qua bìa.

Ở trạm 8 với thử thách "Lật trang tìm chữ", nhiệm vụ yêu cầu học sinh ghi lại trích dẫn trong một trang sách có từ thể hiện tình cảm gia đình…

Sau khi hoàn thành hoạt động trải nghiệm, học sinh di chuyển đến Trường tiểu học Hòa Bình (P.Sài Gòn) để thực hiện sản phẩm sáng tạo (Hoạt động thứ hai), trong thời gian 75 phút.

Chủ đề của sản phẩm sáng tạo năm nay là thiết kế một "vương quốc sách" theo trí tưởng tượng và suy nghĩ cá nhân với đầy đủ tên gọi, giới thiệu các cuốn sách hay đã đọc, dùng bút chì màu để trang trí "Hộ chiếu đọc sách".

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, chia sẻ tại hội thi

Tại hội thi "Lớn lên cùng sách", ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM chia sẻ cuốn "Hộ chiếu đọc sách" được phát trong hội thi lần này không chỉ là sản phẩm ghi nhận quá trình đọc của học sinh mà là kết tinh của năng lực, trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo của mỗi học sinh, qua đó giúp các em vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết vấn đề trong thực tiễn. Mong rằng sau hội thi này, niềm đam mê đọc sách sẽ tiếp tục được lan tỏa trong học sinh, giúp các em không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn nuôi dưỡng tâm hồn, biết yêu thương và giàu chia sẻ.

Học sinh kể chuyện, sáng tạo bằng ngôn ngữ thị giác

Hàng trăm tác phẩm mỹ thuật thể hiện năng khiếu nghệ thuật độc đáo, bày tỏ cảm xúc và sự sáng tạo trong các câu chuyện kể qua ngôn ngữ thị giác ấn tượng với đa sắc màu được trưng bày tại Triển lãm mỹ thuật 'You are my destiny - two worlds experience' từ ngày 18-25.4 tại TP.HCM.

