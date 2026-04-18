Học sinh kể chuyện, sáng tạo bằng ngôn ngữ thị giác

Triển lãm mỹ thuật "You are my destiny - two worlds experience" mở cửa tự do tại số 8C Tống Hữu Định, P.An Khánh, TP.HCM

Triển lãm mỹ thuật "You are my destiny - two worlds experience" quy tụ hàng trăm tác phẩm xuất sắc của học sinh từ cấp tiểu học đến THPT của hệ thống Trường quốc tế Á Châu trong một không gian nghệ thuật độc đáo - Chill Zone, nơi cảm xúc và sự sáng tạo của các em được kể qua ngôn ngữ thị giác ấn tượng với đa sắc màu.

Các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm là hành trình trải nghiệm nghệ thuật được thiết kế xuyên suốt theo chủ đề "Two Worlds - One Journey", dẫn dắt người xem bước vào hai thế giới đối lập nhưng kết nối chặt chẽ: "Little Worlds" - thế giới rực rỡ, hồn nhiên qua đôi mắt trẻ thơ và "Inner Worlds" - thế giới nội tâm sâu sắc của tuổi trưởng thành.

Học sinh trải nghiệm các hoạt động sáng tạo nghệ thuật khi tham quan triển lãm

"Chill Zone" mở cửa tự do cho phụ huynh, học sinh và công chúng từ 8 giờ đến 19 giờ trong từ ngày 18-25.4 tại 8C Tống Hữu Định, P.An Khánh, TP.HCM.

Xuyên suốt triển lãm, các tác phẩm được thể hiện đa dạng về chất liệu và hình thức như hội họa, tranh resin, tranh mica, tranh sỏi hay các sản phẩm tạo hình từ đất sét. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện cá nhân, dấu ấn riêng biệt, góp phần khắc họa hành trình trưởng thành và thế giới nội tâm phong phú của các em học sinh.

Ông Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh của hệ thống Trường quốc tế Á Châu, chia sẻ triển lãm không chỉ là sân chơi nghệ thuật, sự kiện còn góp phần kết nối nhà trường - học sinh - phụ huynh, đồng thời mở ra một không gian trải nghiệm giáo dục giàu cảm hứng, nơi nghệ thuật trở thành cầu nối của cảm xúc và sự thấu hiểu.



