Lịch âm hôm nay: Tiết Cốc vũ bắt đầu, ngày 20.4 người Việt lưu ý gì?

Dương lịch hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 110. Theo lịch âm hôm nay 20.4 là ngày 4.3, theo cách gọi can chi là ngày Giáp Tí, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ.

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Bạch Hổ Túc. Dân gian quan niệm đây không phải là ngày đẹp để khởi sự, xuất hành.

Trong khi đó hôm qua, nhằm ngày mùng 3 tháng 3 dương lịch, tức chủ nhật cuối tuần, người Việt chính thức đón Tết Hàn thực. "Hàn thực" nghĩa là "thức ăn lạnh". Ngày tết truyền thống này xuất hiện tại một số tỉnh của Trung Quốc, Việt Nam và một số cộng đồng người gốc Hoa trên thế giới.

Tại Việt Nam, cứ mỗi lần đến tết này mỗi thành viên đều cùng nhau ngồi bên mâm cơm sum họp gia đình. Vào ngày này, các gia đình Việt sẽ chuẩn bị bánh trôi, bánh chay để lễ Phật, cúng gia tiên.

Ngày 20.4 là ngày gì?

Dưới góc độ tiết khí, hôm nay 20.4 là ngày đầu tiên của tiết Cốc vũ, tiết khí thứ 6 trong 24 tiết khí trong năm. 24 tiết khí trong năm gồm: Lập xuân, Vũ thủy, Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ, Lập hạ, Tiểu mãn, Mang chủng, Hạ chí, Tiểu thử, Đại thử, Lập thu, Xử thử, Bạch lộ, Thu phân, Hàn lộ, Sương giáng, Lập đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết, Đông chí, Tiểu hàn và Đại hàn.

Theo chuyên gia, 24 tiết khí là 24 khoảng thời gian, mỗi khoảng dài 15 hoặc 16 ngày, mô tả 24 giai đoạn thời tiết khác nhau trong năm. Vì chu kỳ này phụ thuộc vào vị trí của trái đất trên quỹ đạo.

Theo quy ước, tiết Cốc vũ là khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng ngày 19 hay 20.4 khi kết thúc tiết Thanh minh và kết thúc vào khoảng ngày 5 hay 6.5 khi tiết Lập hạ bắt đầu.

Năm 2026, tiết Cốc vũ bắt đầu từ hôm nay 20.4 và kết thúc vào ngày 5.5. Theo cách tính hiện đại, với điểm Xuân phân là gốc có kinh độ mặt trời bằng 0°, thì điểm diễn ra hay bắt đầu tiết Cốc vũ ứng với kinh độ mặt trời bằng 30°.

Tiết Cốc vũ có ý nghĩa "mưa rào". Theo kinh nghiệm dân gian, tiết khí này đánh dấu sự chuyển giao từ xuân sang hè, khi thời tiết ấm áp hơn, độ ẩm tăng và vạn vật tràn đầy sức sống. Trong văn hóa Việt Nam và các nước Đông Á, tiết Cốc vũ gắn liền với hoạt động nông nghiệp truyền thống, báo hiệu mùa màng thuận lợi và là thời điểm thích hợp để gieo trồng.

Ở phương Tây, ngày 20.4 hôm nay là ngày lễ vui vẻ, ngày Những người giống nhau, theo Timeanddate.com. Nếu bạn từng được ai đó nói là quen hoặc giống người khác, thì Ngày những người giống nhau 20.4 chính là ngày lễ bạn nên ăn mừng.

Ngày Những người giống nhau là một ngày lễ vui nhộn được tạo ra để tôn vinh những cặp song sinh giống hệt nhau, những bản sao, những người bắt chước và bất cứ ai khác trông giống bạn hoặc có vẻ ngoài giống bạn.