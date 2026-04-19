Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Lịch vạn niên, lịch âm hôm nay: Ngày 19.4 là ngày gì?

Cao An Biên
19/04/2026 04:29 GMT+7

Theo lịch dương, lịch âm hôm nay, ngày 19.4 là ngày gì đáng lưu ý ở Việt Nam và trên thế giới mà nhiều người quan tâm?

Dương lịch hôm nay là ngày chủ nhật cuối tuần, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 109. Theo lịch âm hôm nay 19.4 là ngày 3.3, cũng là ngày thứ 3 của tháng 3 âm lịch, tháng Nhâm Thìn. Theo cách gọi can chi, hôm nay là ngày Quý Hợi, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ.

Lịch vạn niên, lịch âm hôm nay: Ngày 19.4 là ngày gì?- Ảnh 1.

ẢNH: AI

Lịch vạn niên cho biết hôm nay là ngày Bạch Hổ Kiếp. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để khởi sự, xuất hành khi "cầu tài được như ý muốn, đi hướng nam và bắc rất thuận lợi".

Dưới góc độ tiết khí, người Việt đang trong những ngày cuối cùng của tiết Thanh minh. Vào ngày 20.4 tới đây, tiết Cốc vũ, tiết khí thứ 6 trong 24 tiết khí trong năm sẽ nối tiếp, mở ra một giai đoạn mới.

Tại Việt Nam,19.4 hôm nay là ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19.4) cũng như đánh dấu kỷ niệm 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam (19.4.1946 - 19.4.2026).

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định ngày 19.4 hằng năm kể từ năm 2009 là ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam. 

Việt Nam là quốc gia đa dân tộc với kho tàng văn hóa phong phú, đa dạng, thể hiện qua phong tục, tập quán, trang phục, lễ hội, tiếng nói, chữ viết và đời sống sinh hoạt của mỗi dân tộc. 

Đây là tài sản vô giá được hun đúc qua nhiều thế hệ, cần được trân trọng, bảo tồn và phát huy trong đời sống hiện nay.

Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng 54 dân tộc anh em, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Lịch vạn niên, lịch âm hôm nay: Ngày 19.4 là ngày gì?- Ảnh 2.

ẢNH: C.A.B

Lúc đương thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”. 

Trong lá thư của Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam ngày 19.4.1946 có đoạn: "Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt".

Trong khi đó, ở phương Tây, hôm nay 19.4 là ngày lễ vui vẻ, ngày tôn vinh tỏi (National Garlic Day). Với nhiều lợi ích cho sức khỏe, tỏi là một nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực và y học dân gian. Đây là ngày mang tính vui vẻ, phổ biến ở Mỹ nhằm tôn vinh nguyên liệu này, theo nationaltoday.com.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận