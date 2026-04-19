Lịch vạn niên, lịch âm hôm nay: Ngày 19.4 là ngày gì?

Dương lịch hôm nay là ngày chủ nhật cuối tuần, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 109. Theo lịch âm hôm nay 19.4 là ngày 3.3, cũng là ngày thứ 3 của tháng 3 âm lịch, tháng Nhâm Thìn. Theo cách gọi can chi, hôm nay là ngày Quý Hợi, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ.

Lịch vạn niên cho biết hôm nay là ngày Bạch Hổ Kiếp. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để khởi sự, xuất hành khi "cầu tài được như ý muốn, đi hướng nam và bắc rất thuận lợi".

Dưới góc độ tiết khí, người Việt đang trong những ngày cuối cùng của tiết Thanh minh. Vào ngày 20.4 tới đây, tiết Cốc vũ, tiết khí thứ 6 trong 24 tiết khí trong năm sẽ nối tiếp, mở ra một giai đoạn mới.

Ngày 19.4 là ngày gì?

Tại Việt Nam,19.4 hôm nay là ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19.4) cũng như đánh dấu kỷ niệm 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam (19.4.1946 - 19.4.2026).

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định ngày 19.4 hằng năm kể từ năm 2009 là ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Việt Nam là quốc gia đa dân tộc với kho tàng văn hóa phong phú, đa dạng, thể hiện qua phong tục, tập quán, trang phục, lễ hội, tiếng nói, chữ viết và đời sống sinh hoạt của mỗi dân tộc.

Đây là tài sản vô giá được hun đúc qua nhiều thế hệ, cần được trân trọng, bảo tồn và phát huy trong đời sống hiện nay.

Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng 54 dân tộc anh em, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Lúc đương thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”.

Trong lá thư của Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam ngày 19.4.1946 có đoạn: "Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt".

Trong khi đó, ở phương Tây, hôm nay 19.4 là ngày lễ vui vẻ, ngày tôn vinh tỏi (National Garlic Day). Với nhiều lợi ích cho sức khỏe, tỏi là một nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực và y học dân gian. Đây là ngày mang tính vui vẻ, phổ biến ở Mỹ nhằm tôn vinh nguyên liệu này, theo nationaltoday.com.