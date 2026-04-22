Lịch vạn niên, lịch âm hôm nay: Ngày 22.4 là ngày gì?

Dương lịch hôm nay là ngày thứ tư, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 112. Theo lịch âm hôm nay 22.4 là ngày 6.3, theo cách gọi can chi là ngày Bính Dần, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ.

Ngày 22.4 là ngày gì? ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thanh Long Đầu. Dân gian xem đây là ngày đẹp, thích hợp để khởi sự, xuất hành. Nhiều người quan niệm ngày này nên xuất hành vào sáng sớm với hy vọng "cầu tài thắng lợi, mọi việc như ý".

Dưới góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 3 người Việt tiết Cốc vũ 2026, tiết khí thứ 6 trong 24 tiết khí trong năm. Tiết Cốc vũ có ý nghĩa "mưa rào". Theo kinh nghiệm dân gian, thời tiết thuộc thời đoạn của tiết khí này đánh dấu sự chuyển giao từ xuân sang hè, độ ẩm bắt đầu tăng lên tiếp thêm sức sống cho vạn vật.

Ngày 22.4 là ngày gì?

Sở dĩ ngày 22.4 hôm nay được người Việt Nam cũng như nhiều người trên thế giới quan tâm vì đây là ngày Trái đất 2026 (Earth Day). Theo Timeanddate.com, nhằm nhắc nhở mọi người cùng hành động nâng cao nhận thức về khủng hoảng khí hậu và thay đổi hành vi để bảo vệ môi trường, sự kiện ngày Trái đất đầu tiên trên thế giới đã được tổ chức vào năm 1970.

Sau này, kể từ năm 2009, ngày 22.4 hằng năm đã được Liên Hiệp Quốc công nhận là ngày Trái đất và trở thành sự kiện thường niên được cả thế giới tổ chức. Đây là dịp để con người nhìn nhận về giá trị môi trường tự nhiên của trái đất, kêu gọi sự tham gia tích cực của mỗi người để chung tay bảo vệ hành tinh xanh.

Một số người thích kỷ niệm ngày Trái đất vào khoảng thời điểm phân điểm tháng 3. Năm 1978, nhà nhân chủng học người Mỹ Margaret Mead đã ủng hộ ngày Trái đất vào thời điểm trên. Bà cho rằng việc chọn phân điểm tháng 3 cho ngày Trái đất sẽ giúp cho việc toàn cầu cùng nhau kỷ niệm một sự kiện chung trở nên khả thi.

Ngày Trái đất nhằm nhắc nhở mọi người cùng hành động nâng cao nhận thức về khủng hoảng khí hậu và thay đổi hành vi để bảo vệ môi trường ẢNH: CAO AN BIÊN

Đến nay, ngày Trái đất vẫn được tổ chức mỗi năm với quy mô ngày càng lớn, thu hút hàng tỉ người trên hàng trăm quốc gia cùng tham gia với các hoạt động khác nhau, nhắm đến mục đích duy nhất là bảo vệ môi trường sống của chính chúng ta.

Ở Mỹ, hôm nay là một ngày lễ vui vẻ, ngày kẹo dẻo. Đây là một ngày lễ không chính thức để tôn vinh loại kẹo hình hạt đậu ngọt ngào, cứng bên ngoài và mềm như thạch bên trong.

Thông tin từ Timeanddate.com, các nhà sử học nghiên cứu về ẩm thực tin rằng kẹo dẻo Thổ Nhĩ Kỳ hay lokum, một loại kẹo dẻo của Thổ Nhĩ Kỳ, đã truyền cảm hứng cho sự ra đời của kẹo dẻo hình hạt đậu, mặc dù không rõ ai là người phát minh.