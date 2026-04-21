Hôm nay ngày 21.4 là ngày gì? Mấy ngày nữa tới lịch nghỉ lễ 30.4?

Dương lịch hôm nay là ngày thứ ba, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 111. Theo lịch âm hôm nay 21.4 là ngày 5.3, theo cách gọi can chi là ngày Ất Sửu, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ.

Sắp đến kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5

Dưới góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ hai người Việt tiết Cốc vũ 2026, tiết khí thứ 6 trong 24 tiết khí trong năm. Tiết Cốc vũ có ý nghĩa "mưa rào". Theo kinh nghiệm dân gian, tiết khí này đánh dấu sự chuyển giao từ xuân sang hè, khi thời tiết ấm áp hơn, độ ẩm tăng và vạn vật tràn đầy sức sống.

Theo lịch vạn niên hôm nay là ngày Huyền Vũ. Dân gian quan niệm đây không phải là đẹp để khởi sự, xuất hành, do đó, nhiều người kiêng kỵ "làm việc trọng đại" vào ngày này.

Ngày 21.4 là ngày gì? Mấy ngày nữa tới lịch nghỉ lễ 30.4?

Tại Việt Nam, ngày 21.4 hôm nay được nhiều người quan tâm vì đây là ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Ngày 24.2.2014, Chính phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21.4 hằng năm là ngày Sách Việt Nam.

Việc chọn ngày 21.4 là ngày Sách Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng vì đây là thời điểm ra mắt cuốn sách đầu tiên của Việt Nam là cuốn Đường Kách Mệnh (21.4.1927) của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tác phẩm đầu tiên bằng tiếng Việt được in bởi những người thợ in Việt Nam.

Việc chọn ngày Sách Việt Nam gắn với một tác phẩm nổi tiếng của Bác Hồ có ý nghĩa văn hóa sâu sắc. Năm 2021, ngày Sách Việt Nam chính thức được đổi tên là ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc phát triển kiến thức, kỹ năng và phát triển tư duy, giáo dục và phát triển bản thân.

Trong khi đó, cận kề nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương cũng như sắp tới lịch nghỉ lễ 30.4 - 1.5, nhiều người cũng bắt đầu hào hứng lên kế hoạch. Các từ khóa như lịch "nghỉ lễ 30.4", "lịch nghỉ lễ 30.4"... cũng được nhiều người tìm kiếm và xuất hiện trên Google Trends những ngày qua.

Kỳ nghỉ lễ gần nhất mà người Việt sắp trải qua là ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10 tháng 3 âm lịch). Kỳ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày, từ thứ bảy 25.4 đến hết thứ hai 27.4. Như vậy, còn 4 ngày nữa người Việt sẽ chính thức nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương.

Trong khi đó, theo lịch nghỉ lễ 30.4 - 1.5, người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục, từ ngày 30.4 đến hết ngày 3.5. Tính từ hôm nay 21.4, còn 9 ngày nữa người Việt sẽ chính thức được nghỉ lễ này. Điều đặc biệt, toàn bộ 7 ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30.4 - 1.5 đều nằm trong tiết khí Cốc vũ.