Lịch âm hôm nay 5.5: Tiết Lập hạ 2026 bắt đầu, người Việt cần lưu ý gì?

Tiết Lập hạ 2026 chính thức bắt đầu từ hôm nay, dương lịch là thứ ba, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 124. Theo lịch âm hôm nay 5.5 là ngày 19 tháng 3, theo cách gọi can chi là ngày Kỷ Mão, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ.

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Bạch Hổ Kiếp. Dân gian quan niệm hôm nay là đẹp, phù hợp để khởi sự, xuất hành khi nhiều người cho rằng "cầu tài được như ý muốn, đi hướng nam và bắc rất thuận lợi".

Ngày 5.5 được nhiều người chú ý vì đây là ngày số lặp, khi có nhiều số 5 cùng xuất hiện trong ngày và tháng đánh dấu sự thú vị về mặt số học. Vào ngày này, một số sàn thương mại điện tử cũng có nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn thu hút người tiêu dùng "săn sale".

Trong khi đó, hôm nay là ngày đầu tiên của tiết khí Lập hạ, tiết khí thứ 7 trong 24 tiết khí trong năm. Người Việt vừa trải qua thời đoạn của tiết Cốc vũ bắt đầu từ ngày 20.4 và chính thức kết thúc vào ngày hôm nay 5.5, khi tiết Lập hạ nối tiếp.

Tiết Lập hạ có ý nghĩa gì?

Theo chuyên gia, 24 tiết khí là 24 khoảng thời gian, mỗi khoảng dài 15 hoặc 16 ngày, mô tả 24 giai đoạn thời tiết khác nhau trong năm. Vì chu kỳ này phụ thuộc vào vị trí của trái đất trên quỹ đạo.

24 tiết khí trong năm gồm: Lập xuân, Vũ thủy, Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ, Lập hạ, Tiểu mãn, Mang chủng, Hạ chí, Tiểu thử, Đại thử, Lập thu, Xử thử, Bạch lộ, Thu phân, Hàn lộ, Sương giáng, Lập đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết, Đông chí, Tiểu hàn và Đại hàn.

Theo quy ước, tiết Lập hạ là khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng ngày 5 hay 6.5 khi kết thúc tiết Cốc vũ và kết thúc vào khoảng ngày 21 hay 22.5 khi tiết Tiểu mãn bắt đầu. Năm 2026, tiết khí này bắt đầu vào hôm nay 5.5 và kết thúc vào ngày 21.5.

Lập hạ có ý nghĩa là "đầu hè". Theo cách tính hiện đại, với điểm Xuân phân là gốc có kinh độ mặt trời bằng 0°, thì điểm diễn ra hay bắt đầu tiết Lập hạ ứng với kinh độ mặt trời bằng 45°.

Theo kinh nghiệm dân gian, trong tiết Lập hạ, thời tiết trở nên nóng bức, ánh nắng gay gắt hơn và ngày dài hơn đêm. Nhiệt độ tăng cao, thường kèm theo các cơn mưa rào ngắn, giúp làm dịu không khí. Tuy nhiên, đây cũng là thời kỳ vi khuẩn và côn trùng phát triển mạnh, đòi hỏi sự chú ý đến vệ sinh và sức khỏe.

Trong nông nghiệp, nông dân bắt đầu gieo trồng các loại cây như lúa, ngô, hoặc các loại rau chịu nhiệt. Trong đời sống, mọi người điều chỉnh chế độ ăn uống với các món thanh mát, đồng thời tăng cường các biện pháp chống nóng như sử dụng quạt, điều hòa.