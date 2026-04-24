Lịch âm hôm nay: Ngày 24.4 là ngày gì mà nhiều người Việt quan tâm?

Dương lịch hôm nay là thứ sáu, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 114. Theo lịch âm hôm nay 24.4 là ngày 8.3, theo cách gọi can chi là ngày Mậu Thìn, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ.

Dưới góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 5 người Việt đón tiết Cốc vũ 2026, tiết khí thứ 6 trong 24 tiết khí trong năm. Đây là tiết khí đánh dấu sự chuyển giao giữa mùa xuân và mùa hạ với sự thay đổi trong hình thái thời tiết.

Hôm nay, nhiều người Việt tất bật hoàn tất công việc để bắt đầu kỳ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3) kéo dài 3 ngày, chính thức bắt đầu vào ngày mai, tức từ thứ bảy 25.4 đến hết thứ hai 27.4.

Ngày 24.4 là ngày gì ở Việt Nam và trên thế giới?

Ở Việt Nam, ngày 24.4 được nhiều người Việt Nam quan tâm vì hôm nay là kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24.4.1906 - 24.4.2026). Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập là nhà lãnh đạo tài năng thế hệ đầu của Đảng.

Hy sinh anh dũng ở tuổi 35, cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập để lại tấm gương kiên trung, bất khuất, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Di sản của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập để lại là biểu tượng về nhân cách cao đẹp của người cộng sản chân chính, kiên trung với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, anh hùng, bất khuất trước kẻ thù; là tư duy lý luận gắn liền với thực tiễn, không ngừng tổng kết thực tiễn và phát triển lý luận trong quá trình lãnh đạo cách mạng; là bài học kinh nghiệm sâu sắc trong công tác quần chúng; là tấm gương mẫu mực trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc…

Trong khi đó trên thế giới, ngày 24.4 chính là ngày Quốc tế đa phương và ngoại giao vì hòa bình (International Day of Multilateralism and Diplomacy for Peace), theo trang Timeanddate.com.

Liên Hiệp Quốc cho rằng việc thành lập Hội Quốc Liên vào ngày 24.4.1919 là biểu tượng cho sự ra đời của ngoại giao đa phương hiện đại và trong hơn 100 năm qua, ngoại giao đa phương đã phát triển đáng kể, từ những bước đầu đầu tiên của Hội Quốc Liên thành công việc phức tạp và toàn diện ngày nay của Liên Hiệp Quốc.

Để kỷ niệm ngày này, Liên Hiệp Quốc đã chọn ngày 24.4 hằng năm là ngày Quốc tế đa phương và ngoại giao vì hòa bình, theo Nghị quyết 73/127 năm 2018 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.