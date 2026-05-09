Ngày 9.5 là ngày gì? Lịch âm hôm nay là ngày lành tháng tốt, vì sao?

Dương lịch hôm nay là thứ bảy cuối tuần, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 128. Theo lịch âm hôm nay 9.5 là ngày 23 tháng 3, theo cách gọi can chi là ngày Quý Mùi, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ.

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thanh Long Kiếp. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi "xuất hành 4 phương, 8 hướng đều tốt, trăm sự được như ý". Đó là lý do nhiều người mong gặp may mắn khi khởi sự hôm nay.

Dưới góc độ tiết khí, người Việt trải qua ngày thứ 5 đón tiết Lập hạ, tiết khí thứ 7 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này bắt đầu vào ngày 5.5 và kết thúc vào ngày 21.5, đánh dấu thời tiết trở nên nóng bức hơn, cần chú ý hơn về phương diện sức khỏe cũng như trong canh tác nông nghiệp.

Ngày 9.5 là ngày gì?

Ngày 9.5 là ngày được nhiều người Việt cũng như trên thế giới đặc biệt quan tâm vì hôm nay kỷ niệm 81 năm ngày Chiến thắng chủ nghĩa phát xít (9.5.1945 - 9.5.2025).

Ngày 9.5.1945, bằng cuộc chiến đấu dũng cảm và sự hy sinh to lớn, các lực lượng dân chủ và hòa bình, đặc biệt là nhân dân và Hồng quân Liên Xô đã đập tan chủ nghĩa phát xít Đức, giành lại hòa bình cho nhân dân các nước châu Âu, kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Ngày Chiến thắng, được tổ chức vào ngày 9.5 hằng năm tại Nga, được xem là ngày lễ không liên quan tôn giáo quan trọng nhất tại Nga, theo The New York Times. Đây là dịp để người dân Nga tưởng nhớ những người đã hy sinh trong cuộc chiến chống phát xít trong Thế chiến 2.

Chiến thắng chủ nghĩa phát xít năm 1945 cũng tạo ra thời cơ lịch sử "chín muồi" cho dân tộc Việt Nam. Ngày 9.3.1945, Nhật đảo chính Pháp để độc chiếm Đông Dương. Trước tình thế đó, Đảng Cộng sản Đông Dương đã phát động Cao trào kháng Nhật, cứu nước nhằm chuẩn bị những tiền đề tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

Đến ngày 14.8.1945, Chính phủ Nhật tuyên bố đầu hàng quân đồng minh vô điều kiện. Quân Nhật và chính phủ bù nhìn tay sai ở Đông Dương hoang mang cực độ, rơi vào tình trạng tê liệt.

Chớp thời cơ "ngàn năm có một", dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền, làm nên thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2.9.1945), mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.