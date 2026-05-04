Lịch âm hôm nay: Ngày 4.5 là ngày gì mà nhiều người mong khởi sự may mắn?

Dương lịch hôm nay là thứ hai, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 123. Theo lịch âm hôm nay 4.5 là ngày 18 tháng 3, theo cách gọi can chi là ngày Mậu Dần, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ.

Hôm nay được nhiều người Việt quan tâm vì là ngày đầu tiên đi học, đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5. Sau những ngày nghỉ lễ, nhiều người Việt đã trở về với cuộc sống thường nhật.

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Bạch Hổ Đầu. Dân gian quan niệm rằng đây là ngày đẹp, khi khởi sự hoặc xuất hành đều thuận lợi, gặp nhiều may mắn "xuất hành, cầu tài đều được, đi đâu đều thông đạt cả".

Dưới góc độ tiết khí, người Việt đang trong những ngày cuối cùng đón tiết Cốc vũ 2026, tiết khí thứ 6 trong 24 tiết khí trong năm. Chỉ còn vài ngày nữa, tiết khí Lập hạ bắt đầu.

Ngày 4.5 là ngày gì?

Trên thế giới, ngày 4.5 được nhiều người chú ý vì đây là ngày Quốc tế lính cứu hỏa (International Firefighters’ Day). Trang nationaltoday.com cho biết ngày này được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh lực lượng cứu hỏa và cứu nạn cứu hộ trên toàn thế giới.

Cụ thể, ngày Quốc tế lính cứu hỏa là dịp để cộng đồng toàn cầu ghi nhận và tôn vinh những hy sinh mà các lính cứu hỏa đã thực hiện để đảm bảo cộng đồng và môi trường được an toàn nhất có thể. Đây cũng là ngày để cảm ơn những người lính cứu hỏa vì những đóng góp của họ.

"Lửa cung cấp năng lượng dưới dạng nhiệt và ánh sáng, những yếu tố thiết yếu cho sự sống còn của chúng ta. Tuy nhiên, khi yếu tố này mất kiểm soát, nó có thể gây ra thảm họa. Điều quan trọng cần nhớ là lửa chỉ nguy hiểm khi người sử dụng nó không biết cách sử dụng. Ngày Quốc tế lính cứu hỏa còn nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về tầm quan trọng của việc sử dụng lửa an toàn", nationaltoday.com thông tin thêm.

Trong khi đó tại Ireland, hôm nay là ngày lễ quan trọng được gọi là ngày Lao động. Theo Timeanddate.com, đây là ngày lễ quốc gia truyền thống của người Celt và là thời điểm để vận động cho quyền lợi của người lao động.

Ngày này được tổ chức vào thứ hai đầu tiên của tháng 5 hằng năm. Đầu tháng 5 gắn liền với lễ hội Lá Bealtaine của người Celt. Lễ hội này đánh dấu sự khởi đầu của mùa hoa nở và cây ăn quả.

Theo truyền thống, người ta đốt lửa trại vào tối trước ngày Lao động. Lửa trại là những đống lửa lớn đốt gỗ từ nhiều loại cây khác nhau. Mỗi loại gỗ có ý nghĩa tâm linh riêng và được cho là đóng vai trò quan trọng trong sự màu mỡ của đất đai và sự phát triển của gia súc trong năm tới.