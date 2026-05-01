Nguồn gốc ngày Quốc tế lao động 1.5 từ đâu? Lịch âm hôm nay có gì lưu ý?

Cao An Biên
Cao An Biên
01/05/2026 05:00 GMT+7

Hôm nay là ngày Quốc tế lao động 1.5, cũng là ngày thứ 2 trong kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 kéo dài 4 ngày. Vậy, nguồn gốc ngày Quốc tế lao động từ đâu, ý nghĩa thế nào? Vì sao lịch âm hôm nay được người Việt quan tâm lớn?

Dương lịch hôm nay là thứ sáu, ngày Quốc tế lao động 1.5, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 120. Theo lịch âm hôm nay 1.5 là ngày 15 tháng 3, theo cách gọi can chi là ngày Ất Hợi, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ.

Hôm nay là ngày Quốc tế lao động 1.5, theo lịch âm có gì đặc biệt?

Ngày Quốc tế lao động cũng đánh dấu tháng 5.2026 chính thức bắt đầu. Tháng này có 31 ngày, bắt đầu từ hôm nay và kết thúc vào ngày 31.5.2026, tức rằm tháng 4 âm lịch, còn gọi là ngày Ất Tỵ, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay được nhiều người Việt quan tâm vì đây là ngày rằm tháng 3. Vào ngày này, nhiều người thường đi chùa thắp hương cầu an, chọn ăn chay hoặc làm việc thiện.

Theo lịch vạn niên, hôm nay cũng là ngày Thanh Long Kiếp. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để khởi sự, xuất hành khi "xuất hành 4 phương, 8 hướng đều tốt, trăm sự được như ý". Dưới góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 11 người Việt đón tiết Cốc vũ 2026, tiết khí thứ 6 trong 24 tiết khí trong năm.

Nguồn gốc ngày Quốc tế lao động 1.5, bạn có biết?

Theo Timeanddate.com, ngày Quốc tế lao động được tổ chức hằng năm vào ngày 1.5. Vào ngày này, người dân ở nhiều quốc gia trên thế giới được nghỉ học và hầu hết các trường học cũng như doanh nghiệp đều đóng cửa.

Ngày Quốc tế lao động có nguồn gốc sâu xa từ gần 140 năm trước của phong trào công đoàn và những nỗ lực cải thiện điều kiện làm việc của người lao động trên toàn thế giới. Một số người cho rằng ngày này vẫn còn rất quan trọng để nêu bật những thách thức mà người lao động vẫn đang phải đối mặt.

Nói về nguồn gốc ngày này, Timeanddate.com thông tin thêm, cùng với sự phát triển của cách mạng công nghiệp, các công đoàn lao động và thương mại cũng tăng lên. Khoảng những năm 1850, khắp thế giới xuất hiện nhiều phong trào nhằm mục đích giảm ngày làm việc từ 10 giờ xuống 8 giờ.

Ngày Quốc tế lao động cũng là ngày đầu tiên của tháng 5 dương lịch, là ngày rằm tháng 3 âm lịch

Tại đại hội đầu tiên vào năm 1886, Liên đoàn Lao động Mỹ đã kêu gọi một cuộc tổng đình công vào ngày 1.5 để đòi hỏi ngày làm việc 8 giờ, đỉnh điểm là sự kiện được biết đến ngày nay gọi là cuộc bạo loạn Haymarket.

Từ năm 1889, ngày 1.5 được chọn là ngày Quốc tế lao động. Cho đến ngày nay, ngày 1.5 đã trở thành biểu tượng cho quyền của người lao động trên toàn thế giới. Hiện nay, có hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1.5.

