Lịch âm hôm nay: Ngày 29.4 là ngày gì đặc biệt mà người Việt quan tâm?

Hôm nay là ngày làm việc cuối trước khi bắt đầu kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 kéo dài 4 ngày. Dương lịch hôm nay là ngày thứ tư, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 118. Theo lịch âm hôm nay 29.4 là ngày 13.3, theo cách gọi can chi là ngày Quý Dậu, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ.

Thông tin từ lịch vạn niên, hôm nay là ngày Huyền Vũ. Dân gian quan niệm hôm nay không phải là ngày đẹp để khởi sự, xuất hành vì "thường gặp cãi cọ, gặp việc xấu, không nên đi".

Dưới góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 10 người Việt đón tiết Cốc vũ 2026, tiết khí thứ 6 trong 24 tiết khí trong năm. Người Việt vừa kết thúc kỳ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày, từ thứ bảy 25.4 đến hết thứ hai 27.4 và tiếp tục kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 kéo dài 4 ngày, kể từ ngày mai 29.4.

Ngày 29.4 là ngày gì?

Hôm nay 29.4 là ngày được người Việt quan tâm vì đây là ngày làm việc cuối cùng trước khi nghỉ lễ 30.4 - 1.5. Năm 2026, ngày 30.4 rơi vào thứ năm, ngày 1.5 rơi vào thứ sáu. Nhờ đó, cộng với 2 ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục, từ 30.4 đến hết ngày 3.5.

Trên thế giới, hôm nay 29.4 là ngày Quốc tế vũ đạo (International Dance Day), theo thông tin từ Timeanddate.com. Ngày này được khởi xướng từ năm 1982 nhằm tôn vinh nghệ thuật múa kết nối văn hóa toàn cầu.

Trang nationaltoday.com cho biết ngày Quốc tế vũ đạo này được chọn theo ngày sinh của nhà cải cách múa nổi tiếng Jean-Georges Noverre. Ủy ban Khiêu vũ của Viện Sân khấu quốc tế (ITI) đã chọn ngày 29.4 hằng năm để tôn vinh sự đa dạng và tài năng tuyệt vời của các vũ công trên toàn thế giới.

Viện Sân khấu quốc tế đã tạo ra ngày lễ này để quảng bá nghệ thuật múa trên toàn thế giới, nâng cao nhận thức của mọi người về giá trị của nghệ thuật múa cũng như tạo điều kiện cho cộng đồng múa quảng bá tác phẩm của họ trên quy mô rộng.

Trên hết, ngày Quốc tế vũ đạo được tạo ra để chúng ta cùng nhau tận hưởng nghệ thuật múa và chia sẻ niềm vui đó với mọi người. Bằng chứng về khiêu vũ đã được tìm thấy có niên đại 9.000 năm và đã phát triển thành một hiện tượng toàn cầu.

Ngày lễ này cũng khuyến khích mọi người ăn mừng bằng loại hình khiêu vũ yêu thích đồng thời học hỏi những phong cách mới. Có những điệu nhảy dành cho mọi lứa tuổi, vì vậy không có lý do gì để bạn không tham gia.