Lịch âm hôm nay: Nhiều người Việt quan tâm ngày 3.5, là ngày gì?

Dương lịch hôm nay là chủ nhật cuối tuần, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 122. Theo lịch âm hôm nay 3.5 là ngày 17 tháng 3, theo cách gọi can chi là ngày Đinh Sửu, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ.

Theo lịch âm hôm nay, ngày 3.5 là ngày gì? ẢNH: AI

Hôm nay được nhiều người Việt quan tâm vì là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 kéo dài 4 ngày. Ngày mai 4.5, tức thứ hai đầu tuần, mọi người bắt đầu trở lại với cuộc sống thường nhật, đi học, đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ dài.

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Chu Tước. Dân gian quan niệm đây không phải là ngày đẹp để khởi sự, xuất hành. Dưới góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 13 người Việt đón tiết Cốc vũ 2026, tiết khí thứ 6 trong 24 tiết khí trong năm.

Ngày 3.5 là ngày gì trên thế giới?

Hôm nay là ngày Tự do báo chí thế giới, viết tắt là WPFD (World Press Freedom Day). Timeanddate.com cho biết ngày này được tổ chức vào ngày 3.5 hằng năm, là ngày Liên Hiệp Quốc dành riêng để cổ vũ và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của tự do báo chí trên toàn thế giới.

Hôm nay là ngày Mặt trời quốc tế 3.5 ẢNH: ĐINH THANH (XÌ THANH)

Theo chuyên trang Nationaltoday.com, hôm nay cũng là ngày Mặt trời quốc tế (International Sun Day). Ngày Mặt trời quốc tế được đề xuất bởi Denis Hayes, một nhà hoạt động môi trường người Mỹ và người ủng hộ năng lượng mặt trời.

Ông nổi tiếng với vai trò điều phối viên cho ngày Trái đất đầu tiên được tổ chức vào ngày 22.4.1970. Chính ông là người đề xuất lấy ngày Mặt trời quốc tế sau ngày Trái đất. Đến năm 1978, ngày này chính thức được công nhận ở Mỹ, sau đó lan rộng sang các nơi khác trên thế giới.

Ngày này nhằm thúc đẩy việc sử dụng các nguồn năng lượng thân thiện với môi trường hơn. Năng lượng mặt trời là một trong những nguồn năng lượng sinh thái an toàn nhất, không gây ô nhiễm môi trường và không có tác động phụ lâu dài như nhiên liệu hóa thạch.