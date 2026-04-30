Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30.4: Lịch âm hôm nay là ngày gì?

Dương lịch hôm nay là ngày thứ năm, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 119. Theo lịch âm hôm nay 30.4 là ngày 14.3, theo cách gọi can chi là ngày Giáp Tuất, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ.

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thanh Long Đầu. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để khởi sự, xuất hành đặc biệt "xuất hành nên đi vào sáng sớm, cầu tài thắng lợi, mọi việc như ý". Đó là lý do nhiều người hào hứng bắt đầu kỳ nghỉ lễ 30.4, hy vọng may mắn gõ cửa.

Dưới góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 10 người Việt đón tiết Cốc vũ 2026, tiết khí thứ 6 trong 24 tiết khí trong năm.

Hôm nay 30.4 được người Việt đặc biệt quan tâm vì ngày này đánh dấu kỷ niệm 51 năm ngày đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2026). Đây cũng là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 kéo dài 5 ngày.

Năm 2026, ngày 30.4 rơi vào thứ năm, ngày 1.5 rơi vào thứ sáu. Nhờ đó, cộng với 2 ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục.

Hôm nay kỷ niệm 51 năm ngày đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2026) ẢNH: CAO AN BIÊN

TP.HCM bắn pháo hoa 30.4 tại 8 điểm, gồm 3 điểm tầm cao và 5 điểm tầm thấp. 3 điểm tầm cao đặt tại: đầu hầm sông Sài Gòn, trung tâm Thành phố mới ở phường Bình Dương và quảng trường công viên Bà Rịa. 5 điểm tầm thấp gồm: địa đạo Củ Chi, công viên Đầm Sen, tòa tháp SAIGON MARINA IFC, khu Kim Long (Nhà Bè) và khu đô thị lấn biển Cần Giờ. Pháo hoa diễn ra từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút tối 30.4.2026. Riêng điểm Cần Giờ bắn ngắn hơn, đến 21 giờ 5 phút.

Trên thế giới, hôm nay là ngày Nhạc Jazz quốc tế (International Jazz Day). Thông tin từ Timeanddate.com, ngày này diễn ra vào ngày 30.4 hằng năm, được UNESCO công nhận nhằm tôn vinh nhạc Jazz, thúc đẩy hòa bình, sự đa dạng, đối thoại liên văn hóa. Đây là lễ kỷ niệm Jazz lớn nhất thế giới, được tổ chức tại hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ với các hoạt động giáo dục, buổi hòa nhạc và sự kiện cộng đồng.

Nhạc Jazz là một thể loại âm nhạc độc đáo của Mỹ, xuất phát từ trải nghiệm của chế độ nô lệ, chủ yếu ở miền Nam. Nó bắt nguồn sâu xa từ truyền thống âm nhạc và văn hóa phong phú của châu Phi và chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ âm nhạc châu Âu.

New Orleans thường được coi là cái nôi của thể loại âm nhạc phổ biến này, hiện nay được xem như tiếng nói của tự do, trao quyền và là lời phản kháng chống lại sự bất công và áp bức trên toàn thế giới. Sáng kiến thành lập ngày Nhạc Jazz quốc tế xuất phát từ nghệ sĩ piano, nhà soạn nhạc Jazz người Mỹ và đại sứ thiện chí của UNESCO về đối thoại liên văn hóa, Herbie Hancock.