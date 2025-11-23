'Jazz Vàng' của Thái Thùy Linh 'gây sốc'

Trong minishow ra mắt album tối 21.11, khán giả tại Hà Nội chứng kiến một diện mạo hoàn toàn khác của giọng ca Bộ đội. Đạo diễn Hoàng Công Cường, một người bạn thân thiết 15 năm của nữ ca sĩ, không giấu nổi sự kinh ngạc: "Nói thật là ngồi dưới tôi thấy… sốc. Lần đầu tiên tôi được nghe tác phẩm âm nhạc bolero sang trọng như thế, giống như đang được xem một buổi biểu diễn học thuật chuyên sâu". Anh thừa nhận Thái Thùy Linh đã đằm hơn, sâu hơn và mang đến những bản phối mà anh phải dùng từ "kinh hoàng" về độ sáng tạo.

Sự "sốc" mà Thái Thùy Linh mang lại không chỉ nằm ở hình ảnh bên ngoài. NSƯT Hồng Liên nhận xét, khi nghe Linh hát Người yêu cô đơn, bà thấy lại được những năm tháng tuổi trẻ bởi cách thể hiện quá mới lạ. Không còn sự ủ rũ, bi lụy thường thấy của nhạc vàng, Thái Thùy Linh cùng nhạc sĩ Nguyễn Quang đã thổi vào đó sự bay bổng, lãng mạn và tự do của jazz, khiến khán giả trong khán phòng muốn nhún nhảy theo từng nhịp điệu.

Nữ ca sĩ "cháy" hết mình trong minishow, khiến khán giả bất ngờ với cách xử lý nhạc vàng ẢNH: BTC

Để có được cú "sốc" này, Thái Thùy Linh và ê kíp đã mất tròn 5 năm thai nghén. Dự án khởi động từ sau album Du ca (2021) nhưng liên tục bị gián đoạn bởi đại dịch Covid-19. Đây được xem là sản phẩm kỳ công và tốn kém nhất trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.

Linh hồn của Jazz Vàng không thể không nhắc đến vai trò của giám đốc âm nhạc Nguyễn Quang. Nhạc sĩ tài hoa này thừa nhận đã nhận một "đề bài khó" và phải "nhốt mình" nhiều tháng trời, đắm chìm trong kho nhạc blue jazz thế giới để tìm ra cách giải mã những ca khúc đã quá quen thuộc như Sang ngang, 60 năm cuộc đời hay Tình là sợi tơ. Theo nhạc sĩ Nguyễn Quang, tinh thần của album là sự đối thoại đẳng cấp giữa giọng hát Thái Thùy Linh và các nhạc cụ như saxophone, trumpet, trống... tạo nên những khoảng ngẫu hứng "thoát xác" khỏi khuôn khổ thông thường.

Đặc biệt, sự xuất hiện của nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc với tiếng kèn saxophone phong trần đã tạo nên điểm nhấn "gây nghiện". Dù là lần đầu hợp tác, anh đã thổi hồn cho hàng loạt ca khúc trong album. Thái Thùy Linh chia sẻ cô bị "choáng ngợp" trước tài năng của Quyền Thiện Đắc, đến mức nhiều khi muốn ngừng hát chỉ để nghe anh chơi nhạc.

Ê kíp hùng hậu đứng sau dự án Jazz Vàng, với sự dẫn dắt của giám đốc âm nhạc Nguyễn Quang (trái) và nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc (phải) Ảnh: BTC

'Lời sám hối' của Thái Thùy Linh

Gọi Jazz Vàng là "lời sám hối", Thái Thùy Linh kể câu chuyện đời mình. Sinh ra và lớn lên với tiếng đài cassette nhạc vàng của bố, nhưng tuổi trẻ cô từng có định kiến, cho rằng dòng nhạc này ủ rũ. Phải đến hơn 40 năm sau, khi đã nếm trải đủ những thăng trầm, đổ vỡ và mất mát, cô mới "thấm" được cái hay, cái đời trong từng ca từ của các nhạc sĩ tiền bối.

"Linh không yêu ủy mị, không cố 'xuyên không' về quá khứ. Linh đặt nhạc vàng vào không gian bay bổng của jazz để tìm sự đồng điệu cho những người đàn bà đã đi qua giông bão", nữ ca sĩ trải lòng.

Album gồm 2 CD với 15 tình khúc bất hủ của Lam Phương, Trần Thiện Thanh, Anh Bằng... được chọn lọc không theo tiêu chí "hot hit" mà theo ký ức và sự chữa lành tâm hồn của chính ca sĩ. Đây cũng là món quà cô gửi đến người cha đã khuất, người đã gieo tình yêu nhạc vàng vào cô từ thuở bé.

Ca sĩ Ngọc Châm - giám đốc chuỗi Vàng son một thuở nhận định: "Tôi quen hình ảnh Thái Thùy Linh làm bà nông dân tay cuốc tay trồng, nhưng bất ngờ khi nghe Jazz Vàng, cô ấy đã đưa nhạc vàng lên sân khấu minh tinh".

Thực tế, Thái Thùy Linh của hiện tại đã chọn một cuộc sống khác. Sau những lần đối diện lằn ranh sinh tử trong đại dịch, cô về quê làm "nông dân", sống xanh và tìm kiếm sự cân bằng. Việc ra mắt Jazz Vàng không phải để chạy show hay kiếm tiền, mà là cách cô "cởi thoát" chính mình.

Thái Thùy Linh đưa bolero vào jazz với một tư duy âm nhạc táo bạo ẢNH: BTC

"Tôi không mơ ba vạn khán giả yêu thích mà chỉ mong tìm khoảng ba trăm người thực sự đồng cảm. Tôi hát bây giờ như thiền, hát để được là chính mình, tự do và hạnh phúc", Thái Thùy Linh khẳng định.

Trong minishow, Thái Thùy Linh lần lượt thể hiện các ca khúc kinh điển của nhạc vàng như Sang ngang (Đỗ Lễ), 60 năm cuộc đời (Y Vân), Tình là sợi tơ (Anh Bằng)… Dù là những giai điệu đã in sâu trong ký ức, nhưng dưới bản phối jazz của Nguyễn Quang và cách xử lý mềm mại mà nội lực của Thái Thùy Linh, khán giả như được nghe những ca khúc hoàn toàn mới.