Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

'Jazz Vàng' của Thái Thùy Linh 'gây sốc'

Hữu Tín
Hữu Tín
23/11/2025 07:52 GMT+7

Tối 21.11 tại Hà Nội, album 'Vol.5 Jazz Vàng' của Thái Thùy Linh chính thức ra mắt, tạo nên một cú 'sốc' cho giới mộ điệu. Không còn là một rocker gai góc, Thái Thùy Linh đưa bolero vào jazz với một tư duy âm nhạc táo bạo.

Trong minishow ra mắt album tối 21.11, khán giả tại Hà Nội chứng kiến một diện mạo hoàn toàn khác của giọng ca Bộ đội. Đạo diễn Hoàng Công Cường, một người bạn thân thiết 15 năm của nữ ca sĩ, không giấu nổi sự kinh ngạc: "Nói thật là ngồi dưới tôi thấy… sốc. Lần đầu tiên tôi được nghe tác phẩm âm nhạc bolero sang trọng như thế, giống như đang được xem một buổi biểu diễn học thuật chuyên sâu". Anh thừa nhận Thái Thùy Linh đã đằm hơn, sâu hơn và mang đến những bản phối mà anh phải dùng từ "kinh hoàng" về độ sáng tạo.

Sự "sốc" mà Thái Thùy Linh mang lại không chỉ nằm ở hình ảnh bên ngoài. NSƯT Hồng Liên nhận xét, khi nghe Linh hát Người yêu cô đơn, bà thấy lại được những năm tháng tuổi trẻ bởi cách thể hiện quá mới lạ. Không còn sự ủ rũ, bi lụy thường thấy của nhạc vàng, Thái Thùy Linh cùng nhạc sĩ Nguyễn Quang đã thổi vào đó sự bay bổng, lãng mạn và tự do của jazz, khiến khán giả trong khán phòng muốn nhún nhảy theo từng nhịp điệu.

“Jazz Vàng” của Thái Thùy Linh gây sốc - Ảnh 1.

Nữ ca sĩ "cháy" hết mình trong minishow, khiến khán giả bất ngờ với cách xử lý nhạc vàng

ẢNH: BTC

Để có được cú "sốc" này, Thái Thùy Linh và ê kíp đã mất tròn 5 năm thai nghén. Dự án khởi động từ sau album Du ca (2021) nhưng liên tục bị gián đoạn bởi đại dịch Covid-19. Đây được xem là sản phẩm kỳ công và tốn kém nhất trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.

Linh hồn của Jazz Vàng không thể không nhắc đến vai trò của giám đốc âm nhạc Nguyễn Quang. Nhạc sĩ tài hoa này thừa nhận đã nhận một "đề bài khó" và phải "nhốt mình" nhiều tháng trời, đắm chìm trong kho nhạc blue jazz thế giới để tìm ra cách giải mã những ca khúc đã quá quen thuộc như Sang ngang, 60 năm cuộc đời hay Tình là sợi tơ. Theo nhạc sĩ Nguyễn Quang, tinh thần của album là sự đối thoại đẳng cấp giữa giọng hát Thái Thùy Linh và các nhạc cụ như saxophone, trumpet, trống... tạo nên những khoảng ngẫu hứng "thoát xác" khỏi khuôn khổ thông thường.

Đặc biệt, sự xuất hiện của nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc với tiếng kèn saxophone phong trần đã tạo nên điểm nhấn "gây nghiện". Dù là lần đầu hợp tác, anh đã thổi hồn cho hàng loạt ca khúc trong album. Thái Thùy Linh chia sẻ cô bị "choáng ngợp" trước tài năng của Quyền Thiện Đắc, đến mức nhiều khi muốn ngừng hát chỉ để nghe anh chơi nhạc.

“Jazz Vàng” của Thái Thùy Linh gây sốc - Ảnh 2.

Ê kíp hùng hậu đứng sau dự án Jazz Vàng, với sự dẫn dắt của giám đốc âm nhạc Nguyễn Quang (trái) và nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc (phải)

Ảnh: BTC

'Lời sám hối' của Thái Thùy Linh

Gọi Jazz Vàng là "lời sám hối", Thái Thùy Linh kể câu chuyện đời mình. Sinh ra và lớn lên với tiếng đài cassette nhạc vàng của bố, nhưng tuổi trẻ cô từng có định kiến, cho rằng dòng nhạc này ủ rũ. Phải đến hơn 40 năm sau, khi đã nếm trải đủ những thăng trầm, đổ vỡ và mất mát, cô mới "thấm" được cái hay, cái đời trong từng ca từ của các nhạc sĩ tiền bối.

"Linh không yêu ủy mị, không cố 'xuyên không' về quá khứ. Linh đặt nhạc vàng vào không gian bay bổng của jazz để tìm sự đồng điệu cho những người đàn bà đã đi qua giông bão", nữ ca sĩ trải lòng.

Album gồm 2 CD với 15 tình khúc bất hủ của Lam Phương, Trần Thiện Thanh, Anh Bằng... được chọn lọc không theo tiêu chí "hot hit" mà theo ký ức và sự chữa lành tâm hồn của chính ca sĩ. Đây cũng là món quà cô gửi đến người cha đã khuất, người đã gieo tình yêu nhạc vàng vào cô từ thuở bé.

Ca sĩ Ngọc Châm - giám đốc chuỗi Vàng son một thuở nhận định: "Tôi quen hình ảnh Thái Thùy Linh làm bà nông dân tay cuốc tay trồng, nhưng bất ngờ khi nghe Jazz Vàng, cô ấy đã đưa nhạc vàng lên sân khấu minh tinh".

Thực tế, Thái Thùy Linh của hiện tại đã chọn một cuộc sống khác. Sau những lần đối diện lằn ranh sinh tử trong đại dịch, cô về quê làm "nông dân", sống xanh và tìm kiếm sự cân bằng. Việc ra mắt Jazz Vàng không phải để chạy show hay kiếm tiền, mà là cách cô "cởi thoát" chính mình.

“Jazz Vàng” của Thái Thùy Linh gây sốc - Ảnh 3.

Thái Thùy Linh đưa bolero vào jazz với một tư duy âm nhạc táo bạo

ẢNH: BTC

"Tôi không mơ ba vạn khán giả yêu thích mà chỉ mong tìm khoảng ba trăm người thực sự đồng cảm. Tôi hát bây giờ như thiền, hát để được là chính mình, tự do và hạnh phúc", Thái Thùy Linh khẳng định.

Trong minishow, Thái Thùy Linh lần lượt thể hiện các ca khúc kinh điển của nhạc vàng như Sang ngang (Đỗ Lễ), 60 năm cuộc đời (Y Vân), Tình là sợi tơ (Anh Bằng)… Dù là những giai điệu đã in sâu trong ký ức, nhưng dưới bản phối jazz của Nguyễn Quang và cách xử lý mềm mại mà nội lực của Thái Thùy Linh, khán giả như được nghe những ca khúc hoàn toàn mới.

Tin liên quan

Thái Thùy Linh: Tôi không cần một người chồng chỉ để cho đẹp 'đội hình'

Thái Thùy Linh: Tôi không cần một người chồng chỉ để cho đẹp 'đội hình'

Là một nghệ sĩ có cá tính, luôn thẳng thắn đối diện với vấn đề, Thái Thùy Linh thừa nhận cô từng tìm kiếm niềm vui ở nhiều mối quan hệ khác nhau trong cùng một thời điểm hậu ly hôn.

Khám phá thêm chủ đề

Thái Thùy Linh Ca sĩ Thái Thùy Linh Jazz bolero nhạc sĩ Nguyễn Quang nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận