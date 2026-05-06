Lịch âm hôm nay: Ngày 6.5 là ngày gì mà nhiều người quan tâm?

Cao An Biên
06/05/2026 05:00 GMT+7

Theo lịch vạn niên, lịch âm hôm nay ngày 6.6 là ngày gì mà nhiều người Việt quan tâm, chia sẻ?

Dương lịch hôm nay là thứ tư, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 125. Theo lịch âm hôm nay 6.5 là ngày 20 tháng 3, theo cách gọi can chi là ngày Canh Thìn, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ.

Theo lịch âm hôm nay, ngày 6.5 là ngày gì?

Hôm qua, người Việt vừa chính thức đón tiết Lập hạ, tiết khí thứ 7 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này bắt đầu vào ngày 5.5 và kết thúc vào ngày 21.5, đánh dấu thời tiết trở nên nóng bức, ánh nắng gay gắt hơn và ngày dài hơn đêm. Nhiệt độ tăng cao, thường kèm theo các cơn mưa rào ngắn, giúp làm dịu không khí.

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Bạch Hổ Túc. Dân gian quan niệm đây không phải là ngày đẹp, không thích hợp để khởi sự việc lớn hay xuất hành. Trong khi đó theo dương lịch, hôm nay là ngày đánh dấu nhiều sự kiện đặc biệt được nhiều người quan tâm.

Ngày 6.5 là ngày gì?

Tại Việt Nam, hôm nay đánh dấu sự kiện 80 năm ngày Truyền thống ngành thống kê (6.5.1946 - 6.5.2026). Được tổ chức hằng năm, ngày này được xem là dịp để ngành thống kê nhìn lại chặng đường đã qua, khẳng định vai trò, vị thế và những đóng góp quan trọng của ngành trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

Cách đây tròn 80 năm, ngày 6.5.1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 61/SL thành lập Nha Thống kê Việt Nam, đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của ngành thống kê.

Trải qua các giai đoạn xây dựng, đổi mới và hội nhập, ngành thống kê không ngừng lớn mạnh, từng bước được hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác quản lý và phát triển kinh tế - xã hội.

Hôm nay là ngày Không ăn kiêng quốc tế (International No Diet Day)

Trong khi đó trên thế giới, hôm nay là ngày Không ăn kiêng quốc tế (International No Diet Day), theo chuyên trang nationaltoday.com. Ngày này khuyến khích mọi người tôn trọng cơ thể, chống lại áp lực phải ăn kiêng cực đoan, nâng cao nhận thức về sức khỏe và hình thể.

Đối với rất nhiều người, đặc biệt là phụ nữ, những tiêu chuẩn về hình thể không thể đạt được cũng như áp lực xã hội đã dẫn đến chứng rối loạn ăn uống. Nhiều người tìm tới những chế độ ăn kiêng hà khắc không lành mạnh.

Khi nhà nữ quyền người Anh Mary Evans Young cảm thấy quá đủ với tất cả những điều này, vào năm 1992, bà đã mời bạn bè của mình hãy bỏ chế độ ăn kiêng và phong trào này đã lan rộng khắp nơi.

