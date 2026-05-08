Ngày Thalassemia thế giới 8.5 là ngày gì? Theo lịch âm hôm nay có gì đặc biệt?

Dương lịch hôm nay là thứ sáu đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 127. Theo lịch âm hôm nay 8.5 là ngày 22 tháng 3, theo cách gọi can chi là ngày Nhâm Ngọ, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ.

Ngày 8.5 hôm nay là ngày Thalassemia thế giới, theo lịch âm còn là ngày gì đặc biệt? ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thanh Long Đầu. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi "cầu tài thắng lợi, mọi việc như ý". Đó là lý do nhiều người mong gặp may mắn khi khởi sự hôm nay.

Dưới góc độ tiết khí, người Việt trải qua ngày thứ 4 đón tiết Lập hạ, tiết khí thứ 7 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này bắt đầu vào ngày 5.5 và kết thúc vào ngày 21.5, đánh dấu thời tiết trở nên nóng bức hơn, cần chú ý về sức khỏe.

Ngày 8.5 là ngày gì?

Ở Việt Nam, ngày 8.5 không phải là ngày lễ lớn. Tuy nhiên trên thế giới, hôm nay được nhiều người quan tâm vì đây là ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, theo chuyên trang Timeanddate.com.

Lịch sử ngày này bắt nguồn từ sự kiện ngày 24.6.1859 ở Solferino, một thành phố miền bắc nước Ý, cuộc giao chiến khốc liệt giữa lực lượng quân đội liên minh Pháp - Ý chống lại quân chiếm đóng Áo đã để lại trên chiến trường 40.000 người thương vong.

Quân y của các bên tham chiến không đủ lực lượng để giải quyết tình trạng quá nhiều người bị thương. Vô tình chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trên, một thương gia Thụy Sĩ tên Henry Dunant đã kêu gọi dân chúng địa phương giúp đỡ người bị thương bất kể họ là người ở bên nào.

Khi trở về Thụy Sĩ, Henry Dunant đã viết lại những điều này trong cuốn sách "Ký ức về Solferino". Cuốn sách được hoàn thành năm 1862, trong đó ông đưa ra 2 ý tưởng: Thành lập tại mỗi quốc gia một hội cứu trợ bao gồm những người tình nguyện, những người danh tiếng, những chính khách có tên tuổi để chăm sóc những người bị thương khi có chiến tranh; Vận động một thỏa thuận quốc tế bảo vệ những binh lính bị thương trên chiến trường và những người chăm lo họ.

Ngày Thalassemia thế giới được tổ chức hằng năm vào ngày 8.5 nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về bệnh tan máu bẩm sinh ẢNH: THANH CHIÊU

Năm 1863, ý tưởng của Henry Dunant đã trở thành hiện thực với sự ra đời của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) và việc thành lập các hội quốc gia đầu tiên. Cũng năm đó, dấu hiệu phân biệt - chữ thập đỏ trên nền trắng để nhận biết và bảo vệ những người giúp đỡ binh sĩ bị thương trên chiến trường đã được thông qua.

Năm 1894, công ước đầu tiên được các quốc gia thành viên thông qua. Năm 1919, hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế thành lập. Đến nay đã có 192 hội Chữ thập đỏ/Trăng lưỡi liềm đỏ quốc gia trên thế giới là thành viên của phong trào, thực thi các hoạt động nhân đạo khắp các châu lục, thực sự trở thành xu thế phát triển tiến bộ trên toàn cầu.

Hôm nay cũng là ngày Thalassemia thế giới. Ngày này được tổ chức hằng năm vào ngày 8.5 nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia), một trong những bệnh lý di truyền phổ biến hiện nay.